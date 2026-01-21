ΕΕ-ΗΠΑ:-«Στον-πάγο-η-συμφωνία-του-turnberry-μέχρι-να-σταματήσουν-οι-απειλές-κατά-της-Γροιλανδίας»

Στον πάγο μπαίνει η συμφωνία του Turnberry μέχρι να σταματήσουν οι απειλές κατά της Γροιλανδίας, σύμφωνα με σχετική δήλωση του Bernd Lange.

Στον πάγο μπαίνει η συμφωνία του Turnberry μέχρι να σταματήσουν οι απειλές κατά της Γροιλανδίας, σύμφωνα με σχετική δήλωση του Bernd Lange (Σοσιαλιστές, Γερμανία), μετά από συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών (δηλαδή των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων επί συγκεκριμένου θέματος) της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συγκεκριμένα, ο Lange είπε; «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται σκληρά για να καθορίσει τη θέση του σχετικά με τις δύο νομοθετικές προτάσεις που προέκυψαν από τη συμφωνία του Turnberry, προκειμένου να είναι σε θέση να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ.

Η συμφωνία Turnberry προβλέπει την αναστολή των δασμών σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και τη δημιουργία ενός συστήματος δασμολογικών ποσοστώσεων για μεγάλο αριθμό αμερικανικών αγροδιατροφικών προϊόντων που εισέρχονται στην ΕΕ. Ωστόσο, απειλώντας την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία ενός κράτους μέλους της ΕΕ και χρησιμοποιώντας τους δασμούς ως μέσο καταναγκασμού, οι ΗΠΑ υπονομεύουν τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα των εμπορικών σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ.

Σήμερα, οι σκιώδεις εισηγητές της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου αντανακλούν την ακλόνητη προσήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και της Γροιλανδίας. Δεδομένων των συνεχιζόμενων και κλιμακούμενων απειλών, δασμολογικών και μη, κατά της Γροιλανδίας και της Δανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων τους, δεν έχουμε άλλη εναλλακτική λύση από το να αναστείλουμε τις εργασίες για τις δύο νομοθετικές προτάσεις αφενός έως ότου οι ΗΠΑ αποφασίσουν να επανέλθουν σε τροχιά συνεργασίας αντιπαράθεσης, αφετέρου προκειμένου να ληφθούν περαιτέρω μέτρα.»