Ευρωαγορές:-Μεικτές-διαθέσεις-υπό-την-πίεση-Τραμπ-και-δασμών

Σε μεικτό έδαφος ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης (21/1) με τους δείκτες να επηρεάζονται από την ομιλία του Τραμπ στο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ενώ ήδη το ενδεχόμενο ενός εμπορικού πολέμου ΕΕ–ΗΠΑ είχε βαρύνει το επενδυτικό κλίμα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε οριακά στα «πράσινα», με +0,01% στις 602,85 μονάδες, περιορίζοντας τις προηγούμενες απώλειες, με τα χρηματιστήρια και τους κλάδους να εμφανίζουν μεικτές επιδόσεις.

Πιο αναλυτικά:

CAC 40 : 8.069,17 μονάδες (+0,08%)

: 8.069,17 μονάδες (+0,08%) FTSE MIB : 44.488,36 μονάδες (-0,50%)

: 44.488,36 μονάδες (-0,50%) FTSE 100 : 10.138,09 μονάδες (+0,11%)

: 10.138,09 μονάδες (+0,11%) DAX : 24.577,81 μονάδες (-0,51%)

: 24.577,81 μονάδες (-0,51%) IBEX 35: 17.439,50 μονάδες (+0,06%)

Ο δείκτης Stoxx Europe 600 Basic Resources αποτέλεσε εξαίρεση σήμερα, με τις ευρωπαϊκές μεταλλευτικές εταιρείες να κλείνουν με άνοδο 3,7%. Μεταξύ των κορυφαίων μετοχών ήταν η Anglo American, που ενισχύθηκε κατά 4,6%, και η Rio Tinto, που κατέγραψε άνοδο 5%, ενώ η Glencore έκλεισε με κέρδη 3,7%.

Σε άλλα νέα, τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε στο 3,4% τον Δεκέμβριο, πάνω από τις προβλέψεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters (3,3%).

Η απόδοση του βρετανικού 10ετούς ομολόγου αναφοράς παρέμεινε αμετάβλητη το απόγευμα, ενώ η στερλίνα κινήθηκε σταθεροποιητικά έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και του ευρώ.

Τα βλέμματα στο Νταβός

Στην ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την επιθυμία του για προσάρτηση της Γροιλανδίας. Σημείωσε, όμως, ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει βία, αλλά θα εκκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του πρωθυπουργού του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ, λέγοντας στους παρευρισκόμενους ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν όλο τον κόσμο όρθιο».

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του, Ευρωπαίοι νομοθέτες ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν την έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ που είχε επιτευχθεί πέρυσι.

Παράλληλα, ο Μπέρντ Λάνγκε, πρόεδρος της επιτροπής διεθνούς εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Στρασβούργο ότι οι απειλές για δασμούς συνιστούν «επίθεση» στην οικονομική και εδαφική κυριαρχία της ΕΕ.

Μιλώντας στο WEF την Τρίτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τις νέες προτάσεις δασμών του Τραμπ «λάθος», που θα βύθιζε τόσο την Ευρώπη όσο και τις ΗΠΑ σε «μια επικίνδυνη καθοδική δίνη».

«Η απάντησή μας θα είναι αταλάντευτη, ενωμένη και αναλογική», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας ότι η ΕΕ βρίσκεται σε «πλήρη αλληλεγγύη» με τη Γροιλανδία και τη Δανία.