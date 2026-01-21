Η Ευρώπη ένα βήμα πιο κοντά στο «εμπορικό μπαζούκα» εναντίον των ΗΠΑ λόγω Γροιλανδίας – Σύγκλιση Γαλλίας, Γερμανίας, κρίσιμος ο ρόλος της Μελόνι

Προς μια πιο επιθετική και συντεταγμένη αντίδραση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς εντείνεται η ανησυχία για τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία και την επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που διαφωνούν με την πολιτική του.

Όπως αναφέρει το Politico σε ανάλυσή του, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Γερμανία συντάσσεται πλέον με τη Γαλλία ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την ενεργοποίηση του ισχυρότερου εμπορικού όπλου της Ένωσης, του Anti-Coercion Instrument (ACI), ενόψει της έκτακτης συνόδου κορυφής της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες το βράδυ της Πέμπτης.

Το Anti-Coercion Instrument θεωρείται ένα από τα ισχυρότερα μέσα πίεσης της Ε.Ε., καθώς επιτρέπει την επιβολή δασμών, τον περιορισμό εξαγωγών στρατηγικών προϊόντων ή ακόμη και τον αποκλεισμό αμερικανικών εταιρειών από δημόσιους διαγωνισμούς. Η χρήση του, ωστόσο, προϋποθέτει τη στήριξη τουλάχιστον 15 κρατών-μελών στο Συμβούλιο της Ε.Ε. και εκτιμάται ότι θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Η μεταστροφή του Βερολίνου φέρνει την Ε.Ε. πιο κοντά σε μια σκληρή γραμμή απέναντι στην Ουάσινγκτον, καθώς η κλιμακούμενη ρητορική του Αμερικανού προέδρου για τη Γροιλανδία έχει οδηγήσει βασικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στο συμπέρασμα ότι η Ένωση οφείλει να προετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα. «Η αποφασιστικότητα υπάρχει εδώ και λίγες ημέρες», ανέφερε Ευρωπαίος διπλωμάτης, σημειώνοντας ότι διαμορφώνεται ευρεία συναίνεση πως «όλα τα εργαλεία πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι».

Καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις που θα ζητήσουν οι κυβερνήσεις από την Κομισιόν αναμένεται να παίξει η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός την Τετάρτη. Παρά τις προσπάθειες Ευρωπαίων ηγετών να συναντηθούν μαζί του στο περιθώριο του φόρουμ, ώστε να τον αποτρέψουν από την επιβολή δασμών, στις Βρυξέλλες προετοιμάζονται για το σενάριο υλοποίησης των απειλών του.

Το περασμένο Σάββατο, ο Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επιβάλει δασμούς 10% σε συμμάχους του ΝΑΤΟ που αντιτάχθηκαν στις κινήσεις του για τη Γροιλανδία, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Φινλανδία. Στη συνέχεια, κλιμάκωσε περαιτέρω, απειλώντας με δασμούς 200% στο γαλλικό κρασί και τη σαμπάνια.

Πέρα από το Anti-Coercion Instrument, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν και την ενεργοποίηση ενός ήδη επεξεργασμένου πακέτου αντιποίνων, το οποίο προβλέπει δασμούς σε αμερικανικές εξαγωγές συνολικής αξίας 93 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, δεν αποκλείεται να επιβληθούν πρώτα αυτοί οι δασμοί, ενώ παράλληλα η Επιτροπή θα κινεί τη πιο σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία για την ενεργοποίηση του ACI.

Η σύγκλιση Παρισιού και Βερολίνου αποτυπώνει τη μεταβαλλόμενη ισορροπία εντός της Ε.Ε. «Υπάρχει σύγκλιση με τους Γερμανούς, μια αφύπνιση ότι πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε αφελείς», ανέφερε Γάλλος ανώτερος αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στηρίζει εδώ και καιρό τη χρήση του «εμπορικού μπαζούκα». Αντίθετα, άλλες πρωτεύουσες εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές, λόγω του κινδύνου περαιτέρω αντιποίνων από τον Τραμπ και του κόστους για τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Στο Βερολίνο, ωστόσο, φαίνεται να κερδίζει έδαφος η άποψη ότι μόνο μια ισχυρή αποτρεπτική απάντηση μπορεί να αποτρέψει έναν γενικευμένο εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ. «Έχουμε στη διάθεσή μας μια σειρά εργαλείων και συμφωνούμε ότι δεν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Αν όμως χρειαστεί, θα τα χρησιμοποιήσουμε», δήλωσε τη Δευτέρα ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

Διπλωμάτες εκτιμούν ότι κρίσιμη θα είναι και η στάση της Ιταλίας, υπό την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, η οποία διατηρεί καλές σχέσεις με τον Τραμπ. Αν και η Ρώμη προς το παρόν προκρίνει την αποκλιμάκωση μέσω διαλόγου, η σύμπλευση Γαλλίας και Γερμανίας αυξάνει την πίεση τόσο προς την Ιταλία όσο και προς την Πολωνία να ευθυγραμμιστούν με την υπόλοιπη Ένωση.

Την ίδια ώρα, ρόλο-κλειδί στη γερμανική στάση φαίνεται να παίζει και η βιομηχανία. Ο πρόεδρος της ένωσης Γερμανών κατασκευαστών μηχανημάτων VDMA, Μπέρτραμ Κάουλατ, κάλεσε τις Βρυξέλλες να εξετάσουν σοβαρά την ενεργοποίηση του Anti-Coercion Instrument, παρά το γεγονός ότι, όπως σημείωσε, η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει ήδη πληγεί δυσανάλογα από τους αμερικανικούς δασμούς.