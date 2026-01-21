Η-Περιφέρεια-Κρήτης-παρουσίασε-οδικό-χάρτη-για-την-αναγέννηση-της-Τυροκομίας

Είναι η πρώτη φορά που σχεδιάζεται και εφαρμόζεται σε περιφερειακό επίπεδο ένα τόσο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την τυροκομία.

Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσίασε σήμερα το έργο «Οδικός Χάρτης Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Ανθεκτικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Αναγέννηση της Κρητικής Τυροκομίας». Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στρατηγικής παρέμβασης που υλοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον κλάδο της τυροκομίας και της κτηνοτροφίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Κρήτης 2021–2025, με συνολικό προϋπολογισμό 120.000 ευρώ, και υλοποιείται από την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης (ΠΑΝΕΤΑΙΚ Α.Ε.). Η υλοποίησή του εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης και στηρίχθηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, ο οποίος αναγνώρισε την ανάγκη για μια συντονισμένη και μακροπρόθεσμη απάντηση στις προκλήσεις του κλάδου.

Είναι η πρώτη φορά που σχεδιάζεται και εφαρμόζεται σε περιφερειακό επίπεδο ένα τόσο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την τυροκομία, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα αξίας: από τον κτηνοτρόφο και την παραγωγή γάλακτος, έως το τυροκομείο, την πιστοποίηση, το όνομα (brand name) και την πρόσβαση στις αγορές.

Τα οφέλη για την κρητική τυροκομία

Το πρόγραμμα απαντά στις πιέσεις που δέχεται ο κλάδος, όπως τα αυξημένα κόστη και η μείωση της κατανάλωσης, προσφέροντας:

Χαρτογράφηση κόστους και ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επιστημονική τεκμηρίωση της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των προϊόντων.

Δημιουργία ενιαίας ταυτότητας και σύγχρονου ψηφιακού υλικού προβολής.

Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της παρουσίας σε αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς ως στοιχείου branding.

Παράλληλα, το έργο στοχεύει στη στήριξη της βιωσιμότητας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τη συγκράτηση της παραγωγής στο νησί και τη σύνδεση της παραγωγής με τον τουρισμό.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης δήλωσε: Η Περιφέρεια Κρήτης επενδύει σε έναν κλάδο στρατηγικής σημασίας. Η τυροκομία και η κτηνοτροφία αντιμετωπίζονται ως ενιαίο σύστημα. Με τον Οδικό Χάρτη θέτουμε τα θεμέλια για ανθεκτικότητα, ποιότητα και εισόδημα στην ύπαιθρο, μέσα από συνέργειες και στρατηγικό σχεδιασμό».

Ο Πρόεδρος της ΠΑΝΕΤΑΙΚ Α.Ε. Περιφερειακός Σύμβουλος Ευστράτιος Φλεμετάκης ανέφερε: «Το έργο οργανώνεται σε τέσσερις τεχνικούς πυλώνες και δημιουργεί μια μόνιμη υποδομή γνώσης και εργαλείων. Δεν πρόκειται για αποσπασματικές δράσεις, αλλά για ένα ολοκληρωμένο σύστημα που θα στηρίξει επόμενες φάσεις συνεργασιών και εξαγωγικής στρατηγικής».

Ο Πρόεδρος Τυροκόμων Ν. Χανίων, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Σπύρος Μπαλαντίνος τόνισε: «Ο κλάδος βρίσκεται σε καμπή. Χρειαζόμαστε συνέργειες και κοινό όραμα. Ο Οδικός Χάρτης είναι το πρώτο συλλογικό, τεκμηριωμένο βήμα για να περάσει η κρητική τυροκομία από την επιβίωση στην προοπτική».

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πρίαμος Ιερωνυμάκης υπογράμμισε: «Είναι ένα σημαντικό βήμα. Χωρίς τους κτηνοτρόφους δεν μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Πρέπει να στηριχθεί ο παραγωγός και να μάθει ο καταναλωτής για τα ποιοτικά τυροκομικά προϊόντα της Κρήτης».