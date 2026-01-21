Ιστορική συμφωνία «στρατηγικής συνεργασίας» BBC – Youtube

Το BBC ανακοίνωσε την Τετάρτη τη σύναψη μιας ιστορικής συμφωνίας με την αμερικανική πλατφόρμα βίντεο YouTube, η οποία, όπως ανέφερε, θα αναδείξει «το καλύτερο εγχώριο αφήγημα και την ενημέρωση» από το σύνολο του περιεχομένου του βρετανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η «στρατηγική συνεργασία» με το YouTube, που ανήκει στον όμιλο Google, επικεντρώνεται σε:

επενδύσεις για την παραγωγή νέων προγραμμάτων

στη μεγαλύτερη προβολή περιεχομένου του BBC στην πλατφόρμα βίντεο

στην ενίσχυση των δεξιοτήτων της επόμενης γενιάς Βρετανών δημιουργών

Ο απερχόμενος γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, υπογράμμισε τη σημασία της συμφωνίας, δηλώνοντας ότι «είναι απαραίτητο όλοι να αντλούν αξία από το BBC, και αυτή η πρωτοποριακή συνεργασία θα μας βοηθήσει να συνδεθούμε με το κοινό με νέους τρόπους».