Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, January 21
    Καθυστερεί-η-αναχώρηση-του-Κυριάκου-Μητσοτάκη-για-το-Νταβός-λόγω-της-κακοκαιρίας
    Καθυστερεί η αναχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Νταβός λόγω της κακοκαιρίας

    Καθυστερεί η αναχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Νταβός λόγω της κακοκαιρίας

    Πολιτική 1 Min Read

    Καθυστερεί η αναχώρηση Μητσοτάκη για Νταβός λόγω κακοκαιρίας

    Η αναχώρηση του πρωθυπουργού για την ελβετική πόλη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες

    Μητσοτάκης Νταβός

    Your browser does not support the audio element.

    Καθυστερεί την αναχώρησή του για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων στη χώρα μας.

    Δείτε ΕΔΩ live την πορεία της κακοκαιρίας

    Η αναχώρηση του πρωθυπουργού για την ελβετική πόλη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες και αφού διασφαλιστεί η ομαλή διαχείριση της κατάστασης στο εσωτερικό της χώρας.

    Σημειώνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να αναχωρήσει το μεσημέρι της Πέμπτης για να συμμετάσχει στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο τη Γροιλανδία.

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr

    Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com