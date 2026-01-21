Καθυστερεί-η-αναχώρηση-του-Κυριάκου-Μητσοτάκη-για-το-Νταβός-λόγω-της-κακοκαιρίας

Καθυστερεί την αναχώρησή του για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων στη χώρα μας.

Η αναχώρηση του πρωθυπουργού για την ελβετική πόλη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες και αφού διασφαλιστεί η ομαλή διαχείριση της κατάστασης στο εσωτερικό της χώρας.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να αναχωρήσει το μεσημέρι της Πέμπτης για να συμμετάσχει στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο τη Γροιλανδία.

