Λαγκάρντ: Οι ΗΠΑ «συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι» – Μικρός ο αντίκτυπος των δασμών στον πληθωρισμό

Η ευρωπαϊκή οικονομία χρειάζεται μια «εις βάθος αναθεώρηση» για να αντιμετωπίσει «την αυγή της νέας διεθνούς τάξης», δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ «συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι».

Μιλώντας στο γαλλικό ραδιόφωνο RTL, η πρόεδρος της ΕΚΤ ανέφερε ότι η επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη, με επίκεντρο τη Γροιλανδία, θα έχει μικρό αντίκτυπο στον πληθωρισμό της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το περασμένο Σάββατο την επιβολή δασμών από την 1η Φεβρουαρίου στις εξής χώρες: Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Φινλανδία, μαζί με τη Βρετανία και τη Νορβηγία, εφόσον συνεχίσουν να αντιτίθενται στην απαίτησή του για την απόκτηση ελέγχου της Γροιλανδίας.

«Αν το δούμε σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, το άμεσο αποτέλεσμα είναι σχετικά μικρό», είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι οι τελευταίες ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα αυξήσουν τον μέσο δασμολογικό συντελεστή για την Ευρωζώνη στο 15%, από περίπου 12%.

«Έχουμε έναν πληθωρισμό που θα επηρεαστεί ελάχιστα, πιθανώς προς τα πάνω, αλλά καθώς έχουμε τον πληθωρισμό υπό έλεγχο, στο 1,9%, ο αντίκτυπος θα είναι ελάχιστος», συνέχισε η Λαγκάρντ προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι μεγάλες εξαγωγικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, θα δεχθούν μεγαλύτερο πλήγμα. Για την ίδια, οι ευρωπαϊκές χώρες θα είναι πολύ ισχυρότερες εάν καταργήσουν τα μη δασμολογικά εμπορικά εμπόδια εντός της ένωσης.

Οι ΗΠΑ «συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι»

«Αυτό που είναι πολύ πιο σοβαρό είναι ο βαθμός αβεβαιότητας που δημιουργείται από τις συνεχείς ανατροπές του προέδρου Τραμπ», δήλωσε η Λαγκάρντ, κάνοντας έκκληση για «ενότητα και αποφασιστικότητα» από την ΕΕ απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι», ανέφερε μάλιστα όταν ρωτήθηκε από το Νταβός της Ελβετίας για το αν οι ΗΠΑ είναι σύμμαχοι ή αντίπαλοι της ΕΕ.

«Όταν είσαι σύμμαχος εντός της Βορειοατλαντικής Συνθήκης, όταν είσαι σύμμαχος εδώ και δεκαετίες και έχεις μοιραστεί την ιστορία ο ένας του άλλου, το να απειλείς να καταλάβεις μια περιοχή που σαφώς δεν πωλείται, όπως η Γροιλανδία, και να επιβάλεις δασμούς και διάφορους άλλους περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο, δεν συμπεριφέρεσαι ακριβώς με τρόπο που παραπέμπει σε σύμμαχο», είπε.

«Θα ακούσω με προσοχή την ομιλία Τραμπ»

Η Λαγκάρντ σημείωσε ότι θα παρακολουθήσει με προσοχή την ομιλία του Αμερικανού προέδρου, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα. «Δεν πρόκειται να συναντηθώ προσωπικά μαζί του. Το πρόγραμμά μου για την ημέρα δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνω. Ωστόσο, θα πάω να τον ακούσω γιατί ο τρόπος που εκφράζεται και αυτά που λέει είναι ενδιαφέροντα», δήλωσε.

«Μόλις ο πρόεδρος Τραμπ επαναπροσδιορίσει τη θέση του σήμερα το απόγευμα στο Νταβός, θα μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να καθορίσουν τι θα κάνουν από κοινού. Για εμένα, αυτό που φαίνεται θεμελιώδες είναι η ενότητα και η αποφασιστικότητα», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

«Δεν ανησυχώ, αλλά είμαι σε εγρήγορση και πολύ προσεκτική στο πώς οι ηγέτες–που έχουν αυτό το προνόμιο, ενώ εγώ όχι–θα βγουν από αυτή την κατάσταση είτε με θετικό τρόπο είτε σε ένα κλίμα εχθρότητας και αντιπαλότητας», κατέληξε η Λαγκάρντ.