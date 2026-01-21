Μερτς κατά Ευρωκοινοβούλιου για Mercosur: Λυπηρή απόφαση – Τέλος στις καθυστερήσεις

«Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Συμφωνία Mercosur είναι λυπηρή», σχολίασε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναφορικά με τη προσφυγή στο Δικαστήριο της Ε.Ε.

Όπως είπε, το Ευρωκοινοβούλιο «εκτιμά εσφαλμένα τη γεωπολιτική κατάσταση».

«Είμαστε πεπεισμένοι για τη νομιμότητα της συμφωνίας. Τέλος στις καθυστερήσεις. Η συμφωνία πρέπει τώρα να εφαρμοστεί προσωρινά», υπογράμμισε ο Φρίντριχ Μερτς.