Μπορεί-η-Κομισιόν-να-παρακάμψει-το-Ευρωκοινοβούλιο-και-να-εφαρμόσει-τη-mercosur;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την πρόταση για την υποβολή γνωμοδότησης από το Δικαστήριο της ΕΕ για το εάν η συμφωνία της Mercosur συμμορφώνεται με τις Συνθήκες της Ένωσης. Η απόφαση ήταν ένα πλήγμα και για την κ. φον ντερ Λάιεν, και για τη Γερμανία, την ισχυρότερη υπέρμαχο της συμφωνίας, αλλά και για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο είχε και αρκετές διαρροές. Το ζήτημα λοιπόν είναι αν η Κομισιόν μπορεί να εφαρμόσει «προσωρινά» τη Συμφωνία, αντί να περιμένει τη γνωμοδότηση του ΔΕΕ, που μπορεί να σημαίνει μια καθυστέρηση 2 ετών.

Καταρχήν, η Επιτροπή θα μπορούσε, βάσει των συνθηκών της ΕΕ, να εφαρμόσει προσωρινά τις διατάξεις της συμφωνίας Mercosur.

Αυτή η «ατυχής» ψήφος του Ευρωκοινοβουλίου, όπως ήταν τα λόγια Ευρωβουλευτών του ΕΛΚ, θα μπορούσε να μην σταθεί εμπόδιο τουλάχιστον για την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας. Αυτό πρότεινε και ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έλαβε σήμερα ουσιαστική θέση σχετικά με τη Mercosur. Αντίθετα, ψήφισε επί μιας διαδικαστικής πρότασης. Πρόκειται για μια προσπάθεια καθυστέρησης μιας πολύ αναγκαίας συμφωνίας για ιδεολογικούς λόγους», δήλωσε και ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ.

ΕΛΚ: Η απόφαση οδηγεί σε στασιμότητα

«Η παραπομπή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οδηγήσει σε στασιμότητα της διαδικασίας κύρωσης, αναγκάζοντας το Κοινοβούλιο να διακόψει τις εργασίες του και προκαλώντας μια μακρά νομική επανεξέταση», τονίζει το ΕΛΚ σε ανακοίνωσή του.

Η ομάδα του ΕΛΚ πιστεύει ότι η καθυστέρηση της συμφωνίας θα υπονομεύσει την αξιοπιστία της Ευρώπης ως παγκόσμιου παράγοντα. Επισημαίνεται δε στην ανακοίνωση, ότι οι καθυστερήσεις ενέχουν τον κίνδυνο να αναλάβει η Κίνα ηγετικό ρόλο, ενώ η συμφωνία αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης της Ευρώπης με τη Λατινική Αμερική.

«Η δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερου εμπορίου με 700 εκατομμύρια καταναλωτές είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στην ολοένα και πιο αβέβαιη παγκόσμια οικονομία. Με τη μείωση των δασμών και την απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών, θα αυξήσουμε το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, θα ενισχύσουμε τις επενδύσεις και θα ενισχύσουμε τη διαφοροποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας», δηλώνει ο Σουηδός ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, Γιόργκεν Βάρμπορν.

Έχει ξανασυμβεί

Η Επιτροπή, σε δήλωσή της, σημειώνει ότι «λυπάται έντονα» για την απόφαση των Ευρωβουλευτών, χαρακτηρίζοντας τις ανησυχίες, όπως διατυπώνονται στο ψήφισμα, «αδικαιολόγητες».

Δεν προανήγγειλε, ωστόσο, ότι θα προχωρήσει -για την ώρα- σε προσωρινή εφαρμογή της Mercosur.

Κάτι τέτοιο όμως έχει ξανασυμβεί. Η Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ–Καναδά (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) υπεγράφη στις 30 Οκτωβρίου 2016 και η προσωρινή εφαρμογή της ξεκίνησε στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 μετά από απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ και έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Για την ώρα η Κομισιόν λέει ότι θα συνεργαστεί με τις κυβερνήσεις των μελών της ΕΕ και τους βουλευτές του ΕΚ προτού αποφασίσει για τα επόμενα βήματα. Ακόμη κι αν η Επιτροπή σκοπεύει να επιδιώξει την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας όμως, θα πρέπει πρώτα να ζητήσει τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου.