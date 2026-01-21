Νέος-Υποδιοικητής-της-Υπηρεσίας-Ασύλου-ο-Νίκος-Γιαννακόπουλος

Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, ο Νίκος Γιαννακόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Υποδιοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου.

Ο Νίκος Γιαννακόπουλος γεννήθηκε στις 19 Ιουνίου 1993 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το 2ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών και είναι πτυχιούχος Νομικής (Δικηγόρος) του University of Nicosia, καθώς και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στο Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο από το ΕΚΠΑ και στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ενέργειας από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Από το 2019 έως σήμερα εκλέγεται Κοινοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη, ενώ στις εκλογές του 2023 αναδείχθηκε πρώτος σε σταυρούς προτίμησης Κοινοτικός Σύμβουλος.

Έχει υπηρετήσει ως σύμβουλος του Υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη, ενώ εξακολουθεί έως σήμερα να ασκεί καθήκοντα συμβούλου του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, παράλληλα με την ενεργή άσκηση της δικηγορίας.

sofokleous10.gr

