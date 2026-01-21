Νίκος-Ανδρουλάκης:-«Ανεπαρκής-και-προσχηματική-η-σύσταση-διακομματικής-επιτροπής»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επέκρινε την απουσία του πρωθυπουργού από τη συζήτηση για τη συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής για τα κρίσιμα θέματα της αγροτικής παραγωγής.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει αξιοπιστία και δήλωσε πως το ΠΑΣΟΚ θεωρεί τη Διακομματική Επιτροπή ανεπαρκή και προσχηματική, εκφράζοντας έλλειψη εμπιστοσύνης προς αυτήν.

Πρότεινε τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου για μια ενιαία πολιτική στον πρωτογενή τομέα, με σαφή δομή, αποστολή και τριμερές χρονοδιάγραμμα.

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε από το βήμα της Βουλής ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σχετικά με τη διαχείριση των ζητημάτων του αγροτικού τομέα.

Ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την απουσία του πρωθυπουργού από τη συζήτηση για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τα θέματα της αγροτικής παραγωγής, χαρακτηρίζοντας την πρόταση ως διακοσμητική και χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες. Όπως τόνισε, αυτή η στάση αποτελεί ένδειξη έλλειψης αξιοπιστίας από την πλευρά της κυβέρνησης. «Εμείς θεωρούμε τη σύσταση διακομματικής επιτροπής ανεπαρκή και προσχηματική. Δεν σας εμπιστευόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντιπροτείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ζήτησε τη δημιουργία Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου για μια συνεκτική πολιτική στον πρωτογενή τομέα. «Απορρίπτουμε τον προσχηματικό διάλογο και προτείνουμε διάλογο ουσίας και αποτελέσματος για τους παραγωγούς της χώρας», σημείωσε, επισημαίνοντας την ανάγκη για σαφή δομή, αποστολή και χρονοδιάγραμμα σε τρία στάδια.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εργαλειοποίησε τις Εξεταστικές Επιτροπές για να συγκαλύψει ευθύνες και ότι αποφεύγει τον ουσιαστικό διάλογο με τα άλλα κόμματα. Παρουσιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, εξήγησε πως, στους πρώτους τέσσερις μήνες, ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών θα εκπονήσει τεκμηριωμένο σχέδιο για την αναγέννηση της αγροτικής παραγωγής.

Στη συνέχεια, με βάση το επιστημονικό αυτό σχέδιο, θα ανοίξει εθνικός διάλογος με τη συμμετοχή όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων και των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να διαμορφωθεί κοινή εθνική στρατηγική. Μετά τον διάλογο, το σχέδιο θα θεσμοθετηθεί στη Βουλή με ευρεία συναίνεση, δεσμευτική για την επόμενη δεκαετία, προκειμένου η αγροτική πολιτική να αποκτήσει συνέχεια και σταθερότητα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι το ζήτημα της αγροτικής πολιτικής έχει εθνική διάσταση, καθώς σχετίζεται με τη διατροφική ασφάλεια, το εμπορικό ισοζύγιο και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Τόνισε ότι μόνο με εθνικό σχέδιο μπορεί να ανασυγκροτηθεί η παραγωγική βάση της χώρας απέναντι στις προκλήσεις.

Ο κ. Ανδρουλάκης επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για την κατάσταση του πρωτογενούς τομέα, κάνοντας λόγο για έλλειψη σχεδίου, διαφθορά, αλαζονεία και απουσία διαλόγου με τον κόσμο της παραγωγής.

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής καταδίκασε την ένταξή του στην ΑΑΔΕ, χαρακτηρίζοντάς την «κανονικό ριφιφί σε βάρος των έντιμων παραγωγών από τη “γαλάζια” συμμορία». Αναρωτήθηκε αν υπάρχει άλλο παράδειγμα στην Ευρώπη όπου αναπτυξιακός οργανισμός του πρωτογενούς τομέα υπάγεται σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό, ενώ εκτίμησε ότι το 2025 θα είναι η χειρότερη χρονιά για τις αγροτικές πληρωμές.

Για τον ΕΛΓΑ, επεσήμανε ότι η τελευταία αναθεώρηση του κανονισμού έγινε το 2010 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και πως εδώ και επτά χρόνια δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη.

Παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ανασυγκρότηση των θεσμών που στηρίζουν την αγροτική πολιτική, με αντικειμενική επιλογή στελεχών μέσω ανοιχτού διαγωνισμού, διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων για καλύτερους ελέγχους και έγκαιρες ενισχύσεις, καθώς και αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ για μεγαλύτερη ασφάλεια στους αγρότες.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ενέργειας στον αγροτικό τομέα, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ευνόησε τους λίγους και ισχυρούς, αφήνοντας το κόστος στους αγρότες. Επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για ανώτατη τιμή 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα για πέντε χρόνια, πάγιο 5 ευρώ τον μήνα και 120 δόσεις στις οφειλές με έκπτωση 20% στους συνεπείς.

Τόνισε ότι η ΔΕΗ έχει δυνατότητες αλλά απουσιάζει η πολιτική βούληση, ενώ υπογράμμισε ότι το όραμα της ενεργειακής πράσινης μετάβασης πρέπει να μειώσει την ενεργειακή φτώχεια και το κόστος ζωής και παραγωγής, δίνοντας προτεραιότητα στους παραγωγούς στη διανομή του ενεργειακού χώρου.

Αναφερόμενος στην αντιμετώπιση της ευλογιάς, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για κατάρρευση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και των ελεγκτικών μηχανισμών, επισημαίνοντας τη σφαγή μισού εκατομμυρίου ζώων σε 18 μήνες. Επικαλέστηκε αλληλογραφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πρότεινε τοπικούς εμβολιασμούς και έθεσε ερωτήματα για τους λόγους που δεν υιοθετήθηκαν τα μέτρα αυτά.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur, τονίζοντας ότι δεν αποτελεί τεχνικό θέμα αλλά πολιτική επιλογή που υπογράφηκε χωρίς ουσιαστικά ανταλλάγματα και χωρίς ενημέρωση των αρμόδιων φορέων.

