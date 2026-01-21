Ντάιμον-(jpmorgan)-στο-Νταβός:-Χρειαζόμαστε-ένα-πιο-ισχυρό-ΝΑΤΟ,-μια-πιο-ισχυρή-Ευρώπη

«Χρειαζόμαστε ένα πιο ισχυρό ΝΑΤΟ», «μια πιο ισχυρή Ευρώπη», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της αμερικανικής τράπεζας JPMorgan Τζέιμι Ντάιμον κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, πριν από την ομιλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Νομίζω πως είναι σωστό που παραπονιόμαστε ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει κάνει αρκετά… Πώς θα το κάνουμε πιο στιβαρό; Και νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια Ευρώπη πιο ισχυρή. Νομίζω ότι αυτό είναι καλό για την Αμερική», εξήγησε ο Ντάιμον, διατυπώνοντας την εκτίμηση ότι «η διατήρηση της ενότητας του δυτικού κόσμου» είναι «το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε».

Σκληρή η στάση του Τραμπ απέναντι στους Ευρωπαίους για τη Γροιλανδία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε σήμερα στην Ελβετία όπου το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο λόγω της βούλησής του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, μια εξέλιξη που θα προκαλούσε τη διάσπαση της διατλαντικής συμμαχίας.

Αυτό το αυτόνομο έδαφος της Δανίας, πλούσιο σε ορυκτά, παρουσιάζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ ως ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία και την Κίνα.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου ενέτεινε την πίεση ανακοινώνοντας νέους δασμούς έως και 25% σε βάρος οκτώ ευρωπαϊκών χωρών για την υποστήριξή τους στη Δανία, κάτι που ώθησε την Ευρώπη να απειλήσει την Ουάσινγκτον με αντίποινα.

Πριν αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ χλεύασε πεισματικά τους Ευρωπαίους ηγέτες που αντιτίθενται στις φιλοδοξίες του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Όταν ρωτήθηκε μέχρι πού είναι διατεθειμένος να φτάσει για να πάρει τον έλεγχο του τεράστιου νησιού της Αρκτικής, σε βάρος της Δανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, απάντησε: «Θα δείτε».

Ποιος είναι ο «τελικός στόχος»

«Πιστεύω ότι είναι καλό να απομονώσουμε ποιες είναι οι αδυναμίες του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Τζέιμι Ντάιμον σχετικά με τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στους Ευρωπαίους.

«Δεν θα έλεγα τέτοια πράγματα στην τηλεόραση. (…) Θα ήμουν πιο ευγενής στο θέμα αυτό, σε σχέση με τις αδυναμίες της Ευρώπης, για το τι πρέπει να κάνει. Ωστόσο εάν ο στόχος είναι να τα κάνουμε πιο ισχυρά αντί να κατακερματίσουμμε την Ευρώπη, τότε νομίζω ότι αυτό είναι αποδεκτό», δήλωσε ο τραπεζίτης, ομολογώντας παράλληλα ότι δεν έχει «ακούσει» την κυβέρνηση Τραμπ να λέει ποιος είναι ο «τελικός στόχος».

«Αλλά να θυμάστε, δεν εγκαταλείψαμε το ΝΑΤΟ», δήλωσε.

«Ο κόσμος, μετά την εισβολή στην Ουκρανία 300.000 Ρώσων στρατιωτών, άνοιξε τα μάτια του. Νομίζαμε ότι ο κόσμος ήταν ασφαλής. Πολύ απλά δεν είναι», δήλωσε ο Αμερικανός τραπεζίτης.

