Παραγγέλνουμε-από-efood-και-wolt;-Τι-ισχύει-με-τα-ντελίβερι-λόγω-κακοκαιρίας

Οff από τις 09:30 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ oι διανομές από efood. Εκτός λειτουργίας από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 20:00 η Wolt.

Aναστολή της λειτουργίας διανομής σε όλα τα σημεία που πλήττονται από ακραία φαινόμενα και για τις ώρες που αυτά είναι σε εξέλιξη, έχουν προγραμματίσει efood και Wolt, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του υπουργείου Εργασίας με τα έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων ιδιωτικού τομέα, ενώ ήδη ήχησε το 112 στην Αττική που καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και αναγκαίες.

Χαρτζιλίκι μέσω IRIS – Τι διευκρινίζει η ΑΑΔΕ

Σε ενημέρωση με την είσοδο στο site και το app, η efood ενημέρωσε πως δεν πραγματοποιούνται παραδόσεις από τους διανομείς της από τις 09:30 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ. «Αν θέλεις, μπορείς να παραγγείλεις κανονικά από καταστήματα με δικό τους delivery (εφόσον διαθέτουν) ή να επιλέξεις παραλαβή με take away» υπογραμμίζει η πλατφόρμα.

Aπό την πλευρά της, η Wolt επισημαίνει πως λόγω των καιρικών συνθηκών, οι διανομείς στην Αθήνα έχουν σταματήσει προσωρινά από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 20:00 το βράδυ. «Η δυνατότητα παραλαβής από το κατάστημα παραμένει διαθέσιμη. Ευχαριστούμε για την κατανόηση» τονίζεται, ενώ ήδη σχολεία έχουν κλείσει σε πολλές περιοχές και στο Δημόσιο ισχύει καθεστώς τηλεργασίας.

Κακοκαιρία: Τα μέτρα του υπ. Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων ιδιωτικού τομέα λόγω κακοκαιρίας

Α. Υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες

Το υπ. Εργασίας τόνισε πως στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από 06:00 πμ έως 18:00 μμ, καθώς και στην Περιφέρεια Αττικής και στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας, από 10:00 πμ έως 20:00 μμ, καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, όπως είναι οι εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα (delivery) κ.λπ.

Παίρνει ζωή το ξενοδοχείο – «φάντασμα» της Αθηναϊκής Ριβιέρα

Σημειώνεται ότι στις ως άνω περιπτώσεις υποχρεωτικής παύσης εργασιών εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών του άρθρου 68 του ν. 4808/2021.Η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας (π.χ. υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές μεταφορές, handling, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές), υπό την προϋπόθεση της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας επιβάλλεται από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης.

Β. Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας

Για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που σαρώνουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα με ιδιαίτερη ένταση, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

Γ. Έκτακτα μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας

Για την εφαρμογή της εγκυκλίου και για τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία, οι εργοδότες στις περιοχές που πλήττει η κακοκαιρία, ιδιαιτέρως δύνανται να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.