Στα-20-δισ.-ευρώ-το-ταξιδιωτικό-πλεόνασμα-στο-11μηνο

Πάνω από 36 εκατ. τουρίστες στην Ελλάδα την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου. Οι σημαντικότερες χώρες προέλευσης.

Πλεόνασμα 19,942 δισ. ευρώ εμφάνισε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, έναντι πλεονάσματος 18,616 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,6% και διαμορφώθηκε σε 36.666,1 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 35.069,0 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την ίδια περίοδο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 8,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 23.003,0 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 6,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12.400,8 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 13,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.568,5 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 9.641,7 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 4,3%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 12,2% και διαμορφώθηκαν στα 2.759,1 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 2,4% και διαμορφώθηκαν στα 3.723,7 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 6,2% στα 1.317,8 εκατ. ευρώ. Ενισχυμένες κατά 4,2% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.256,2 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 17% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.660,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,5% στα 1.662,3 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 23,8 εκατ. ευρώ.

Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,9%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 4,6%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 21.709,5 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 9,1% σε 14.956,6 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 6,8%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 8,4%.

Επίσης, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 9,1% και διαμορφώθηκε σε 5.815,3 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 0,2% σε 1.947,3 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 7,4% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 2.141,0 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 6,3% και διαμορφώθηκε σε 4.776,0 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυξημένη κατά 0,6% ήταν και η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.490,0 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 21,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Νοέμβριος

το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Νοέμβριο του 2025 εμφάνισε πλεόνασμα 505,2 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 374,8 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αυξημένο κατά 34,8%. Ειδικότερα, άνοδο κατά 27,7% κατέγραψαν τον Νοέμβριο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 726,3 εκατ. ευρώ, έναντι 568,9 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ άνοδος κατά 13,9% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Νοέμβριος 2025: 221,0 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2024: 194,1 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο τόσο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 9,7% όσο και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 17,2%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 18,1% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 74,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Τον Νοέμβριο του 2025, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 27,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Αναλυτικότερα, άνοδο κατά 40,2% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 331,9 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 19,5% (Νοέμβριος 2025: 364,0 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2024: 304,7 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 54,1% (Νοέμβριος 2025: 266,2 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2024: 172,8 εκατ. ευρώ) όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 2,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 65,6 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 85,1% και διαμορφώθηκαν στα 80,5 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Γαλλία επίσης αυξήθηκαν κατά 125,2% και διαμορφώθηκαν στα 45,7 εκατ. ευρώ, ενώ άνοδο κατά 1,5% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 27,8 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, αυξημένες κατά 18,6% ήταν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 52,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 33,3% και διαμορφώθηκαν στα 71,6 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν σε 1,4 εκατ. ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Νοέμβριο του 2025 διαμορφώθηκε σε 1.405,0 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 9,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 15,9% έναντι του Νοεμβρίου του 2024, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών παρέμεινε σχετικά σταθερή. Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ 27 κατά 11,1% όσο και από τις λοιπές χώρες κατά 8,3%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 36,5% και διαμορφώθηκε σε 506,3 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 25,3% σε 192,6 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 47,1% σε 161,1 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 89,6% σε 72,4 χιλ. ταξιδιώτες. Πτώση κατά 19,0% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 45,4 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 6,9% και διαμορφώθηκε σε 91,6 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τις ΗΠΑ που μειώθηκε κατά 16,7% σε 92,5 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 1,0 χιλ. ταξιδιώτες.