Συνάντηση Τασούλα – Παπανδρέου – Στην ατζέντα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συναντήθηκε σήμερα, Τετάρτη, στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, κατά την οποία, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την εσωτερική και την εξωτερική πολιτική, καθώς και το περιβάλλον.

Ο πρώην πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του στο Συμβούλιο της Ευρώπης με την ιδιότητά του ως Γενικός Εισηγητής για τη Δημοκρατία.

Ο κ. Τασούλας και ο κ. Παπανδρέου συζήτησαν εκτενώς τόσο για τις διεθνείς εξελίξεις, όσο και για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία συμφώνησαν, ότι προσφέρει μία ευκαιρία για την προώθηση αλλαγών μέσα από τις απαραίτητες εκατέρωθεν συγκλίσεις.

Τέλος, ο κ. Τασούλας αποδέχθηκε την πρόσκληση του κ. Παπανδρέου να θέσει υπό την αιγίδα της Προεδρίας τη διοργάνωση του Circle the Med Forum, που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο.

- sofokleous10.gr

