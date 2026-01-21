Συνεχίζονται-οι-πολιτικές-αντιδράσεις-για-την-Καρυστιανού-που-επέμεινε-για-τις-αμβλώσεις,-ενώ-ο-Φειδίας-πρότεινε-μελλοντική-συνεργασία

Δεν λέει να κοπάσει η πολιτική θύελλα που ξέσπασε με φόντο τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, καθώς η πρότασή της για «δημόσια διαβούλευση» για το θέμα, θεωρήθηκε αναχρονιστική και παρωχημένη σχεδόν από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της χώρας.

Εντούτοις, η κυρία Καρυστιανού επανήλθε στο θέμα νωρίς χθες, δημοσιεύοντας μια μακροσκελή ανάρτηση ως απάντηση για τις σφοδρές αντιδράσεις. Όπως αναφέρει η ίδια, «κανένα ανθρώπινο δικαίωμα ΔΕΝ τίθεται σε διαβούλευση, ΔΕΝ αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αλλά ΟΥΤΕ και πεδίο πολιτικών παιχνιδιών, όπως κάποιοι επιχειρούν να παρουσιάσουν». Την ίδια στιγμή, όμως, σχεδόν η μισή ανάρτησή της εξαντλείται στην ανάγκη για έναν «δημόσιο διάλογο» που πρέπει να γίνει «για τα πραγματικά κοινωνικά αίτια που οδηγούν χιλιάδες γυναίκες σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη απόφαση».

Επίθεση στα ΜΜΕ

«Όσοι βάλλουν εναντίον μου με αφορμή ένα πολυδιάστατο ιατρικό και νομικό θέμα για το οποίο ο νομοθέτης έχει ήδη προβλέψει, δεν νοιάζονται ούτε για τη θέση της γυναίκας σήμερα, ούτε για τα προβλήματα της, ούτε για τη στήριξη της μητρότητας, ούτε για την υπογεννητικότητα, ούτε για το δημογραφικό πρόβλημα, ούτε για τα δικαιώματα των παιδιών, ούτε για την οικογένεια και την επιβίωσή της! Ούτε έχουν σκεφθεί γιατί οδηγείται μια γυναίκα ή ένα ζευγάρι στην άμβλωση, πόσο μάλλον για τη βιοηθική», αναφέρει χαρακτηριστικά η κυρία Καρυστιανού, η οποία επιτίθεται ταυτόχρονα και στα ΜΜΕ, λέγοντας πως «η πλειοψηφία των Μέσων Ενημέρωσης (με ελάχιστες εξαιρέσεις που οφείλω να αναγνωρίσω) ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ που ανέδειξε η χθεσινή συνέντευξή μου στους κ.κ. Στραβελάκη και Καραμήτρου, και εστίασε ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΑ στην άκαιρη ερώτηση περί αμβλώσεων».

Η έλλειψη διάθεσης, ωστόσο, από την Μαρία Καρυστιανού να ανασκευάσει τις αρχικές της δηλώσεις, όπως αυτό διαφάνηκε από τη χθεσινή της ανάρτηση, πυροδότησε νέο κύκλο αντιδράσεων απέναντι στο πρόσωπό της.

Μιλώντας στον Real Fm, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του στηρίζει «τον αγώνα των συγγενών για το έγκλημα των Τεμπών τον στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να τον στηρίζουμε», αλλά από τη στιγμή που είπε ότι θέλει να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, «η κυρία Καρυστιανού κρίνεται πλέον και για τα σοβαρά ζητήματα διακυβέρνησης και των δικαιωμάτων», σημείωσε ο κ. Φάμελλος. Ο ίδιος ανέφερε για τις αμβλώσεις πως είναι «θεμελιώδες δικαίωμα, συνδέεται με την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος, είναι κατάκτηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δεν τίθεται σε διαβούλευση. Είναι βαθιά, συντηρητική άποψη η αναθεώρησή του και μόνο στον χώρο της τραμπικής ιδεολογίας συναντώνται παρόμοιες τοποθετήσεις».

Από πλευράς του, ο πρώην σύντροφος της Μαρίας Καρυστιανού, Αντώνης Ψαρόπουλος υποστήριξε πως «δεν θα σχολιάσω τον ρόλο και τη στάση της κυρίας Καρυστιανού, το αν με ενοχλεί ή όχι θα το κρατήσω για εμένα, γιατί θα γίνει -γενικότερα- αντικείμενο εκμετάλλευσης στη δημόσια σφαίρα είτε θετικά είτε αρνητικά». Ο κ. Ψαρόπουλος παρατήρησε ακόμη πως «δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, ότι ανεξαρτήτως τι επιλογή κάνει ο καθένας από τους συγγενείς, συνεχίζει να έχει μια ιδιότητα η οποία δεν μπορεί να αφαιρεθεί ποτέ μέχρι να πεθάνει αυτή του γονέα ή του συγγενή που έχει χάσει με τόσο άσχημο και βίαιο τρόπο τον άνθρωπό του στο συγκεκριμένο δυστύχημα. Και αυτό ισχύει για όλους τους συγγενείς, ακόμα και αν κάποιοι έχουν επιλέξει και τον πολιτικό στίβο», σημείωσε. Και κατέληξε: «από τη στιγμή που κάποιος επιλέγει τον πολιτικό στίβο, θα κριθεί από τους πολίτες στους οποίους απευθύνεται».

Στον πολιτικό στίβο, πάντως, η Μαρία Καρυστιανού γνωρίζει και δημόσιους υποστηρικτές, όπως ο Κύπριος Ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου, ο οποίος δήλωσε στον ΑΝΤ1 πως «ίσως να της προτείνουμε στο μέλλον να γίνουμε αδελφό κόμμα ή να κάνουμε μια συνεργασία με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας. Ναι, θα ήθελα να συνεργαστώ. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα συμφωνούμε σε όλα». Την ίδια στιγμή, «εγώ προσωπικά [θεωρώ] ότι πρέπει να επιτρέπονται οι αμβλώσεις γιατί η κοινωνία δεν φαίνεται τόσο καλή αν δεν τις επιτρέπει», συνέχισε ο κ. Παναγιώτου με φόντο τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.

Ταυτόχρονα, όμως, «είναι άλλο πράγμα να μετατρέπεις το προσωπικό σου τραύμα, σε δράση, και είναι άλλο πράγμα το συλλογικό τραύμα, που είναι στο συλλογικό υποσυνείδητο και άλλων ανθρώπων σε μία πολιτική προσωπική σου ανέλιξη» περιέγραψε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ενώ ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε πως «τα θέματα αυτά έχουν κατοχυρωθεί συνταγματικά και ό,τι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, δεν μπορεί να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Όλο το σκεπτικό είναι λάθος και μάλιστα από μία γιατρό». Στο πλαίσιο αυτό, «το στίγμα της είναι ακροδεξιό, αυτό αποδεικνύεται από τους συνεργάτες της, από την κυρία Γρατσία και από τον κύριο Πατσίκα», περιέγραψε ο κ. Γεωργιάδης και καταλήγοντας σημείωσε: «είναι προφανές ότι στις επόμενες εκλογές θα διαγωνιστεί πολύ σκληρά για τις ψήφους με την Ελληνική Λύση».

Φάρμακα, εμβόλια και ευαλωτότητα

Πέρα από τις αμβλώσεις, όμως, ο τρόπος που αντιλαμβάνεται και την άσκηση του επαγγέλματός της ως Παιδιάτρου η Μαρία Καρυστιανού φαντάζει πιο ολιστικός, καθώς «η φυσική ανοσία, ιδιαίτερα τώρα, που συνειδητοποιήσαμε την ευαλωτότητά μας απέναντι στα φάρμακα και στα εμβόλια, καθιστά την Ολιστική Παιδιατρική, την απάντηση στο πώς θέλουμε να μεγαλώσουμε υγιή παιδιά, με φυσικό τρόπο», αναφέρει η ίδια στην ατομική, επαγγελματική της ιστοσελίδα εν είδει προσωπικού σημειώματος, πιστεύοντας ότι «μπορεί να συνυπάρξει με την ασφάλεια της κλασικής Παιδιατρικής, μια άλλη, πιο φυσική ανάπτυξη του παιδιού».