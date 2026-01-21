Συρεγγέλα:-Αγωγή-σε-βάρος-Κωνσταντοπούλου-για-προσβολή-προσωπικότητας

Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε σήμερα η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα.

«Η δικαστική οδός ήταν μονόδρομος καθώς η κ. Κωνσταντοπούλου επιμένει να συνδέει τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, που ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ισχυριζόμενη ότι είναι συνεργάτιδά της, κάτι που η ίδια η Μαρία Συρεγγέλα έχει διαψεύσει επανειλημμένως» αναφέρει σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η βουλευτής, με την οποία έγινε γνωστό ότι η κ. Συρεγγέλα κατέθεσε την αγωγή.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «επιπλέον, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει απευθυνθεί στη βουλευτή με επιτιμητικούς χαρακτηρισμούς αναφέροντας ότι έχει σχέση και με κακοποιά στοιχεία.

Η πολιτική διαφωνία είναι θεμιτή και επιθυμητή, αρκεί να γίνεται με όρους πολιτικής ευπρέπειας και χωρίς “λάσπη στον ανεμιστήρα”».

Τέλος η κ. Συρεγγέλα κάνει γνωστό ότι εφόσον η υπόθεση τύχει αποζημίωσης, το χρηματικό ποσό θα διατεθεί σε φορείς που ασχολούνται με την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

