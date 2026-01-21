Συρεγγέλα:-Αγωγή-σε-βάρος-Κωνσταντοπούλου-για-προσβολή-προσωπικότητας

Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε σήμερα η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα.
«Η δικαστική οδός ήταν μονόδρομος καθώς η κ. Κωνσταντοπούλου επιμένει να συνδέει τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, που ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ισχυριζόμενη ότι είναι συνεργάτιδά της, κάτι που η ίδια η Μαρία Συρεγγέλα έχει διαψεύσει επανειλημμένως» αναφέρει σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η βουλευτής, με την οποία έγινε γνωστό ότι η κ. Συρεγγέλα κατέθεσε την αγωγή.
Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «επιπλέον, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει απευθυνθεί στη βουλευτή με επιτιμητικούς χαρακτηρισμούς αναφέροντας ότι έχει σχέση και με κακοποιά στοιχεία.
Η πολιτική διαφωνία είναι θεμιτή και επιθυμητή, αρκεί να γίνεται με όρους πολιτικής ευπρέπειας και χωρίς “λάσπη στον ανεμιστήρα”».
Τέλος η κ. Συρεγγέλα κάνει γνωστό ότι εφόσον η υπόθεση τύχει αποζημίωσης, το χρηματικό ποσό θα διατεθεί σε φορείς που ασχολούνται με την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.