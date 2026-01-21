Σύντομα οι ανακοινώσεις για το βιομηχανικό ρεύμα – Πού κλίνει η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Προς ανάθεση η μελέτη για το Ελλάδα – Κύπρος, σύμφωνα με τον Κ. Χατζηδάκη, στις ράγες η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ. Φαβορί φαίνεται η διατήρηση του 51% από το Δημόσιο.

Εξελίξεις στον άμεσο χρονικό ορίζοντα αναμένονται από την κυβέρνηση για τρεις σημαντικές εκκρεμότητες του ενεργειακού κλάδου, όπως διαφάνηκε από τις απαντήσεις αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την παρουσίαση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής του 2026.

Με τις δηλώσεις του, το ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος έδωσε «σήμα» για το ότι θα ξεδιπλωθούν σύντομα οι κυβερνητικές παρεμβάσεις αναφορικά με τη στήριξη των βιομηχανιών, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, καθώς και τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector).

Όσον αφορά την ελάφρυνση των εγχώριων βιομηχανικών καταναλωτών από το υψηλό κόστος ηλεκτρισμού, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε πως ισχύει στο ακέραιο η δέσμευση της κυβέρνησης, για την υλοποίηση ενός σχήματος στήριξης.

«Είμαστε σε συζητήσεις με την Κομισιόν για να βρεθεί μία δίκαιη λύση που θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία, αλλά και μία λύση συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα ανακοινωθούν οι σχετικές πρωτοβουλίες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Χατζηδάκης ήταν από τα πρώτα κυβερνητικά στελέχη που εξέπεμψαν το μήνυμα για επικείμενες παρεμβάσεις στο ενεργειακό κόστος, καθώς στα τέλη Σεπτεμβρίου από το βήμα της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας είχε αναφερθεί στο «αγκάθι» του ενεργειακού κόστους για την εγχώρια παραγωγή.

Μήνυμα το οποίο μετουσιώθηκε στο ανώτερο κυβερνητικό επίπεδο σε δέσμευση στήριξης, με τον πρωθυπουργό να προαναγγέλλει τον Οκτώβριο, από την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, την εφαρμογή εργαλείων για την ελάφρυνση των βιομηχανιών.

Πού γέρνει η πλάστιγγα για τον Διαχειριστή

Η αναφορά του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, σε «μία λύση συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο», παραπέμπει στο «τείχος» που έχει υψώσει η Κομισιόν, για την εφαρμογή της προσαρμογής του ιταλικού μοντέλου – προσαρμογή που αποτελεί τον πυλώνα του ελληνικού σχήματος στήριξης.

Όπως έχει γράψει το -, το επιχείρημα των Βρυξελλών είναι πως μετά την έγκριση του νέου Πλαισίου για τις Κρατικές Ενισχύσεις για Καθαρή Βιομηχανία (CISAF), τα κράτη-μέλη διαθέτουν πλέον εργαλεία για την ελάφρυνση των βιομηχανιών τους, χωρίς να χρειάζεται να προσφεύγουν σε εναλλακτικά μέτρα στήριξης (όπως το ιταλικό μοντέλο).

Χωρίς το «πράσινο φως» της Κομισιόν, τυχόν εφαρμογή της πρότασης από τη χώρα μας θα σήμαινε πως θα ερχόταν σε αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες, με ό,τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει για την Ελλάδα αυτή τη σύγκρουση στην πορεία. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΥΠΕΝ έχει ξεκινήσει να επεξεργάζεται καινούρια εναλλακτικά μέτρα, για την ενίσχυση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Χατζηδάκης διαβεβαίωσε πως θα προχωρήσει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει στα βήματα που θα ακολουθήσουν. Σε κάθε περίπτωση, η αναφορά αυτή δείχνει πως η κυβέρνηση βρίσκεται κοντά στην απόφαση που θα «ξεκλειδώσει» τη διαδικασία και η οποία αφορά το μερίδιο που θα διατηρήσει το Δημόσιο.

Σύμφωνα μάλιστα με κύκλους από το οικονομικό επιτελείο, το πιθανότερο σενάριο είναι να «κλειδώσει» η διατήρηση του 51,1% από το Δημόσιο. Αυτό σημαίνει κατ΄αρχάς ότι δεν θα υπάρξει είσοδος νέου στρατηγικού επενδυτή στον Διαχειριστή. Σημαίνει επίσης ότι, με δεδομένο ότι η ΑΜΚ θα οδηγήσει σε κεφαλαιακή «ένεση» στον Διαχειριστή περίπου 1 δισ. ευρώ, το Δημόσιο θα καταβάλει περί τα 511 εκατομμύρια.

Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν πως σε κάθε περίπτωση η κινεζική State Grid έχει αποδειχθεί να παραμείνει το μερίδιό της στο 24%. Η ελεύθερη διασπορά θα διατηρηθεί με τη σειρά της στο 24,9%, με την πραγματοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στην εισηγμένη ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Προ των πυλών η μελέτη για GSI

Ο κ. Χατζηδάκης απάντησε επίσης και για τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, Great Sea Interconnector, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες βρίσκονται σε φάση ανάθεσης της τεχνικής μελέτης που θα αποτιμήσει όλες τις τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους του έργου. Μίλησε επίσης ξεκάθαρη βούληση της κυβέρνησης στην υλοποίηση της διασύνδεσης.

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός της επικαιροποίησης της μελέτης είναι το πρότζεκτ να καταστεί πιο ελκυστικό, με μεγαλύτερο μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC), ώστε να εξασφαλιστεί η είσοδος επενδυτών στο μετοχικό του κεφάλαιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, με βάση αναλυτές, μέσω της μελέτης δεν μπορεί να αλλάξει ο επιμερισμός της απόσβεσης από Έλληνες και Κύπριους καταναλωτές (CBCA) του (μεγαλύτερου πλέον) κόστους του έργου. Επίσης, οι ίδιοι αναλυτές σημειώνουν ότι καθώς αυτές οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, μπορεί τελικά η διασύνδεση Κύπρος – Ισραήλ να ολοκληρωθεί νωρίτερα – αν και το έργο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα αρχικά στάδια ωρίμανσης.

Αν και η ενέργεια δεν συγκαταλέγεται στις 30 μείζονες μεταρρυθμίσεις, που παρουσιάστηκαν χθες στο πλαίσιο του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής του 2026, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη έδινε και δίνει μεγάλο βάρος στα ενεργειακά θέματα. Όσον αφορά το νέο έτος, στις βασικότερες εξελίξεις ο ίδιος σταχυολόγησε το Ειδικό Χωροταξικό ΑΠΕ, την επικύρωση από τη Βουλή των συμβάσεων της Chevron, τη δρομολόγηση των γεωτρήσεων από την ExxonMobil, όπως και την υλοποίηση των σημαντικών ενεργειακών συμφωνιών που υπογράφηκαν το φθινόπωρο στο Ζάππειο.