Τουριστικό «τσουνάμι» με 36,6 εκατ. αφίξεις στο 11μηνο του 2025 – Η ανατομία των ταξιδιωτικών εισπράξεων

Συνολικά 36,666 εκατ. ξένους τουρίστες υποδέχθηκε η Ελλάδα κατά το 11μηνο του 2025, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να εκτινάσσονται στα 23 δισ., επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική της εγχώριας τουριστικής βιομηχανίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδας, την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 19,942 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 18,616 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 1,879 δισ. ευρώ ή 8,9%, ενώ αύξηση κατά 553,5 εκατ. ευρώ ή 22,1% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες σκαρφάλωσαν στα 3.060,9 εκατ. ευρώ.

Αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι

Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 4,6%, αλλά και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 4,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 65,9% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 89,3% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Αναλυτικότερα, το «άλμα» στις ταξιδιωτικές εισπράξεις οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε.-27 κατά 6,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12,401 δισ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των υπόλοιπων χωρών κατά 13,5%, οι οποίες ανήλθαν στα 9,568 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 9,642 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 4,3%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε.-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 12,2% και διαμορφώθηκαν στα 2,759 δισ. ευρώ.

Ποιοι τουρίστες γέμισαν τα «ταμεία» του ελληνικού τουρισμού

Σταθερά τη μεγαλύτερη συμβολή στα τουριστικά έσοδα είχαν οι τουρίστες από τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 2,4% και διαμορφώθηκαν στα 3,724 δισ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 6,2% στο 1,318 δισ. ευρώ. Ενισχυμένες κατά 4,2% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 1,256 δισ. ευρώ. Διψήφια άνοδο κατά 17% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες εκτινάχθηκαν στα 3,661 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,5% στο 1,662 δισ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 23,8 εκατ. ευρώ.

Αυξημένη κατά 4,6% η ταξιδιωτική κίνηση

Το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,6% και διαμορφώθηκε σε 36,666 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 35,069 εκατ.. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,9%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 4,6%. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ε.Ε.-27 διαμορφώθηκε σε 21.709,5 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκε κατά 9,1% σε 14,957 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 6,8%, ενώ αντίθετα, από τις χώρες της Ε.Ε.-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 8,4%.

Γερμανοί και Βρετανοί πρωταγωνιστούν στις αφίξεις

Τη σκήπτρα στις αφίξεις διατηρούν οι Γερμανοί και οι Βρετανοί τουρίστες. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 9,1% και διαμορφώθηκε σε 5,815 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 0,2% με 1,947 ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 7,4% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία ανήλθε σε 2,141 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 6,3% και διαμορφώθηκε σε 4,776 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυξημένη κατά 0,6% ήταν και η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ, η οποία διαμορφώθηκε σε 1,49 εκατ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 21,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Άλμα 27,7% στα τουριστικά έσοδα τον Νοέμβριο

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΤτΕ, δυναμικές ήταν οι επιδόσεις του Νοεμβρίου του 2025, μήνας κατά τον οποίο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 27,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε σε 1,405 εκατ. ταξιδιώτες, σημειώνοντας άνοδο κατά 9,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.