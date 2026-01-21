Τουρκία:-Η-αντιπολίτευση-ζητά-σκληρή-στάση-απέναντι-στην-Ελλάδα-για-τα-χωρικά-ύδατα

Σφοδρή ήταν η απάντηση του Yankı Bağcıoğlu, αντιπροέδρου του τουρκικού CHP και υπεύθυνου για θέματα άμυνας του κόμματος, στον υπουργό Έθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια μετά την ανάρτηση του τελευταίου για επέκταση χωρικών υδάτων.

HAYALLER‼️ Bazı Yunan siyasetçileri, Ege’de uluslararası hukuka aykırı şekilde karasularını genişletme niyetlerini açıkça dile getiriyor. Türkiye’nin tavrı 1995’ten bu yana nettir ve bir devlet politikasıdır. İktidar Mavi Vatan’ı seçim dönemlerinde hatırlayabilir; ancak Türk… https://t.co/BFLm0BpcEu — Yankı Bağcıoğlu (@YankiBagcioglu) January 20, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση Bağcıoğlu

Ορισμένοι Έλληνες πολιτικοί εκφράζουν ανοιχτά την πρόθεσή τους να επεκτείνουν τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Η στάση της Τουρκίας είναι σαφής από το 1995 και αποτελεί κρατική πολιτική.

Η τουρκική κυβέρνηση μπορεί να θυμάται τη Γαλάζια Πατρίδα κατά τη διάρκεια των προεκλογικών περιόδων, ωστόσο, ο τουρκικός λαός είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά του στη θάλασσα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Εάν ο λόγος για αυτή την αυτοπεποίθηση είναι η παράδοση της πρώτης φρεγάτας της κλάσης Belharra, ας θυμηθούμε:

«Ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη»

Αναμένουμε αυτές οι δηλώσεις, οι οποίες είναι ασύμβατες με τις σχέσεις καλής γειτονίας και απειλούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας, να τεθούν έναντι των ελληνικών αρχών.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτήν τη γεωγραφική περιοχή, η ειρήνη εξασφαλίζεται μέσω της αποτρεπτικής ισχύος.

Για το λόγο αυτό, τα έργα που αφορούν τις τουρκικές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις μας πρέπει να υλοποιηθούν γρήγορα.

Δεν υπάρχει ούτε ο χρόνος ούτε οι πόροι για χρονοτριβή στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, για εύνοια σε εταιρείες βάσει πολιτικών προτιμήσεων, για έλλειψη αξιοκρατίας, για τοποθέτηση κομματικών στελεχών, για αθέμιτο ανταγωνισμό, για σπατάλη πόρων αναθέτοντας την ίδια εργασία σε διαφορετικές εταιρείες, ή για προεκλογικές επενδύσεις.

Πάνω από 3.000 προγράμματα πρέπει να τεθούν επειγόντως σε προτεραιότητα.

Ακόμα περισσότεροι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι πρέπει να διατεθούν για επείγοντα και κρίσιμα έργα.

Δένδιας: Η Ελλάδα διατηρεί δικαίωμα για επέκταση των χωρικών υδάτων

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τρίτη (20/1) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα 5 χρόνια από την υπερψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στο Ιόνιο, από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια.

Όπως έγραψε, είχε «την τιμή» να εισηγηθεί την επέκταση «στην εθνική αντιπροσωπεία, ως υπουργός Εξωτερικών».

«Η Ελλάδα», τόνισε, «δεν περιορίστηκε απλώς στη διακήρυξη του δικαιώματός της. Το άσκησε εμπράκτως, με οδηγό την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας».

Και συνέχισε: «Η Ελλάδα κατέστησε σαφές ότι το διατηρεί το δικαίωμά της για την επέκταση των χωρικών υδάτων και σε άλλες περιοχές της επικράτειας».

5 χρόνια από την υπερψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στο #Ιόνιο, από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, την οποία είχα την τιμή να εισηγηθώ στην εθνική αντιπροσωπεία, ως Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα δεν περιορίστηκε απλώς στη διακήρυξη… pic.twitter.com/83rw3sUTC5 — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 20, 2026

