«ΜΜΕ και στελέχη της αντιπολίτευσης, τις τελευταίες μέρες ξαναζέσταναν και αναπαράγουν fake news του 2021, ότι δήθεν, η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας καταψήφισε έκθεση για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, η νομοθέτηση του οποίου, ούτως ή άλλως, αφορά τα εθνικά κοινοβούλια» αναφέρει σήμερα το Παρατηρητηρίο Fake News της Νέας Δημοκρατίας για το δικαίωμα στην άμβλωση .
Η ανακοίνωση συνεχίζει:
«Η πραγματικότητα είναι ότι όλοι οι Ευρωβουλευτές της ΝΔ όχι μόνο δεν καταψήφισαν ποτέ, αλλά υπερψήφισαν το εν λόγω ψήφισμα.
Όπως φαίνεται και από τα πρακτικά της ψηφοφορίας, η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε την έκθεση για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα και μάλιστα διαφοροποιώντας τη θέση της από αυτή του ΕΛΚ».
