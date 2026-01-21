Close Menu
    Το Παρατηρητηρίο Fake News της Νέας Δημοκρατίας, για το δικαίωμα στην άμβλωση 

    «ΜΜΕ και στελέχη της αντιπολίτευσης, τις τελευταίες μέρες ξαναζέσταναν και αναπαράγουν fake news του 2021, ότι δήθεν, η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας καταψήφισε έκθεση για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, η νομοθέτηση του οποίου, ούτως ή άλλως, αφορά τα εθνικά κοινοβούλια» αναφέρει σήμερα το Παρατηρητηρίο Fake News της Νέας Δημοκρατίας για το δικαίωμα στην άμβλωση . 

    Η ανακοίνωση συνεχίζει:

    «Η πραγματικότητα είναι ότι όλοι οι Ευρωβουλευτές της ΝΔ όχι μόνο δεν καταψήφισαν ποτέ, αλλά υπερψήφισαν το εν λόγω ψήφισμα. 

    Όπως φαίνεται και από τα πρακτικά της ψηφοφορίας, η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε την έκθεση για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα και μάλιστα διαφοροποιώντας τη θέση της από αυτή του ΕΛΚ». 

