Τσιάρας:-Αναγκαίος-ο-διακομματικός-διάλογος-για-χάραξη-εθνικής-αγροτικής-στρατηγικής

Σύσταση προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρωτοβουλία της κυβέρνησης με την ουσιαστική συμμετοχή στην διακομματική επιτροπή που θα σχεδιάσει την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, από το βήμα της ολομέλειας της Βουλής.

«Οφείλουμε σήμερα να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να ασχοληθούμε με τα σοβαρά προβλήματα τα οποία απασχολούν τους Έλληνες παραγωγούς, τους δικούς μας παραγωγούς. Διότι, η σημερινή συνεδρίαση για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα, δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία» ανέφερε παρεμβαίνοντας στην σχετική κοινοβουλευτική συζήτηση για να προσθέσει «η κάθε πολιτική παράταξη, το κάθε πολιτικό κόμμα, να εισφέρει σε μια συζήτηση που είναι αναγκαία για να οργανώσουμε έναν εθνικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια για τον πρωτογενή τομέα. Είναι για εμάς η στιγμή να ανοίξουμε έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και να συζητήσουμε τα διαχρονικά προβλήματα και να σχεδιάσουμε τις προοπτικές ενός τομέα που στηρίζει ολόκληρη την οικονομία της χώρας».

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πιέζονται από το υψηλό κόστος παραγωγής, τις διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις ζωονόσους.

«Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Δεν πρέπει να την ωραιοποιούμε, αλλά ούτε και να την υποβαθμίσουμε. Οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε με ειλικρίνεια, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε σε βιώσιμες λύσεις» είπε για να προσθέσει πως «η πολιτεία στάθηκε δίπλα στον πρωτογενή τομέα με ουσιαστικό τρόπο. Μόνο το προηγούμενο έτος -αυτά είναι στοιχεία τα οποία αποδεικνύονται- καταβλήθηκαν 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό χωρίς προηγούμενο, που, η αλήθεια είναι, κράτησε όρθιες τις εκμεταλλεύσεις, έδωσε ρευστότητα στην περιφέρεια, ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των παραγωγών ότι η πολιτεία δεν τους αφήνει μόνους».

»Παράλληλα, η ολοκλήρωση της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έκλεισε έναν κύκλο και άνοιξε ένα νέο, πιο απαιτητικό αλλά πιο δίκαιο. Η διαχείριση των ενισχύσεων έγινε πλέον πιο διαφανής, με σύγχρονα εργαλεία και αυξημένη αξιοπιστία. Τέλος, ο ίδιος ο πρωθυπουργός -το γνωρίζετε, το γνωρίζουμε όλοι- συναντήθηκε με τους παραγωγούς, εξήγγειλε νέα μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής και έστειλε ένα σαφές μήνυμα: η πολιτεία δεν στέκεται απέναντι στον αγροτικό κόσμο, αλλά δίπλα του».

Αναφορικά με το αντικείμενο της διακομματικής επιτροπής είπε πως «στόχος της είναι να εξετάσει όλα τα μείζονα κρίσιμα ζητήματα του αγροτικού κόσμου: το υψηλό κόστος παραγωγής, τη χαμηλή παραγωγικότητα, τη δομή των εκμεταλλεύσεων, τη θέση του αγρότη στην αλυσίδα αξίας, τις μεγάλες προκλήσεις που φέρνει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καλώντας τα να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους και να συμμετέχουν σε μια διαδικασία συνδιαμόρφωσης πολιτικών. Αυτή η πρόσκληση δεν είναι επικοινωνιακή. Είναι πρόσκληση εθνικής ευθύνης, γιατί ο πρωτογενής τομέας –φαντάζομαι να το έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι– δεν αντέχει κομματικούς αυτοσχεδιασμούς».

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας «είδαμε τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ, να καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις. Αν όντως θέλατε να συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία με ουσιαστικό τρόπο, είστε πραγματικά ευπρόσδεκτοι να καταθέσετε τις προτάσεις σας μέσα σε μια διαδικασία που προβλέπεται από την ίδια την κοινοβουλευτική διαδικασία, όχι μέσα από διαδικασίες οι οποίες δεν είναι θεσμοθετημένες και, φυσικά, δεν μπορούν να λειτουργήσουν».

Ο κ. Τσιάρας είπε πως «η δημοσιονομική στήριξη, όσο σημαντική κι αν είναι χωρίς διαρθρωτικές αλλαγές δεν αρκεί. Χρειάζεται οργάνωση, σύνδεση με την αγορά, εκπαίδευση, καινοτομία και στρατηγικός σχεδιασμός. Και όλα αυτά πρέπει να τα συμπεριλάβουμε σε έναν εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για τον πρωτογενή τομέα. Η ελληνική γεωργία χρειάζεται μετάβαση από την ατομικότητα στη συλλογικότητα. Ο κατακερματισμός και οι μικροί κλήροι αντιμετωπίζονται μόνο με συνεργασία και οικονομίες κλίμακας. Σήμερα, από τους 2.651 συνεταιρισμούς, μόνο οι 858 είναι πλήρως ενεργοί και λιγότερο από το 20%των προϊόντων διακινείται συλλογικά.

Για να αλλάξει αυτή η εικόνα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προωθεί τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των υφιστάμενων συνεταιρισμών, τη δημιουργία νέων συνεργατικών σχημάτων και την πρόσβαση σε αγορές, τη χρηματοδότηση υποδομών συλλογικής παραγωγής και μεταποίησης, καινοτόμα εργαλεία για μείωση κόστους και αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Επενδύει σε υποδομές, τεχνολογία και καινοτομία: έργα ΣΔΙΤ, αρδευτικά έργα άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ, 42 έργα νερών και άρδευσης συνολικής χρηματοδότησης 75,5 εκατομμυρίων ευρώ, και το πρόγραμμα των θερμοκηπίων, που πιστεύουμε ότι μπορεί να αντλήσει έως και 600 εκατομμύρια ευρώ και να δημιουργήσει μια μεγάλη καινοτομία σε μια παραγωγική διαδικασία που φέρνει άμεσα τη λεγόμενη προστιθέμενη αξία».

Αναφορικά με τη συμφωνία Mercosur είπε «η συμφωνία, δεν ανοίγει ανεξέλεγκτα την ευρωπαϊκή αγορά ούτε αφήνει απροστάτευτους τους Έλληνες παραγωγούς. Αντίθετα, δημιουργεί νέες εξαγωγικές ευκαιρίες σε αγορές άνω των 275 εκατομμυρίων καταναλωτών. Η Ελλάδα έχει ένα πολύ αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο με τις χώρες της Mercosur: εξάγει προς αυτές προϊόντα αξίας μόλις 34 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αντίθετα εισάγει προϊόντα 525 εκατομμυρίων ευρώ. Το μεγάλο αυτό έλλειμμα συνιστά μια ευκαιρία εξωστρέφειας για τα ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, όπως είναι η φέτα, το ελαιόλαδο, τα ακτινίδια, τα τυριά και τα μεταποιημένα προϊόντα.

Η συμφωνία προβλέπει ειδικό καθεστώς προστασίας για 21 ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ από τα 344 που προστατεύονται συνολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η φέτα προστατεύεται πλήρως, όπως και η ελιά Καλαμάτας, το ελαιόλαδο, η μαστίχα Χίου, ο κρόκος Κοζάνης, τα κρασιά ΠΟΠ, το τσίπουρο, η ρετσίνα. Τα προϊόντα αυτά αποκτούν προστιθέμενη αξία και θα πωλούνται ακριβότερα.

Παράλληλα, υπάρχουν ρήτρες ασφαλείας για ευαίσθητα προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, τα τυριά, τα εσπεριδοειδή, το κρέας και το μέλι. Στις περιπτώσεις που θα αυξηθούν υπερβολικά οι εισαγωγές ή οι τιμές θα πιεστούν, ενεργοποιούνται αυτόματα μέτρα διασφάλισης».