Φάμελλος:-Επί-ΣΥΡΙΖΑ-η-τιμή-του-ρεύματος-δεν-αυξήθηκε-ούτε-ένα-ευρώ

Σκληρή απάντηση στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα έδωσε ο Σωκράτης Φάμελλος αποδίδοντάς του προσωπικές ευθύνες για την κατάσταση του πρωτογενούς τομέα και κατηγορώντας τον ότι δεν έχει γνώση των συζητήσεων που γίνονται στη Βουλή και των προτάσεων των κομμάτων.

Ακολούθως ρώτησε: «Θα συμφωνήσετε με την πρόταση για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ;».Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό – και τον υπουργό – ότι αφού γνώριζε τις διεθνείς του υποχρεώσεις (συμμετοχή στο Νταβός) θα έπρεπε να έχει βάλλει άλλη ημερομηνία για τη συζήτηση. Απάντησε δε στην επίθεση που έκανε ο Κώστας Τσιάρας στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας: «Δέχεστε ότι είστε ανίκανοι και επικίνδυνοι τα κάνατε μαντάρα και γυρνάτε στο τι έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ;». Απαντώντας στα όσα ανέφερε ο υπουργός για την «ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ», είπε πως «εμείς κρατήσαμε τη δημόσια ΔΕΗ και δεν αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος ούτε ένα ευρώ στους καταναλωτές και στη βιομηχανία. Επίσης επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν οι επιδοτήσεις στην ώρα τους και οι αγρότες δεν φοβούνταν τις “γαλάζιες” ακρίδες».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

