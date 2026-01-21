Χουάνγκ-(nvidia):-Θα-χρειαστούμε-πολλά-τρισ.-δολάρια-για-την-ai

«Εργαζόμενοι όπως ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί θα έχουν μεγάλη ζήτηση και θα παίρνουν εξαψήφιους μισθούς» τόνισε.

Παρά την «μεγαλύτερη κατασκευή υποδομών στην ανθρώπινη ιστορία», υπάρχουν ακόμη τρισ. δολάρια σε έργα που πρέπει να αναπτυχθούν για να υποστηριχθεί το επόμενο στάδιο της καινοτομίας στην τεχνητή νοημοσύνη σύμφωνα με τον CEO της Nvidia, Γένσεν Χουάνγκ.

Μιλώντας στον Λάρι Φινγκ της BlackRock στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, επεσήμανε πως η υποδομή γύρω από την ΑΙ θα χρειαστεί τρισ. δολάρια σε πρόσθετες επενδύσεις τα επόμενα χρόνια σε παγκόσμια βάση.

«Αντί να ανησυχούμε για την εκτοπισμό θέσεων εργασίας από την Τεχνητή Νοημοσύνη, να σκεφτόμαστε πως οι επενδύσεις επιφέρουν πολλές νέες προσλήψεις. Εργαζόμενοι όπως ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί θα έχουν μεγάλη ζήτηση και θα παίρνουν εξαψήφιους μισθούς» τόνισε.

«Βρισκόμαστε στην αρχή αυτού του ταξιδιού. Έχουμε μόνο μερικές εκατοντάδες δισ. δολάρια σε infrastructure που έχουν κατασκευαστεί. Πιθανότατα θα χρειαστούμε πολλά τρισ. δολάρια σε υποδομές που θα κατασκευάζονται κάθε χρόνο», διευκρίνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Χουάνγκ, η Nvidia βλέπει τον εαυτό της ως κορυφαίο πάροχο όλων των απαραίτητων εργαλείων για τους «υπερ-υπολογιστές» και τις πολυεθνικές εταιρείες ώστε να χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως θεμελιώδη τεχνολογία για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων.