Mercosur: Απογοήτευση Κομισιόν για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου – «Αδικαιολόγητα ερωτήματα»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσει γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκή Ένωσης για τη Mercosur.

Σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν σημειώνει πως η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου λαμβάνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι παραγωγοί και οι εξαγωγείς της ΕΕ χρειάζονται επειγόντως πρόσβαση σε νέες αγορές, και κατά την οποία η ΕΕ οφείλει να υλοποιήσει την ατζέντα διαφοροποίησής της και να αποδείξει ότι παραμένει αξιόπιστος και προβλέψιμος εμπορικός εταίρος.

Κατά τη σταθερή άποψη της Επιτροπής, τα τρία ερωτήματα που εγείρονται στην πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμφωνία είναι αδικαιολόγητα.

Η Επιτροπή έχει ήδη εξετάσει εκτενώς τα ζητήματα αυτά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισημαίνοντας ότι δεν είναι νέα και ότι έχουν αντιμετωπιστεί σε προηγούμενες συμφωνίες.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί τώρα με το Συμβούλιο και τους ευρωβουλευτές πριν αποφασίσει για τα επόμενα βήματα.

Επεξηγήσεις

Αναλυτική επεξήγηση του υποβάθρου της εκτίμησης της Επιτροπής:

(i) Σχετικά με τη νομική αρχιτεκτονική:

Οι Συμφωνίες διαπραγματεύθηκαν και υπεγράφησαν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις Συνθήκες.

Οι διαπραγματευτικές οδηγίες του Συμβουλίου της ΕΕ προβλέπουν ρητά μια Ενδιάμεση Συμφωνία για ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάστηκε στενά με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με πλήρη διαφάνεια, σεβόμενη την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Τέλος, τα Εθνικά Κοινοβούλια θα έχουν τον νόμιμο ρόλο τους σύμφωνα με τις Συνθήκες και τις αντίστοιχες εσωτερικές τους διαδικασίες.

Η ίδια νομική αρχιτεκτονική ακολουθήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την κύρωση της Εκσυγχρονισμένης Συμφωνίας-Πλαισίου και της Ενδιάμεσης Εμπορικής Συμφωνίας με τη Χιλή, οι οποίες ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου 2025.

(ii) Σχετικά με τον μηχανισμό καταγγελίας μη παραβίασης (non-violation complaint mechanism):

Ο μηχανισμός καταγγελίας μη παραβίασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις χώρες της Mercosur για να ασκήσουν πίεση στην ΕΕ ώστε να μην θεσπίσει ή να μην εφαρμόσει νομοθεσία και άλλα μέτρα που επιδιώκουν τους στόχους πολιτικής της.

Ο μηχανισμός αποκλείει ρητά κάθε δυνατότητα το πάνελ να ζητήσει από ένα μέρος να τροποποιήσει τα μέτρα του.

Ο μηχανισμός αυτός ακολουθεί το υφιστάμενο πρότυπο του ΠΟΕ και θέτει ακόμη αυστηρότερες προϋποθέσεις για τη χρήση του.

(iii) Σχετικά με την αρχή της προφύλαξης:

Τα EMPA και ITA δεν θα υπονομεύσουν την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης.

Η συμφωνία δεν θα μειώσει τους ελέγχους και τα μέτρα επιθεώρησης των γεωργικών εισαγωγών από τη Mercosur. Επιπλέον, δεν θα υπονομεύσει τα αυστηρά υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά (SPS) πρότυπα της ΕΕ, την αρχή της προφύλαξης και την ασφάλεια των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Αυτό επιβεβαιώνεται τόσο από το κείμενο της συμφωνίας (στα κεφάλαια για τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, καθώς και για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη), όσο και από τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τα πρότυπα παραγωγής που εφαρμόζονται στα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα και τους ελέγχους SPS. Η τελευταία αποτελεί μέρος του αποτελέσματος του τριλόγου για τον κανονισμό εφαρμογής της διμερούς ρήτρας διασφάλισης των EMPA και ITA.