peoplecert:-Υπερδιπλασιάζει-τον-τζίρο-και-κοιτάζει-νέα-επενδυτικά-ανοίγματα

Double στον τζίρο για τον Όμιλο φέρνει η εξαγορά του City & guilds – Τα σχέδια για την ίδρυση Πανεπιστημίου και η αναζήτηση νέων ευκαιριών στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού

Σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και ισχύος εισέρχεται η PeopleCert μετά και την εξαγορά του City & Guilds, αναμένοντας μάλιστα υπερδιπλασιασμό εσόδων έως το τέλος του 2026.

Οι πυλώνες ανάπτυξης για το μέλλον περιλαμβάνουν δε, πέρα από την ενσωμάτωση του βρετανικού οργανισμού στον Όμιλο, την ίδρυση ενός Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Δεξιοτήτων αλλά και νέες εξαγορές, με το βλέμμα να στρέφεται πλέον στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο μετασχηματισμός σε παγκόσμιο όμιλος δεξιοτήτων

«Μετά και την εξαγορά της City & Guilds είμαστε ένα house of Brand, όπως η LVMH, για πιστοποιήσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Βύρων Νικολαΐδης προσπαθώντας να αποτυπώσει το εύρος των δεξιοτήτων που καλύπτει πλέον η εταιρεία.

Όπως εξήγησε η PeopleCert κατέχει σήμερα πέντε διεθνώς αναγνωρισμένα σήματα (ITIL®, PRINCE2®, DevOps Institute®, LANGUAGECERT® και City & Guilds®), γεγονός που επιτρέπει στην εταιρεία να καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων: από επαγγελματικά προσόντα και κατάρτιση με πρακτική εμπειρία έως υλοποίηση έργων, ψηφιακό μετασχηματισμό και πιστοποίηση γλωσσικής επάρκειας.

Όχημα για την αλματώδη αυτή ανάπτυξη αποτέλεσαν οι εξαγορές αρχικά της Axelos στη Μ. Βρετανία και εσχάτως του City & Guilds, ενός οργανισμού με 148 χρόνια ιστορίας και ηγετική θέση στις επαγγελματικές και τεχνικές πιστοποιήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να θυμίσουμε ότι η PeopleCert εξαγόρασε το 2021 την βρετανική AXELOS, εταιρεία που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και προώθηση παγκόσμιων μεθοδολογιών για τη διαχείριση έργων (Project Management) καθώς και ψηφιακών υπηρεσιών (IT & Digitally enabled services), συμπεριλαμβανομένων των PRINCE2 και ITIL.

Υπερδιπλασιασμός μεγεθών μετά την εξαγορά της City&Guilds

Προ τριμήνου μάλιστα έκανε το επόμενο άλμα, μέσω της εμβληματικής εξαγοράς του ιστορικότερου οργανισμού πιστοποιήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, του City & Guilds ο οποίος μετρά 148 χρόνιας ιστορίας αποτελώντας τον ηγέτη σε επαγγελματικές και τεχνικές πιστοποιήσεις στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ενδεικτικό του μεγέθους του είναι ότι το City & Guilds, με έσοδα περίπου 162 εκατ. λίρες, εξυπηρετεί πάνω από 1,1 εκατ. εκπαιδευόμενους ετησίως και δραστηριοποιείται σε περισσότερους από 20 κλάδους. Μέσω των πιστοποιήσεων του συγκεκριμένου οργανισμού δε χάραξαν την επαγγελματική τους πορεία σημαντικές προσωπικότητες όπως η Karen Millen και ο Jamie Oliver ενώ το γνωστό Imperial College αποτελέσε ένα από τα επιτυχημένα spin off του City & Guilds.

Μετά και την συγκεκριμένη εξαγορά η οποία όπως επεσήμανε ο κ. Νικολαΐδης είχε ως αντίτιμο ένα »βαριά ενιαψήφιο νούμερο», η PeopleCert μετατρέπεται σε έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς παίκτες πιστοποιήσεων και κατάρτισης διεθνώς. Κι αυτό γιατί δεν καλύπτει πλέον μόνο πιστοποιήσεις γνώσεων και μεθοδολογιών (π.χ. στη διαχείριση έργων ή στον ψηφιακό μετασχηματισμό), αλλά αποκτά ισχυρό αποτύπωμα και στον χώρο της τεχνικής–επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων, δηλαδή σε δεξιότητες που οδηγούν άμεσα σε συγκεκριμένα επαγγέλματα της πραγματικής οικονομίας.

Σε επίπεδο μεγεθών σε pro forma βάση, τα έσοδα του Ομίλου αναμένεται να εκτοξευτούν σε 281 εκατ. λίρες (320 εκατ. ευρώ) και το προσαρμοσμένο EBITDA στα 102 εκατ. λίρες (120 εκατ. Ευρώ). Παρότι μάλιστα το περιθώριο κερδοφορίας (ebitda margin) μειώθηκε μετά την εξαγορά και δεδομένων των συνεργιών από 55% σε 36%, αναμένεται να επανέλθει σε υψηλότερα επίπεδα τα επόμενα χρόνια, λόγω της επέκτασης των δραστηριοτήτων του City & Guilds και εκτός Βρετανικής αγοράς. Παράλληλα ο όμιλος διατηρεί χαμηλό δανεισμό ενώ το ποσοστό μετατροπής εσόδων σε ταμειακές ροές (cash flow conversion) παραμένει στο 85%.

Η PeopleCert δραστηριοποιείται πλέον σε περισσότερες από 200 χώρες, εξυπηρετώντας εκατομμύρια εκπαιδευόμενους ετησίως, περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις – μεταξύ των οποίων το 82% των Fortune 500 – καθώς και πάνω από 800 δημόσιους οργανισμούς σε 45 χώρες.

Απασχολεί δε, χιλιάδες εργαζόμενους και συνεργάτες διεθνώς. Ειδικότερα, στην Ελλάδα απασχολούνται περισσότερα από 1.000 άτομα, ενώ το City & Guilds απασχολεί περίπου 1.300 εργαζόμενους και συνεργάζεται με περίπου 1.800 εξωτερικούς αξιολογητές και επαγγελματίες, υποστηρίζοντας την υλοποίηση επαγγελματικών και τεχνικών πιστοποιήσεων σε δεκάδες χώρες.

Το Πανεπιστήμιο και οι νέες εξαγορές

Κρίσιμο στοίχημα για την επόμενη ημέρα του ομίλου αποτελεί η ενσωμάτωση της City & Guilds στην PeopleCert, η οποία ευνοείται από τη νέα εταιρική δομή που έχτισε ο όμιλος τα προηγούμενα χρόνια καθώς και από το ευρύ χαρτοφυλάκιο που διατηρούσε ακόμα και πριν την εξαγορά.

Στα άμεσα σχέδια του Ομίλου ωστόσο περιλαμβάνεται η μετεγκατάσταση του στρατηγείου του στο Λονδίνο, καθώς μαζί με την City&Guilds η PeopleCert προχώρησε και στην εξαγορά των γραφείων που στέγαζαν τον οργανισμό. Πρόκειται για γραφεία έκτασης 5.000 τ.μ. στο City του Λονδίνου.

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα ο όμιλος εξετάζει την επέκταση των δραστηριοτήτων του εμβληματικού οργανισμού. Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα, όπως εξήγησε ο κ. Νικολαϊδης η PeopleCert διερευνά την πιθανότητα ίδρυσης ενός Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Δεξιοτήτων, εντός της επόμενης πενταετίας. Το Πανεπιστήμιο αυτό, το οποίο θα είναι online, θα δίνει έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση, την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και τη στενή σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς εργασία

Την ίδια στιγμή ωστόσο δεν σταματά να βολιδοσκοπεί για νέες εξαγορές, ικανές να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το αποτύπωμά του στην παγκόσμια αγορά των πιστοποιήσεων, στοχεύοντας πλέον σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπως εξήγησε η Ελένη Νικολαΐδου, Chief Corporate Development Officer του Ομίλου.

Η εταιρεία δηλώνει ταυτόχρονα στρατηγικά τοποθετημένη στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την τεχνολογία που αναδιατάσσει πιο γρήγορα από οτιδήποτε άλλο τις δεξιότητες, με τον ιδρυτή και μεγαλομέτοχο της να αναφέρει στο insider ότι εξετάζει την δημιουργία σχετικής πιστοποίησης που θα στοχεύει στο ΑΙ governance.