UBS: “Ανεβάζει” τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Ισχυρό story και το 2026

Παρά την ισχυρή άνοδο μέχρι στιγμής φέτος, οι αποτιμήσεις των ελληνικών τράπεζων εξακολουθούν να φαίνονται σχετικά ελκυστικές όπως τονίζει η UBS, με τον δείκτη P/E του 2027 να διαμορφώνεται στο 8,4x, με discount 12% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες που έχουν 9,5x.

Ο ελβετικός οίκος παραμένει θετικός για τις προοπτικές των ευρωπαϊκών τραπεζών φέτος, συνεχίζοντας να τοποθετεί την Τράπεζα Πειραιώς μεταξύ των κορυφαίων επιλογών της. Εκμεταλλεύεται, όπως επισημαίνει, την ευκαιρία να επεκτείνει τις εκτιμήσεις της για τις αποτιμήσεις και να μειώσει περαιτέρω τις προβλέψεις για το κόστος ιδίων κεφαλαίων, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών κατά 8% έως 12%.

Ειδικότερα, για την Τράπεζα Πειραιώς η νέα τιμή-στόχος είναι στα 10,20 ευρώ από 9,20 ευρώ προηγουμένως με περιθώριο ανόδου 23%, για την Alpha Bank στα 4,65 ευρώ από 4,30 ευρώ με περιθώριο ανόδου 17%, για την Eurobank στα 4,60 ευρώ από 4,20 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 13% και για την Εθνική Τράπεζα στα 17,20 ευρώ από 15,40 ευρώ πριν με περιθώριο ανόδου 12%. Και στις τέσσερις δίνει σύσταση buy.

Όπως εξηγεί η UBS, βλέπει τη μεγαλύτερη άνοδο για την Πειραιώς, μία από τις λιγότερο ακριβές τράπεζες στην Ευρώπη (PE 7,5x, COE 13,1% έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 11%), με ROTE μεσαίου-διψήφιου ύψους μεσοπρόθεσμα.

Η Alpha Bank προσφέρει την υψηλότερη αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS), αλλά έχει τη χαμηλότερη απόδοση επένδυσης (ROTE), ενώ βλέπει την Eurobank ως μια ελκυστική περιφερειακή ιστορία ανάπτυξης με καλό ιστορικό αυξητικών εξαγορών, και την Εθνική Τράπεζα να έχει έναν συνδυασμό υψηλότερης κερδοφορίας και ισχυρότερης κεφαλαιακής βάσης, με τις περισσότερες δυνατότητες έκπληξης στις πληρωμές.

H UBS αναμένει ότι τα νέα επιχειρηματικά σχέδια των ελληνικών τραπεζών θα ανακοινωθούν στα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου, αποκαλύπτοντας τη συνεχιζόμενη ισχυρή ανάπτυξη των εξυπηρετούμενων εταιρικών πιστώσεων κατά τα επόμενα τρία χρόνια (7% ετησίως) μετά από ισχυρή ανάπτυξη το 2024 και το 2025, υποστηριζόμενη από την εκταμίευση κεφαλαίων RRF. Είναι ενδιαφέρον, όπως επισημαίνει, ότι τα στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν τον πρώτο μήνα διαδοχικής ανάπτυξης τον Νοέμβριο του 2025 (+0,3% σε μηνιαία βάση).

Παρόλο που τα στοιχεία του κλάδου δείχνουν επιβράδυνση στην αύξηση των εταιρικών πιστώσεων στο 6% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο του 2025, αυτό οφείλεται σε κάποιο βαθμό στις διαγραφές παλαιών δανείων, ενώ η UBS αναμένει ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα αναφέρουν πιο ισχυρές τάσεις στην εξυπηρετούμενη εταιρική πίστωση το τέταρτο τρίμηνο ( +10,4% σε ετήσια βάση) παρά το μεγάλο βασικό αποτέλεσμα στο τέταρτο τρίμηνο (+7,8% σε τριμηνιαία βάση το τέταρτο τρίμηνο του 2024). Το πιο σημαντικό είναι ότι αναμένει να δούμε το πρώτο τρίμηνο διαδοχικής αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) για τον τομέα στο τέταρτο τρίμηνο, καθώς τα καθαρά περιθώρια (NIM) σταθεροποιούνται.