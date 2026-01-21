wall-street:-Ανοδικό-γύρισμα-μετά-την-ομιλία-Τραμπ-στο-Νταβός

Την ανηφόρα πήραν οι αγορές μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός της Ελβετίας, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ, καθώς δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για την απόκτηση της Γροιλανδίας, μειώνοντας μια ανησυχία που είχε ταράξει τις αγορές και είχε προκαλέσει φυγή από περιουσιακά στοιχεία βασισμένα στο δολάριο.

Έτσι, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα, ο Dow Jones «παίζει» στις 48.861,09 μονάδες με κέρδη 0,77%, ο Nasdaq στις 23.133,59 μονάδες με άνοδο 0,78% και ο S&P 500 κινείται στις 6.851 μονάδες ενισχυόμενος κατά 0,79%.

Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ σημείωσε στο Νταβός ότι οι ΗΠΑ σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος για το ΝΑΤΟ, το οποίο – όπως είπε – δεν θα υπήρχε χωρίς τον ίδιο. Δήλωσε, όμως, ότι δεν θέλει να χρησιμοποιήσει υπερβολικά μεγάλη ισχύ, γιατί τότε η Αμερική «θα ήταν πραγματικά ασταμάτητη».

Σύμφωνα με αναλυτές, η δήλωσή του αυτή ανακούφισε κάπως τους επενδυτές, μία ημέρα αφότου οι μετοχές είχαν δεχτεί ισχυρές πιέσεις λόγω της ταραχής στο γεωπολιτικό πεδίο και των απειλών για την Γροιλανδία.

Η τιμή του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου κινήθηκε ανοδικά και η απόδοσή του υποχώρησε μετά τα σχόλια του Τραμπ. Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ περιόρισε τις απώλειές του έναντι των άλλων νομισμάτων.

Αν και ο Τραμπ απέκλεισε τη στρατιωτική δράση, δήλωσε ότι «επιδιώκει άμεσες διαπραγματεύσεις για να συζητηθεί εκ νέου η απόκτηση της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Επίσης, ένα ακόμη σχόλιο που έχει τραβήξει την προσοχή των traders είναι αυτό που σχετίζεται με το πλαφόν 10% στις πιστωτικές κάρτες, με τον Τραμπ να μην κάνει πίσω, δηλώνοντας ότι θα ζητήσει από το Κογκρέσο να το προχωρήσει.