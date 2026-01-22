Έρευνα-ΕΕΑ:-Η-εμπιστοσύνη-παραμένει-ανθρώπινη-υπόθεση-στην-ασφάλιση

Την διατήρηση της ισχυρής θέσης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην ελληνική αγορά καταγράφει νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη RASS για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) και της Επιτροπής Καταναλωτών του επιμελητηρίου.

Συνολικά, η έρευνα του ΕΕΑ σκιαγραφεί μια αγορά στην οποία η τεχνολογία εξελίσσεται, αλλά η εμπιστοσύνη εξακολουθεί να χτίζεται πρόσωπο με πρόσωπο. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές παραμένουν ο βασικός πυλώνας επιλογής για τους πολίτες, επιβεβαιώνοντας ότι στην ασφάλιση, η ανθρώπινη επαφή, η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και ερωταπαντήσεων, η προσωποποιημένη προσέγγιση αλλά και η υποστήριξη τη στιγμή που το ασφαλιστήριο χρειαστεί να ενεργοποιηθεί, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες επιλογής. Πρόκειται για στοιχεία που, όπως φαίνεται, δύσκολα αντικαθίστανται από αυτοματοποιημένες ή αποκλειστικά ψηφιακές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, στο ερώτημα «Πώς επιλέξατε να ασφαλιστείτε;», το 39,2% των ερωτηθέντων απάντησε ότι προχώρησε σε ασφάλιση μέσω συμβούλου ή ασφαλιστή, ποσοστό που καταγράφει την υψηλότερη επιλογή. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η σύσταση από τρίτους, καθώς το 32,6% δήλωσε ότι ασφαλίστηκε κατόπιν πρότασης ή σύστασης, στοιχείο που ενισχύει τη σημασία της εμπιστοσύνης και της φήμης σε προσωπικό επίπεδο.

Η οικονομική διάσταση παραμένει σημαντική, αλλά όχι κυρίαρχη. Το 24,7% των πολιτών δήλωσε ότι επέλεξε ασφάλιση με βασικό κριτήριο την τιμή ή το ασφάλιστρο, ενώ το 22,4% έδωσε έμφαση στην κάλυψη που προσέφερε το ασφαλιστήριο. Παράλληλα, η φήμη της ασφαλιστικής εταιρείας αποτέλεσε κριτήριο για το 18,6% των ερωτηθέντων.

Σχετικά με το ποσοστό όσων στράφηκαν στις ψηφιακές λύσεις, το 14,7% επέλεξε ασφάλιση μέσω online διαδικασίας, κι αυτό εκτιμάται ότι είναι σαφής ένδειξη ότι τα ψηφιακά κανάλια κερδίζουν μέρος των ασφαλισμένων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το εύρημα που καταγράφει ότι το 8,2% όσων επέλεξαν ασφάλιση απάντησαν: «με υποχρέωσε η τράπεζα». Το στοιχείο αυτό, όπως σημειώνεται από το επιμελητήριο χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση για άμεσες ή έμμεσες πιέσεις που εγείρουν ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή.

Τέλος, μικρά ποσοστά κατέγραψαν άλλες απαντήσεις: το 2,6% δήλωσε ότι επέλεξε με «άλλο κριτήριο», ενώ το 1,7% απάντησε «δεν ξέρω/δεν απαντώ».