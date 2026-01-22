Αδειάζουν οι αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη – Aνεβαίνουν οι τιμές

Εκατομμύρια Γερμανοί κινδυνεύουν να «παγώσουν» αν ο χειμώνας γίνει πιο δριμύς! Ο λόγος είναι ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου της Γερμανίας, είναι σχεδόν άδειες. Μόνο εάν ο χειμώνας παραμείνει ήπιος θα αποφευχθεί η έλλειψη φυσικού αερίου.

«Το επίπεδο πλήρωσης όλων των γερμανικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου ανερχόταν στο 42,31% στις 18 Ιανουαρίου. Ένα χρόνο νωρίτερα, ήταν 64,95%,την ίδια ημέρα», προειδοποιεί η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων. Οι αποθήκες αδειάζουν αυτή τη στιγμή με γοργούς ρυθμούς και θα υπάρξει έλλειψη φυσικού αερίου μόλις το επίπεδο αποθήκευσης φτάσει το 20%. «Σε αυτό το σημείο, μεγάλοι καταναλωτές και ενδεχομένως πολλές βιομηχανικές μονάδες, θα αποσυνδεθούν από το δίκτυο», προειδοποιούν οι ειδικοί ενέργειας.

Ο Σύνδεσμος Διαχειριστών Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου (INES) στην πρόσφατη έκθεσή του προειδοποιεί ότι «τα επίπεδα αποθήκευσης βρίσκονται πλέον σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο». Τα σενάρια του INES δείχνουν ότι «ενδέχεται να προκύψουν ελλείψεις σε περιόδους εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών». Αυτό αρχικά θα εκδηλωθεί ως απότομες αυξήσεις τιμών. Οι τιμές έχουν ήδη αυξηθεί στις αγορές χονδρικής.

Ελλείψεις και αύξηση τιμών

Ο κρύος καιρός εξαντλεί όμως τα αποθέματα φυσικού αερίου και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από την 1η Νοεμβρίου 2025, η Ευρώπη είχε 87,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αποθηκευμένου φυσικού αερίου, περίπου 14 δισεκατομμύρια λιγότερο από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2026, τα αποθέματα είχαν μειωθεί στα 64,9 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και μετά το κύμα ψύχους στις αρχές Ιανουαρίου, ο όγκος μειώθηκε στα 55,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Η μείωση των αποθεμάτων συνοδεύεται ήδη από αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου. Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου TTF στην αγορά του Αμστερνταμ αυξήθηκαν περισσότερο από 30% την εβδομάδα που έληξε στις 16 Ιανουαρίου, λόγω των προβλέψεων για θερμοκρασίες πολύ κάτω από το κανονικό στο δεύτερο μισό του μήνα.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Citi, η ζήτηση φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξάνεται κατά μέσο όρο 3,3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα τον μήνα για κάθε βαθμό Κελσίου που μειώνεται όταν οι θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 0 και 5 βαθμών Κελσίου.

Σύμφωνα με ένα σενάριο όπου τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, θα υπάρχουν οι ψυχρές συνθήκες του 2018, η συσσωρευμένη πρόσθετη ζήτηση κατά το πρώτο τρίμηνο θα έφτανε περίπου τα 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Αυτό θα μείωνε τα αποθέματα μέχρι το τέλος Μαρτίου σε ποσοστό μεταξύ 15% και 20% της χωρητικότητας, σε σύγκριση με μια βασική πρόβλεψη για περίπου 38%.

Σε απόλυτους όρους, αυτό θα σήμαινε ότι στο τέλος του χειμώνα τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα ήταν μόλις 21 ως 22 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα – ένα επίπεδο που ιστορικά θα επέβαλε μια απότομη αύξηση της ζήτησης για τη φάση πλήρωσης των αποθηκευτικών χώρων που ξεκινά τον Απρίλιο.

Η ενεργειακή κρίση του 2022

Η ρίζα αυτής της κατάστασης βρίσκεται στην ενεργειακή κρίση του 2022. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε στη συνέχεια υποχρεωτικούς στόχους χωρητικότητας αποθήκευσης έως και 90% πριν από κάθε χειμώνα.

Με το ρωσικό φυσικό αέριο ουσιαστικά να έχει εξαλειφθεί από το σύστημα και το LNG να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, οι Βρυξέλλες επέλεξαν να χαλαρώσουν αυτές τις απαιτήσεις από το 2025 και μετά, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στα σήματα της αγοράς.

Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη έχουν χαλαρώσει τη διαχείριση των αποθεμάτων τους, αποδεχόμενα μεγαλύτερο κίνδυνο σε αντάλλαγμα για χαμηλότερο βραχυπρόθεσμο κόστος. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο ευέλικτο σύστημα, αλλά με μικρότερο περιθώριο ασφαλείας και μεγαλύτερες εξαρτήσεις.

Οι εισαγωγές LNG

Το τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι ευρωπαϊκές εισαγωγές LNG αυξήθηκαν κατά 30% σε ετήσια βάση, αντισταθμίζοντας τη μείωση των εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Η αύξηση του LNG ήταν εκτεταμένη σε όλη την Γηραιά ήπειρο και αποδείχθηκε κρίσιμη για κάλυψη της ζήτησης σε ένα πλαίσιο μειωμένης προσφοράς αγωγών.

Σε κάθε περίπτωση, η αγορά εκτιμά ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί μεγάλους όγκους LNG για το καλοκαίρι, γεγονός που θα διατηρήσει τις τιμές σταθερές και θα περιορίσει την εποχική χαλάρωση.

Ο κύριος παράγοντας που μπορεί να διαταράξει αυτήν την ισορροπία δεν είναι ο κλιματικός, αλλά ο γεωπολιτικός. Η Citi προειδοποιεί ότι μια σοβαρή κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ιδίως μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών ή Ισραήλ, θα μπορούσε να οδηγήσει την τιμή του TTF βραχυπρόθεσμα σε περίπου στα 42 ευρώ/MWh, σημειώνοντας αύξηση 14% από τα σημερινά επίπεδα των 32 ευρώ.