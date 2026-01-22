«Ακαδημαϊκές-Ομιλίες»:-Το-νέο-βιβλίο-του-Προκόπη-Παυλόπουλου-από-την-Ακαδημία-Αθηνών

Κυκλοφόρησε από την Ακαδημία Αθηνών το νέο βιβλίο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκού Προκόπη Παυλόπουλου, με τίτλο «Ακαδημαϊκές Ομιλίες», που συγκεντρώνει τις παρεμβάσεις του σε θεσμικά και πολιτειακά ζητήματα από το 2022 έως σήμερα.

Σύμφωνα με την περιγραφή, οι Ακαδημαϊκές Ομιλίες του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκού, κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, συντίθενται από τις ομιλίες του σε εκδηλώσεις της Ακαδημίας Αθηνών από την εκλογή του, το 2022, έως σήμερα. Οι ομιλίες αυτές, ως ομιλίες στο πλαίσιο του lato sensu Δημόσιου Δικαίου, την έδρα του οποίου κατέχει ο κ. Παυλόπουλος στην Ακαδημία Αθηνών, επικεντρώνονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους στην ανάλυση των θεσμικών και πολιτικών πυλώνων της σύγχρονης Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας ως εγγύησης της ακώλυτης άσκησης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ιδίως δε, στην ανάλυση του πυλώνα του Κράτους Δικαίου και της Αρχής της Νομιμότητας. Ειδικότερα, σημαντικό μέρος των ομιλιών αυτών αφορά αφενός την φύση του κανόνα δικαίου ως συ στατικού στοιχείου της Αρχής της Νομιμότητας και, αφετέρου, τις κυρώσεις, κατ’ εξοχήν δικαστικές, σε περίπτωση παράβασης της τελευταίας, με έμφαση στον μηχανισμό της Αστικής Ευθύνης του Δημοσίου. Τέλος, ο συγγραφέας αφιερώνει πολλούς από τους προβληματισμούς του στον εν προκειμένω προσδιορισμό των ορίων αξιοποίησης των μέσων της Τεχνητής Νοημοσύνης κατά την λειτουργία της Δικαστικής Εξουσίας από τα προς τούτο, συνταγματικώς καθορισμένα, όργανα απονομής της, υπό συνθήκες προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.