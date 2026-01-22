Ακρίβεια:-Πώς-θα-λειτουργεί-η-νέα-πλατφόρμα-σύγκρισης-τιμών-σε-Ελλάδα-και-εξωτερικό

Σύγκριση τιμών στα βασικά αγαθά ελληνικών και ξένων σούπερ μάρκετ θα περιλαμβάνει η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που προωθεί το ΥΠΑΝ. Θα έχει νέο όνομα, νέα στοιχεία και θα είναι μετεξέλιξη του e-katanalotis.

Ένα ακόμη «όπλο» αναμένεται να έχουν προσεχώς στα χέρια τους οι Έλληνες καταναλωτές στη μάχη κατά της ακρίβειας. Με στόχο την πληρέστερη και αντικειμενικότερη ενημέρωσή τους για την πορεία των τιμών σε βασικά είδη διατροφής, δρομολογείται ο σχεδιασμός μιας νέας πλατφόρμας η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης ελληνικών και διεθνών τιμών για βασικά αγαθά.

Την εν λόγω πλατφόρμα προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, απαριθμώντας τις 30 βασικές μεταρρυθμίσεις του 2026, κατά την παρουσίαση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής για τη νέα χρονιά.

Η νέα πλατφόρμα

Ο κ. Χατζηδάκης μίλησε για μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα σύγκρισης εθνικών και διεθνών τιμών βασικών αγαθών, με δυνατότητα πολλών συγκρίσεων, κάνοντας λόγο για μια μεταρρύθμιση που αφορά στην καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του -, πρόκειται για μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα είναι ωστόσο μετεξέλιξη του e-katanalotis. Θα έχει νέο όνομα, νέα στοιχεία για τη διαμόρφωση των τιμών, ενώ το βασικό της ατού θα είναι η ενημέρωση για την πορεία των τιμών σε βασικά είδη και αγαθά στο εξωτερικό.

Το ψηφιακό εργαλείο e-katanalotis άλλωστε παρέχει τη δυνατότητα συγκρίσεων σε εθνική βάση, παρουσιάζοντας την πορεία διαμόρφωσης των τιμών σε περισσότερους από 1.000 κωδικούς προϊόντων ευρείας χρήσης σε περισσότερες από 10 εγχώριες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Με τη νέα δε εφαρμογή θα παρέχεται η δυνατότητα παρουσίασης των τιμών σε σούπερ μάρκετ του εξωτερικού και η σύγκρισή τους με τα ελληνικά δεδομένα.

Οι ανακοινώσεις για τη δημιουργία νέας πλατφόρμας έρχονται λίγους μήνες μετά τις πληροφορίες πως δρομολογείται αναβάθμιση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-katanalotis, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού. Όπως αναφερόταν σε έγγραφο ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2025, το υπουργείο Ανάπτυξης είχε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης και υποστήριξης της εφαρμογής e-katanalotis. Η πρόσκληση απευθυνόταν στην εταιρεία που έχει δημιουργήσει την εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα και ζητούσε ενέργειες σε κρίσιμους άξονες, όπως πλάνο ενεργειών με νέα και ενημερώσεις των καταναλωτών, προβολή των επικοινωνιακών ενεργειών μέσω banners και push notifications, επικαιροποίηση των δεδομένων προϊόντων, ώστε να αντικατοπτρίζουν την πραγματική αγορά, αποφεύγοντας διπλοεγγραφές, ανενεργά ή καταργημένα προϊόντα, εξασφάλιση ορθής απεικόνισης των φυσικών καταστημάτων των συνεργαζόμενων αλυσίδων στον χάρτη της εφαρμογής και της web πλατφόρμας, με ενημερωμένες τοποθεσίες και πλήρη στοιχεία, καθώς και ενσωμάτωση Βοηθού Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Assistant).

«Πιάνει δουλειά» η νέα αρχή Προστασίας του Καταναλωτή

Στο μεταξύ, έτοιμη να πιάσει δουλειά είναι η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, μετά την ολοκλήρωση της στελέχωσής της.

Στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής την Τετάρτη εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι προτάσεις του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για τον διορισμό στις θέσεις των τριών υποδιοικητών της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, καθώς και του προέδρου και των τεσσάρων μελών του συμβουλίου διοίκησης. Για τις τρεις θέσεις των υποδιοικητών της Αρχής προτάθηκαν η Άννα Στρατινάκη, με αρμοδιότητα τον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο Σπύρος Περιστέρης, με αρμοδιότητα τον ελεγκτικό μηχανισμό της Αρχής και ο Σεραφείμ Λιάπης, με αρμοδιότητα τα διοικητικά, ψηφιακά και οικονομικά θέματα. Σε ό,τι αφορά το πενταμελές συμβούλιο διοίκησης, προτάθηκαν για τη θέση του προέδρου ο Αναστάσιος Θωμαϊδης και για τις τέσσερις θέσεις των μελών οι Βασιλική Μπώλου, Ελένη Αθανασίου, Χρήστος Λίβας και Βασίλης Κέφης.

Με την έγκριση των υποδιοικητών της νέας Αρχής ολοκληρώθηκε η διαδικασία στελέχωσής της, η οποία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, με την τοποθέτηση της Δέσποινας Τσαγγάρη στη θέση της πρώτης διοικήτριας, ενός στελέχους με μακρά εμπειρία άνω των 25 ετών στη διοίκηση κορυφαίων εταιρειών από τους κλάδους των καταναλωτικών ειδών, του φαρμάκου και των ειδών πολυτελείας.

Πρωταρχικός στόχος της κυρίας Τσαγγάρη είναι, μέσω της νέας Αρχής, να καταστεί πιο αποτελεσματικό και πιο λειτουργικό το πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτικού κοινού έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και φαινομένων αισχροκέρδειας, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς προς όφελος των καταναλωτών. Η διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή καλείται να εργαστεί αποτελεσματικά στην κατεύθυνση ενίσχυσης της διαφάνειας της αγοράς, της αντιμετώπισης του παράνομου εμπορίου, της αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών, της προάσπισης των οικονομικών τους συμφερόντων, καθώς και στη διαμόρφωση μίας υγιούς καταναλωτικής συνείδησης.

Στην Αρχή συστήνονται 500 θέσεις, πέραν των καλυπτόμενων από μετακλητούς, εκ των οποίων, 300 τουλάχιστον θέσεις καταλαμβάνονται από Ελεγκτές, ενώ στη νέα οντότητα συνενώνονται το προσωπικό και οι αρμοδιότητες της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς του υπουργείου Ανάπτυξης (εκτός του τμήματος Χημικών Αναλύσεων), της διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, που υπάγεται στη γενική διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της γενικής γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, του τμήματος Γ’ Επικοινωνίας και Εξωστρέφειας, που υπάγεται στη διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή της γενικής διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της γενικής γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης και της ανεξάρτητης αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή».