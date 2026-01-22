Από-το-Νταβός-στις-Βρυξέλλες-για-τη-νέα-διεθνή-πραγματικότητα

Της -

Η χθεσινή κακοκαιρία εμπόδισε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να μεταβεί στην Ελβετία για τις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός. Ωστόσο, η προσοχή της κυβέρνησης είναι στραμμένη στις διεθνείς κρίσιμες εξελίξεις και σε όσα λαμβάνουν χώρα στο ελβετικό θέρετρο, όπου οι εξελίξεις του τρέχοντος διημέρου μπορεί να επηρεάσουν καταλυτικά το παγκόσμιο σύστημα διεθνών σχέσεων και ισορροπιών, όπως αυτό διαμορφώθηκε και παγιώθηκε μεταπολεμικά. Ολα αυτά θα συζητηθούν σήμερα στις Βρυξέλλες, στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έδωσε με πολύ γλαφυρό τρόπο το στίγμα: «Θα ήταν ψέματα αν σας έλεγα ότι ζούμε σε μία περίοδο ησυχίας. Ζούμε σε μια περίοδο πρωτοφανών προκλήσεων και καταστάσεων που δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί πριν από κάποια χρόνια», είπε (ALPHA RADIO). Αυτό που παγιώνεται ως αίσθηση, όχι μόνο στην Αθήνα, είναι ότι δεν μιλάμε για πρόσκαιρες ανατροπές και στιγμιαίους αιφνιδιασμούς, αλλά για μια νέα κανονικότητα που αρχίζει να κυριαρχεί. Βεβαίως, στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Νταβός και όχι μόνο βρίσκεται η Γροιλανδία. Ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε χθες ενώπιον ενός αγωνιούντος να ακούσει όσα είχε να πει ακροατηρίου, το πλαίσιο των σκέψεων και των σχεδιασμών του σε σχέση με τη Γροιλανδία.

Η Αθήνα συντάσσεται στη γραμμή του διεθνούς δικαίου και στην θέση που η Ευρώπη υιοθετεί. «Για τη Γροιλανδία δεν κρύψαμε τα λόγια μας, ούτε πρόκειται ποτέ να βάλουμε νερό στο κρασί μας, όχι μόνο η Ελλάδα. Και συνολικά η Ευρώπη. Δεν μπορούμε να παίζουμε με ζητήματα Διεθνούς Δικαίου, ούτε μπορούμε να τα βάζουμε στο ζύγι με οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για ευρωπαϊκό έδαφος και αυτό είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση, όχι μόνο η Ελλάδα, και συνολικά η Ευρώπη, δεν πρόκειται να διαπραγματευθούν» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. αναμένεται να δώσει ένα πιο σαφές στίγμα σε αυτή την κατεύθυνση. Η αγωνία για την διαμόρφωση προηγούμενων, που θα ανατρέψουν όλο το ισχύον πλαίσιο διεθνούς δικαίου είναι διάχυτη μεταξύ των ευρωπαϊκών ηγεσιών.

Σε ένα παράλληλο επίπεδο, στο προσκήνιο βρίσκεται η συζήτηση για το Συμβούλιο Ειρήνης που σχεδιάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος και τις προσκλήσεις που έχει απευθύνει σε μια σειρά από πρωτεύουσες, της Αθήνας συμπεριλαμβανομένης. Και σε αυτό το θέμα η ελληνική πλευρά έχει διαμηνύσει ότι θα κινηθεί συντεταγμένα με τους Ευρωπαίους εταίρους. Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση αξιολόγησε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα, τις νομικές παραμέτρους του οποίου εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή.

Η προοπτική διαμόρφωσης ενός μηχανισμού που θα λειτουργεί παράλληλα και πιθανόν προς υποκατάσταση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, συνιστά μια πολύ ιδιαίτερη και σύνθετη περιπλοκή, η οποία επίσης έρχεται να ανατρέψει παγιωμένες μεταπολεμικές σταθερές και εύλογα ανησυχεί και προβληματίζει. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική πλευρά επισημαίνει ότι ειδικά για τη Γάζα, το πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας στη βάση του σχεδίου 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ, προβλέπεται στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο έχει υπερψηφίσει η Ελλάδα.

«Μας προβληματίζει όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και πριν πάρουμε την οποιαδήποτε τελική απόφαση θα πρέπει να έχουμε απόλυτη συνεννόηση με τους ευρωπαίους εταίρους μας» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Η Αθήνα δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζει με εξαιρετική επιφύλαξη την εν λόγω πρόταση, καθώς το κλίμα που διαμορφώνεται είναι αρνητικό, με εξαίρεση την Ουγγαρία, που ήδη έχει απαντήσει θετικά.

