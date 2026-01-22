Γροιλανδοί-αμφισβητούν-ανοιχτά-τους-ισχυρισμούς-του-Τραμπ-για-συμφωνία:-«Η-Γροιλανδία-ανήκει-στους-Γροιλανδούς»

Με έντονο σκεπτικισμό και δυσπιστία αντιμετωπίστηκε στη Γροιλανδία η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί ύπαρξης «πλαισίου συμφωνίας» για το μέλλον της αυτόνομης νήσου, η οποία αποτελεί τμήμα του βασιλείου της Δανίας και την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα εκφράσει ότι επιθυμεί να εντάξει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κάτοικοι της Γροιλανδίας που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο στη Νούουκ, την πρωτεύουσα της χώρας, δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν τους ισχυρισμούς του Ρεπουμπλικανού προέδρου, εκφράζοντας ξεκάθαρα την αντίθεσή τους σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος.

«Απλούστατα ψέμα» λένε οι κάτοικοι

«Είναι απλούστατα ψέμα. Ψεύδεται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 47χρονος τεχνίτης Μίκελ Νίλσεν. «Δεν πιστεύω τίποτα απ’ όσα λέει – και νομίζω πως δεν είμαι ο μόνος», πρόσθεσε.

Αντίστοιχη ήταν και η αντίδραση της Άνακ, 64χρονης βοηθού νοσηλεύτριας, η οποία σχολίασε: «Ποιον, τον Τραμπ; Δεν τον πιστεύω. Η Γροιλανδία είναι η χώρα των Γροιλανδών. Δεν γίνεται να την αποκτήσεις έτσι, για οποιονδήποτε λόγο. Οπωσδήποτε όχι αν είσαι ο Τραμπ».

Αμφιβολίες για τη σταθερότητα των δηλώσεών του

Ο σκεπτικισμός εκφράστηκε και από τον Μίκι, 31 ετών, ο οποίος ζήτησε να μη δημοσιοποιηθεί το επώνυμό του. «Λέει κάτι και δύο λεπτά αργότερα λέει το αντίθετο. Είναι δύσκολο να τον πιστέψεις», σημείωσε.

Οι τοποθετήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν το γενικότερο κλίμα δυσπιστίας που επικρατεί στη Γροιλανδία απέναντι στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

Οι δηλώσεις Τραμπ από το Νταβός

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Νταβός της Ελβετίας, όπου διεξάγεται το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, υποστήριξε ότι κατέληξε σε συμφωνία για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία, μετά από συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του NATO, Μαρκ Ρούτε.

Ο ίδιος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της υποτιθέμενης συμφωνίας.

Από την πλευρά της, εκπρόσωπος του Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας του NATO είχε «πολύ παραγωγική συζήτηση» με τον Αμερικανό πρόεδρο, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει όσα υποστήριξε ο Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Συντριπτική αντίθεση των Γροιλανδών

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα, το 85% των κατοίκων της Γροιλανδίας απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο η χώρα να μετατραπεί σε έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις το 6% δηλώνει ότι θα έβλεπε θετικά μια τέτοια εξέλιξη.

Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την εικόνα ότι οι δηλώσεις Τραμπ βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση της κοινωνίας της Γροιλανδίας.