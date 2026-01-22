Δεν πάει στο Νταβός ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για την άτυπη Σύνοδο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα μεταβεί στο Νταβός και θα αναχωρήσει το μεσημέρι για τις Βρυξέλλες, προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη Σύνοδο και στο δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στις 10:30 ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο το ζήτημα της ευλογιάς και των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ζωονόσου.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.