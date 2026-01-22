Δορυφόροι-της-open-cosmos-τέθηκαν-επιτυχώς-σε-πολική-τροχιά-γύρω-από-τη-Γη-στα-1.050-χλμ

Οι δύο δορυφόροι εκτοξεύθηκαν με τον πύραυλο Electron της Rocket Lab από τη Χερσόνησο Μαχία της Νέας Ζηλανδίας, στο πλαίσιο της αποστολής «The Cosmos Will See You Now».

Εκτόξευση των πρώτων δορυφόρων του νέου της ιδιόκτητου σμήνους τηλεπικοινωνιών χαμηλής τροχιάς (LEO) πραγματοποίησε η Open Cosmos, μόλις μία εβδομάδα μετά την εξασφάλιση των δικαιωμάτων παγκόσμιας χρήσης φάσματος Ka-band υψηλής προτεραιότητας.

Οι δύο δορυφόροι εκτοξεύθηκαν με τον πύραυλο Electron της Rocket Lab από τη Χερσόνησο Μαχία της Νέας Ζηλανδίας, στο πλαίσιο της αποστολής «The Cosmos Will See You Now». Αποτελούν την πρώτη φάση ενεργοποίησης του πρωτοποριακού δορυφορικού δικτύου της Open Cosmos – ενός προγράμματος σχεδιασμένου ώστε να προσφέρει ανθεκτικές και συντονισμένες διαστημικές υπηρεσίες για την Ευρώπη και παγκοσμίως.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί στις 12:52 στις 22 Ιανουαρίου (ώρα Ελλάδας) / 23:52 στις 22 Ιανουαρίου τοπική ώρα (NZDT) και σηματοδοτεί τη μετάβαση του δορυφορικού σμήνους της Open Cosmos από το στάδιο του σχεδιασμού και της κατασκευής, στο στάδιο της επιχειρησιακής επικύρωσης σε πολική τροχιά 1.050 χιλιομέτρων από τη Γη.

Πέρα από το τεχνικό αυτό επίτευγμα, η εκτόξευση αποτελεί ένα ισχυρό τεκμήριο της ετοιμότητας του σμήνους της Open Cosmos. Επιβεβαιώνει ότι ο σχεδιασμός του συστήματος, οι διαδικασίες κατασκευής και το λειτουργικό μοντέλο είναι πλήρως έτοιμα για πτητική λειτουργία, γεγονός που θέτει τα θεμέλια για τη σταδιακή ανάπτυξη του ευρύτερου δικτύου μέσα στους επόμενους μήνες.

Σχολιάζοντας την εκτόξευση, ο Rafel Jordà Siquier, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Open Cosmos, δήλωσε: «Η εκτόξευση αυτή αποτελεί για την Open Cosmos σημαντικό ορόσημο και κρίσιμο βήμα στην αποστολή μας να προσφέρουμε ασφαλή, κυρίαρχη συνδεσιμότητα για την Ευρώπη και τον κόσμο. Η μετάβαση από το βήμα της εξασφάλισης του φάσματος σε αυτό της εκτόξευσης των δορυφόρων σε τροχιά καταδεικνύει όχι μόνο την ωριμότητα του συστήματός μας, αλλά και την ικανότητά μας να μετατρέπουμε τη στρατηγική φιλοδοξία σε επιχειρησιακή δυνατότητα με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Οι πρώτοι αυτοί δορυφόροι θέτουν τη βάση για ένα ανθεκτικό δίκτυο, σχεδιασμένο να υποστηρίζει κυβερνήσεις, θεσμούς και εμπορικούς εταίρους με αξιόπιστες διαστημικές υποδομές στις πιο απαιτητικές και κρίσιμες συνθήκες».

Οι δύο πρώτοι δορυφόροι είναι το αποτέλεσμα μιας πανευρωπαϊκής προσπάθειας στην οποία συνέβαλαν ομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία . Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει την καθετοποιημένη προσέγγιση της Open Cosmos – από τον σχεδιασμό αποστολών και την παραγωγή δορυφόρων έως το επιχειρησιακό στάδιο. Οι δορυφόροι θα λειτουργούν υπό το ισπανικό ρυθμιστικό πλαίσιο καταχώρισης και αδειοδότησης λειτουργίας.

Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Rocket Lab, Sir Peter Beck, δήλωσε: «Η χρονιά ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς καλωσορίσαμε έναν νέο πελάτη και εκτοξεύσαμε μια αποστολή που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για αυτόν. Είμαστε περήφανοι που παραδίδουμε τους δορυφόρους της Open Cosmos σε τροχιά και, με το αποδεδειγμένο ιστορικό της Rocket Lab σε σταθερή ποιότητα και 100% επιτυχία αποστολών τα τελευταία χρόνια, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι έκαναν τη σωστή επιλογή. Η συνεργασία με την Open Cosmos αποτελεί μια συναρπαστική ευκαιρία και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους Ευρωπαίους εταίρους μας στην επίτευξη των στόχων εκτόξευσής τους».

Από το τηλεπικοινωνιακό φάσμα στο διάστημα

Η εκτόξευση ακολουθεί τη πρόσφατη (στις 14 Ιανουαρίου) απονομή καταχωρίσεων φάσματος Ka-band υψηλής προτεραιότητας από το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν στην Open Cosmos — μια κρίσιμη προϋπόθεση για τις φιλοδοξίες της εταιρείας σχετικά με το δορυφορικό σμήνος. Με τους δορυφόρους πλέον σε τροχιά, η Open Cosmos μπορεί να ξεκινήσει τη δοκιμή και επικύρωση των επιδόσεων του συστήματος σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες.

Σε συνθήκες τροχιάς, οι δορυφόροι θα χρησιμοποιηθούν για:

Δοκιμές λειτουργίας δορυφόρων και τις πρώτες δοκιμές εφαρμογών

Επικύρωση της περαιτέρω εξέλιξης του συστήματος στο πλαίσιο του ευρύτερου μελλοντικού δικτύου

Απόδειξη της ετοιμότητας του σμήνους της Open Cosmos (proof-of-concept)

Συνολικά, δημιουργείται η βάση για μια αρχιτεκτονική πολλαπλών δορυφόρων, σχεδιασμένη ώστε να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για αξιόπιστες διαστημικές δυνατότητες.

Συνδυάζοντας την εσωτερική παραγωγή, την αξιοποίηση του ταλέντου Ευρωπαίων μηχανικών και την πρόσβαση σε στρατηγικής σημασίας φάσμα συχνοτήτων, η Open Cosmos τοποθετείται ως ένα νέο είδος κατασκευαστή δορυφορικών σμηνών που συνδυάζει την ευελιξία, τη συνεργατικότητα και την εστίαση στην παροχή πρακτικών, άμεσα αξιοποιήσιμων διαστημικών υποδομών που προσφέρουν ασφαλή συνδεσιμότητα και κρίσιμης σημασίας δεδομένα.