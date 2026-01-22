ΕΕ 2026: Ανάμεσα στην περιθωριοποίηση και την υβριδική απειλή – Η νέα έκθεση του Συμβουλίου της ΕΕ

Η ετήσια έκθεση στρατηγικής πρόβλεψης του Συμβουλίου της ΕΕ χαρτογραφεί ένα διεθνές περιβάλλον όπου οι παραδοσιακές παραδοχές καταρρέουν και η Ευρώπη καλείται να προσαρμοστεί σε έναν κόσμο συναλλακτικής γεωπολιτικής και μόνιμης υβριδικής απειλής.

Το 2025 υπήρξε έτος ανατροπών που έθεσε υπό αμφισβήτηση τα γνώριμα περιγράμματα της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πολιτικής. Αυτή είναι η κεντρική διαπίστωση της έκθεσης “Forward Look 2026” που δημοσίευσε η Ομάδα Ανάλυσης και Έρευνας (ART) της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πέμπτη κατά σειρά ετήσια έκδοση αυτής της σειράς στρατηγικής πρόβλεψης.

Από τις παραδοσιακές συμμαχίες έως την οικονομική αλληλεξάρτηση, από τα μεταβαλλόμενα όρια των συγκρούσεων έως τις δυναμικές της παγκόσμιας ισχύος, οι συμβατικές αντιλήψεις χάνουν έδαφος, δίνοντας τη θέση τους στη συνειδητοποίηση ότι οι “κανόνες του παιγνιδιού” αλλάζουν και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί ολοένα περισσότερο να προσαρμοστεί – αλλά και να συμβάλει στη διαμόρφωση – ενός νέου εγχειριδίου.

Η γεωπολιτική ανακατανομή

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, με κεφαλαία γράμματα, “THE G2 WILL BE CONVENING SHORTLY!” πριν από τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ τον Οκτώβριο του 2025, αναβιώνοντας μια ιδέα του παρελθόντος που φαίνεται παραδόξως ξεπερασμένη στο σημερινό γεωπολιτικό τοπίο. Ενώ η αντιπαλότητα ΗΠΑ-Κίνας παραμένει ο κυρίαρχος μακροπρόθεσμος γεωπολιτικός άξονας, η υπόθεση ότι αυτές οι δυνάμεις θα επέβαλλαν κάποιο βαθμό δομής στις παγκόσμιες υποθέσεις φαίνεται μακριά από το να γίνει πραγματικότητα.

Αντιθέτως, ο κόσμος κινείται βαθύτερα σε μια φάση ρευστής, συναλλακτικής πολυπολικότητας, που χαρακτηρίζεται από υπό όρους δεσμεύσεις, μεταβαλλόμενες ευθυγραμμίσεις και φθίνουσα επιρροή των πολυμερών θεσμών. Σε αυτό το περιβάλλον, οι περιφερειακές και μεσαίες δυνάμεις δεν περιορίζονται πλέον στην αντιστάθμιση κινδύνων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, αλλά διαδραματίζουν ολοένα πιο προδραστικό ρόλο στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Η συμπεριφορά τους αντανακλά μια ρεαλιστική προσαρμογή σε ένα σύστημα όπου η επιρροή απορρέει περισσότερο από τη συγκυριακή μόχλευση και τη στρατηγική ευελιξία παρά από σταθερά μπλοκ.

Η περιθωριοποίηση της Ευρώπης

Για την ΕΕ, η οποία θεωρείται ευρέως ότι δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στην κρίση της πολυμέρειας, η νηφάλια πραγματικότητα είναι ότι οι κανόνες κάμπτονται ολοένα περισσότερο και τα χαρτιά που διαμορφώνουν τα παγκόσμια αποτελέσματα φαίνεται να μοιράζονται αλλού.

Η πίεση της Ουάσιγκτον για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία στα τέλη του περασμένου έτους έφερε αυτή τη νέα πραγματικότητα σε έντονη εστίαση, καθώς οι ευρωπαϊκές δυνάμεις αποκλείστηκαν σκόπιμα. Η ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να διαπραγματευτεί διμερώς με τη Μόσχα για βασικά ευρωπαϊκά συμφέροντα ασφάλειας σηματοδοτεί όχι απλώς μειωμένη επιρροή, αλλά μια μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η Ευρώπη εντός της ιεραρχίας της παγκόσμιας λήψης αποφάσεων.

Η ομιλία του Αντιπροέδρου Βανς στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου τον Φεβρουάριο οδήγησε ήδη τους αναλυτές να εκτιμήσουν ότι “η κυβέρνηση Τραμπ βλέπει την Ευρώπη όχι απλώς ως ανταγωνιστή, αλλά και ως οικονομική ακόμα και ιδεολογική απειλή”. Η Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ τον Νοέμβριο επισημοποίησε αυτή την άποψη, περιγράφοντας την Ευρώπη ως ήπειρο σε “παρακμή” – ακόμα και σε κίνδυνο “πολιτισμικής εξάλειψης” – και την ίδια την ΕΕ ως υπονομευτική της “πολιτικής ελευθερίας και κυριαρχίας”. Ανεπιβεβαίωτες αναφορές για σχέδια των ΗΠΑ να δημιουργήσουν μια ομάδα “Core Five” (C5) των ΗΠΑ, της Κίνας, της Ρωσίας, της Ινδίας και της Ιαπωνίας θα υποδήλωναν περαιτέρω πρόθεση περιθωριοποίησης της Ευρώπης.

Οι ΗΠΑ: Εσωτερική αναταραχή, εξωτερική επιθετικότητα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο ισχυρότερος παγκόσμιος παίκτης, αλλά είναι ολοένα δυσαρεστημένες με τη φιλελεύθερη τάξη που κάποτε διαμόρφωσαν. Για την Ουάσιγκτον, το 2026 φαίνεται πιθανό να χαρακτηριστεί από πολιτική αναταραχή. Από το σκάνδαλο Επστάιν έως την κρίση προσιτότητας, πρόσφατες εξελίξεις συνέπεσαν με πτώση της δημοτικότητας του Ντόναλντ Τραμπ και σημάδια έντασης εντός του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, εγείροντας ερωτήματα για το αν ο Πρόεδρος μπορεί να εισέρχεται σε εσωτερική φάση “χωλής πάπιας”.

Με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν και μια πολωτική 250ή επέτειο ανεξαρτησίας, οι κίνδυνοι πολιτικής βίας μπορεί να αυξηθούν. Αυτό το εσωτερικό πλαίσιο θα μπορούσε να μεταφραστεί σε μια ακόμη πιο ακτιβιστική εξωτερική πολιτική, ολοένα διαμορφωμένη από εσωτερικές πιέσεις και ιδεολογική πλαισίωση, με τους αναλυτές να αναμένουν “ένα ρόλερ κόστερ εμπορικών πολέμων, στρατιωτικών προκλήσεων και εκφοβισμού εταίρων”.

Αυτό που οι ΗΠΑ αποκάλεσαν “δικό τους” Δυτικό Ημισφαίριο θα παραμείνει κεντρική εστίαση, και η επέμβαση στη Βενεζουέλα ιδίως απεικονίζει τη σημασία του “πορίσματος Τραμπ στο Δόγμα Μονρόε” – που αργότερα ονομάστηκε “Δόγμα Donroe”. Η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου 2026 έχει εγείρει ανησυχίες για τον κίνδυνο δημιουργίας “επικίνδυνου προηγούμενου” και για πιθανή περιφερειακή αποσταθεροποίηση, με την Κολομβία, την Κούβα και το Μεξικό να προσδιορίζονται ως πιθανοί μελλοντικοί στόχοι. Πέρα από την Καραϊβική, η ρητορική της κυβέρνησης Τραμπ για τη Γροιλανδία αποτελεί πρόκληση όχι μόνο για τους Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά και για άλλους συμμάχους του NATO.

Η Κίνα: Οικονομικοί περιορισμοί, αμείωτες φιλοδοξίες

Η Κίνα, από την άλλη πλευρά, εισέρχεται στο 2026 αντιμέτωπη με αυστηρότερους οικονομικούς περιορισμούς αλλά αμείωτες φιλοδοξίες επέκτασης της επιρροής της. Δομικά οικονομικά εμπόδια, δημογραφική παρακμή και χρηματοοικονομικές ευπάθειες περιορίζουν το περιθώριο ελιγμών του Πεκίνου, αλλά δεν μετριάζουν τη δυναμική του μακροπρόθεσμου ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ.

Η Κίνα επενδύει διπλά στην άμεση γειτονιά της, ασκώντας πίεση στο Στενό της Ταϊβάν και τη Νότια Σινική Θάλασσα, επεκτείνοντας τη ναυτική της παρουσία και ενισχύοντας τον έλεγχο επί κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού, ενώ παράλληλα εμβαθύνει τους οικονομικούς δεσμούς σε όλη την Ασία, τον Κόλπο και τμήματα του Παγκόσμιου Νότου. Φιλοξενώντας τη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στα τέλη του 2026, το Πεκίνο τοποθετείται ως αξιόπιστος εταίρος για τις ασιατικές οικονομίες εν μέσω αυξανόμενων κινδύνων δασμών από τις ΗΠΑ.

Μέσω εταιρικών σχέσεων για ορυκτά και ενέργεια, ψηφιακών δικτύων και θέσπισης προτύπων σε αναδυόμενες τεχνολογίες, η Κίνα οικοδομεί παράλληλα κανάλια επιρροής που συμπληρώνουν αντί να αντικαθιστούν την υφιστάμενη τάξη. Το Πεκίνο θα συνεχίσει να βλέπει την ΕΕ πρωτίστως ως αγορά για την βιομηχανική του υπερπαραγωγή, ενώ κατά τα άλλα τη θεωρεί στρατηγικά περιθωριακή – μια υπόθεση που μπορεί να δοκιμαστεί το 2026 αν η ΕΕ ενισχύσει τα μέτρα μείωσης κινδύνου.

Η σχέση ΗΠΑ-Κίνας: Ανταγωνιστική συνύπαρξη

Το επόμενο έτος θα δοκιμάσει την τροχιά των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας, οι οποίες εισέρχονται στο 2026 με ένα μείγμα αντιπαλότητας, αλληλεξάρτησης και τακτικής διευθέτησης. Το 15ο Πενταετές Πρόγραμμα της Κίνας, που αναμένεται τον Μάρτιο, αναμένεται να ενισχύσει την αυτάρκεια εν μέσω γεωοικονομικής αβεβαιότητας, οξύνοντας τον δομικό οικονομικό ανταγωνισμό ακριβώς τη στιγμή που η εσωτερική πόλωση των ΗΠΑ κινδυνεύει να υπονομεύσει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ουάσιγκτον.

Παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό για την τεχνολογία, τη θαλάσσια ασφάλεια, την Ταϊβάν και τις παγκόσμιες αφηγήσεις, οι δύο οικονομίες παραμένουν βαθιά αλληλένδετες, περιορίζοντας το εύρος για ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Η πιο πιθανή τροχιά είναι αυτή της ανταγωνιστικής συνύπαρξης, ενώ και οι δύο χώρες προσπαθούν να μειώσουν την έκθεσή τους στα εργαλεία οικονομικού εξαναγκασμού η μία της άλλης. Σε αυτή την εύθραυστη ισορροπία, η προγραμματισμένη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο τον Απρίλιο του 2026 μπορεί να προσφέρει περαιτέρω ενδείξεις για τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση της σχέσης.

Η άνοδος των περιφερειακών δυνάμεων

Καθώς οι ΗΠΑ και η Κίνα είναι ολοένα αυτοαπορροφημένες και τα πολυμερή φόρουμ αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση, οι περιφερειακές και μεσαίες δυνάμεις αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Αντί να περιορίζονται στην αντιστάθμιση κινδύνων έναντι του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων, διαχειρίζονται και διαμεσολαβούν ολοένα περισσότερο κρίσεις, καλύπτοντας συγκεκριμένα κενά που δημιουργούνται από την αποχώρηση των ΗΠΑ και την πιο περιφερειακή εστίαση της Κίνας.

Η Τουρκία ανέβασε το προφίλ της το 2025 διευκολύνοντας αποστολές σιτηρών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, διατηρώντας κανάλια με τη Μόσχα ενώ προμήθευε το Κίεβο, και τοποθετούμενη ως βασικός συνομιλητής στη Γάζα, ενώ παράλληλα ενίσχυε τον έλεγχό της στη Συρία. Η φιλοξενία της Συνόδου Κορυφής του NATO και της COP το 2026 θα δώσει στην Τουρκία μια εξαιρετική πλατφόρμα για να ενισχύσει την εικόνα της ως αυτόνομος “τρίτος πόλος” που γεφυρώνει τη Δύση, τη Ρωσία, την Κεντρική Ασία και τον ευρύτερο μουσουλμανικό κόσμο.

Αλλού, η ενεργειακή και επενδυτική διπλωματία στηρίζει τη βαθμονομημένη εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας τόσο με την Ουάσιγκτον όσο και με το Πεκίνο, ενώ η Ινδία συνεχίζει να ακολουθεί μια πολυδιάνυσματική στρατηγική: πλοηγούμενη μεταξύ Ρωσίας, Κίνας, ΕΕ και ΗΠΑ, ενισχύοντας τον ρόλο της στον Κόλπο και προασπιζόμενη μια “πολυπολική Ασία”. Στη Λατινική Αμερική, η Βραζιλία εισέρχεται στο 2026 με ανανεωμένη εμπιστοσύνη, συνδυάζοντας ηγεσία τόσο στους BRICS+ όσο και στη Mercosur με μια εκλογική εντολή που πιθανόν θα ενισχύσει την ατζέντα πράσινης ανάπτυξης του Προέδρου Λούλα.

Τα πλεονεκτήματα της ΕΕ

Συνολικά, αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν σε σταδιακές αλλά ουσιαστικές μετατοπίσεις στον τρόπο λειτουργίας της παγκόσμιας πολιτικής. Η επιρροή ρέει ολοένα περισσότερο σε εκείνους που μπορούν να κινηθούν γρήγορα, να συγκαλέσουν ad-hoc συνασπισμούς και να ανταλλάξουν παραχωρήσεις σε πολλαπλά πεδία – δυναμικές που δεν ταιριάζουν εύκολα με την προτίμηση της ΕΕ για λήψη αποφάσεων βασισμένη σε διαδικασίες και συναίνεση.

Όπως υπενθύμισε ο Πρόεδρος Κόστα σε πρόσφατη ομιλία, η ΕΕ διατηρεί σημαντικά πλεονεκτήματα: με μια Ενιαία Αγορά περίπου 450 εκατομμυρίων ανθρώπων και 26 εκατομμυρίων επιχειρήσεων, και ΑΕΠ περίπου 18 τρισεκατομμυρίων ευρώ, η ΕΕ είναι οικονομικός κολοσσός. Εκτός από το να είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός με το μεγαλύτερο δίκτυο εμπορικών συμφωνιών στον κόσμο, η ΕΕ – μαζί με τα κράτη μέλη της – διατηρεί εκτεταμένο διπλωματικό αποτύπωμα. Το ευρώ είναι το δεύτερο σημαντικότερο διεθνές νόμισμα μετά το δολάριο ΗΠΑ, και με τα χρόνια η ΕΕ έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ρυθμιστική υπερδύναμη.

Ωστόσο, αυτά τα πλεονεκτήματα αμφισβητούνται ή περιορίζονται από τις τρέχουσες παγκόσμιες δυναμικές και ιδιαίτερα από την πολιτική των ΗΠΑ. Η μετατροπή τους σε ουσιαστική επιρροή θα απαιτήσει επομένως προσαρμογή. Ένα βασικό τεστ το 2026 θα είναι αν η ΕΕ μπορεί να μετατρέψει την οικονομική της κλίμακα σε στρατηγική μόχλευση.

Τεταμένη ειρήνη και κανονικοποιημένη αντιπαράθεση

Καθώς ξεδιπλώνεται το 2026, η συνεχιζόμενη μετατόπιση προς μια εποχή κανονικοποιημένης αντιπαράθεσης φαίνεται ότι θα συνεχιστεί, καθώς οι συγκρούσεις – συμπεριλαμβανομένων αυτών στο κατώφλι της ΕΕ – παραμένουν αδιευθέτητες. Στη Γάζα, μια εύθραυστη εκεχειρία θα μπορούσε να υπονομευθεί από άλυτα πολιτικά ερωτήματα για την ανοικοδόμηση και τη διακυβέρνηση. Και ενώ οι γραμμές του μετώπου στην Ουκρανία είναι σχετικά σταθερές, οι βομβαρδισμοί και οι επιθέσεις με drones συνεχίζονται, χωρίς πολιτική διευθέτηση στον ορίζοντα μέχρι στιγμής που να διασφαλίζει μια δίκαιη ειρήνη μακροπρόθεσμα, παρά τις πρόσφατες ανανεωμένες προσπάθειες.

Η υβριδική εκστρατεία της Ρωσίας

Επιπλέον, η Ρωσία φαίνεται έτοιμη να εντείνει αυτό που αρκετοί αναλυτές έχουν χαρακτηρίσει ως εκστρατεία μη συμβατικού πολέμου κατά της Ευρώπης: τακτικές όπως η πίεση στα σύνορα, οι κυβερνοεπιθέσεις, η παραπληροφόρηση, η παρέμβαση στις εκλογές και οι πράξεις δολιοφθοράς κατά κρίσιμων υποδομών και άλλων στοιχείων έχουν ήδη στοχεύσει σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, ο αριθμός των συγκρούσεων παγκοσμίως συνεχίζει να αυξάνεται και η φύση τους γίνεται ολοένα πιο πολυδιάστατη. Αντιμέτωπη με έναν συνεχή χώρο σύγκρουσης κάτω από το όριο, η ΕΕ ζει σε μια εποχή “μη-ειρήνης”, όπου ο πόλεμος κινδυνεύει να γίνει θόρυβος υποβάθρου της ευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσμιας πολιτικής.

Η δοκιμασία των υποσχέσεων

Αν το 2025 ήταν έτος δεσμεύσεων, το 2026 θα είναι το έτος που αυτές οι υποσχέσεις θα δοκιμαστούν. Τα αποτελέσματα διαφόρων ανακοινώσεων για αμυντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, οι δεσμεύσεις για αμυντικές δαπάνες και δυνατότητες θα μετρηθούν έναντι του ρυθμού κοινών προγραμμάτων προμηθειών, της κλίμακας αύξησης πυρομαχικών και του αριθμού και της ποιότητας των εκπαιδευτικών αποστολών.

Η αποτελεσματικότητα των μέσων βιομηχανικής υποστήριξης μπορεί να περιοριστεί από συνεχιζόμενες εντάσεις μεταξύ της προστασίας εθνικών πρωταθλητών και της ανάγκης για μια ολοκληρωμένη πανευρωπαϊκή αμυντική αγορά, αλλά και από πρακτικούς συμβιβασμούς μεταξύ της ταχύτερης αγοράς έτοιμων προϊόντων (για παράδειγμα από τις ΗΠΑ ή τη Νότια Κορέα) ή της ευρωπαϊκής αγοράς. Τα εφόδια πυρομαχικών, η κυβερνοάμυνα και οι στρατηγικοί παράγοντες όπως οι δυνατότητες αεροπορικής μεταφοράς και οι πλατφόρμες Πληροφοριών, Επιτήρησης και Αναγνώρισης (ISR) είναι μόνο μερικοί από τους τομείς που θα χρειαστεί να ενισχυθούν για την οικοδόμηση στρατηγικής αυτονομίας.

Η ασυμμετρία επίθεσης-άμυνας

Μέρος των αμυντικών διλημμάτων της Ευρώπης πηγάζει από τη συνειδητοποίηση ότι “σήμερα, η επίθεση είναι φθηνότερη από την άμυνα”. Οι εισβολές drones για δοκιμή της αντιδραστικότητας και διατάραξη κρίσιμων υποδομών, η gig economy της δολιοφθοράς και η αυξημένη πίεση στα σύνορα μέσω εργαλειοποιημένης μετανάστευσης δείχνουν πόσο λίγο μπορεί να κοστίσει η δημιουργία αποσταθεροποίησης. Εν τω μεταξύ, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) κινδυνεύει να μειώσει το κόστος και τα εμπόδια πρόσβασης για κακόβουλους παράγοντες στον κυβερνοχώρο.

Εκτός από τη χρηματοδότηση και τις διασυνδέσεις της Ρωσίας με εγκληματικά δίκτυα στην Ευρώπη, άλλοι ανεξάρτητοι παράγοντες όπως τρομοκρατικές ομάδες ή εγκληματικές συμμορίες μπορεί να αποτελούν απειλές μιμητικής συμπεριφοράς. Η ασυμμετρία του κόστους μεταξύ επίθεσης και άμυνας εγείρει ερωτήματα, για παράδειγμα, σχετικά με τη σκοπιμότητα ανάπτυξης ενός πολυεπίπεδου αμυντικού περιβλήματος κατά φθηνών και πολυάριθμων drones. Το 2026 μπορεί να φέρει όχι μόνο ένα “τείχος drones” ή “ασπίδα” από τη Βαλτική μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και αυξημένες προσπάθειες για την προστασία κρίσιμων υποδομών και αστικών κέντρων από συντονισμένες επιθέσεις.

Πυρηνικές προκλήσεις

Το 2026 θα μπορούσε επίσης να φέρει νέες προκλήσεις στον τομέα της πυρηνικής διασποράς. Η Συνθήκη New START για τη μείωση των πυρηνικών όπλων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας (η οποία είχε ήδη αναστείλει τη συμμετοχή της το 2023) θα λήξει τον Φεβρουάριο του 2026. Η συνεχιζόμενη πυρηνική σπασμωδική κίνηση από τη Ρωσία θα οδηγήσει ορισμένους να αμφισβητήσουν την αξιοπιστία της, αλλά οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή εσφαλμένων υπολογισμών που περιλαμβάνουν κυβερνοχώρο, διαστημικά στοιχεία ή πληρεξούσιους αυξάνονται πράγματι.

Ταυτόχρονα, ανάμεικτα σήματα για επανεκκίνηση πυρηνικών δοκιμών από τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να προσφέρουν πρόσχημα σε άλλους παράγοντες όπως η Βόρεια Κορέα και ενδεχομένως το Ιράν να ακολουθήσουν παρόμοια πορεία. Οι συνεχιζόμενες συζητήσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής πυρηνικής αποτροπής – και ο ρόλος του NATO καθώς και των γαλλικών και βρετανικών πυρηνικών δυνάμεων και της αντιπυραυλικής άμυνας – αναμένεται να συνεχιστούν και θα χρειαστεί να απαντήσουν σε τρεις ξεχωριστές ανάγκες: αποτροπή της Ρωσίας, καθησυχασμό των Ευρωπαίων συμμάχων και διατήρηση της εμπλοκής των ΗΠΑ.

Από την επιμερισμό βαρών στη μετατόπιση βαρών

Ενώ οι σύμμαχοι του NATO επιβεβαίωσαν την “ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα” στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης τον Ιούνιο του 2025, η Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο δήλωσε με σαφείς όρους ότι “οι ημέρες που οι Ηνωμένες Πολιτείες στήριζαν ολόκληρη την παγκόσμια τάξη… τελείωσαν” και ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει “πρωταρχική ευθύνη για την ίδια της άμυνα”.

Αυτή η στροφή από την “επιμερισμό βαρών” στη “μετατόπιση βαρών” στη στρατηγική των ΗΠΑ θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία και την ηγεσία των ΗΠΑ στο NATO. Αντιμέτωπα με την ανάγκη διαφοροποίησης των στρατηγικών οικοδόμησης συνασπισμών, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούν να συνεχίσουν να βασίζονται σε συμμάχους του NATO όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία, να αναπτύξουν ναυτική συνεργασία με ομοϊδεάτες χώρες όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία, και να διαφοροποιήσουν τις προμήθειες όπλων τους μέσω εταίρων όπως η Νότια Κορέα και πιθανόν η Ιαπωνία, μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις της για χαλάρωση των εξαγωγών όπλων το 2026.

Η ανθεκτικότητα στο εσωτερικό μέτωπο

Σε μια εποχή κοινωνικής αποσταθεροποίησης, η οικοδόμηση ανθεκτικότητας στο εσωτερικό μέτωπο θα είναι υψίστης σημασίας. Η παραπληροφόρηση, οι ψυχολογικές επιχειρήσεις και τα οικοσυστήματα συνωμοσιών συμβάλλουν όλα στην πόλωση και την κούραση από τον πόλεμο, υπονομεύοντας τη δημόσια ετοιμότητα να ανταποκριθεί σε κρίσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, οι συζητήσεις για τη ρύθμιση και την επιβολή σχετικά με τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πιθανό να διαδραματίσουν ρόλο στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας, παράλληλα με την ενεργειακή ασφάλεια, την πολιτική προστασία, την πλεονασματικότητα υποδομών, τις εφεδρικές δυνάμεις και την κυβερνοϋγιεινή.

Το φινλανδικό μοντέλο “ολόκληρης της κοινωνίας”, που βασίζεται στον επιμερισμό αμυντικών ευθυνών σε όλα τα επίπεδα, θα είναι εξέχον παράδειγμα μιας “προσέγγισης ετοιμότητας”. Ωστόσο, οι συζητήσεις για στρατολόγηση ή διευρυμένες εφεδρείες θα περιοριστούν από τις προκλήσεις πρόσληψης και διατήρησης, την κοινωνική υποστήριξη και τα δημοσιονομικά διλήμματα.

Συμπέρασμα

Με παρατεταμένο πόλεμο στο κατώφλι της ΕΕ, ολοένα πιο διαμορφωμένο από υβριδικές τακτικές, το 2026 θα υπογραμμίσει ότι ο πόλεμος και η ειρήνη είναι μια ολοένα θολή πραγματικότητα. Το επόμενο έτος θα δείξει επίσης ότι κάθε τομέας είναι αμφισβητούμενος και κάθε στοιχείο ενεργητικού μπορεί να στοχοποιηθεί, ότι η ποσότητα έχει σημασία όσο και η εξελιγμένη τεχνολογία, και ότι η άμυνα βασίζεται ολοένα περισσότερο σε δεδομένα και στον ιδιωτικό τομέα.

Αν διαχειριστεί αποτελεσματικά, η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα μπορούσε όχι μόνο να ενισχύσει την ασφάλεια της ΕΕ αλλά και να ενδυναμώσει την οικονομία της, προωθώντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε όλη την Ένωση. Ο καθοριστικός παράγοντας θα είναι όχι μόνο πόσο επενδύει η ΕΕ στην ασφάλεια και την άμυνα, αλλά πώς επενδύει.