Ελληνικά-αεροδρόμια:-Αύξηση-4,9%-στην-επιβατική-κίνηση-και-4,1%-σε-πτήσεις-το-2025

Άνοδο 6,9% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) 12μηνου 2025 σε Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνο, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίο, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθο, Κύθηρα, Μήλο, Σκύρο, Νέα Αγχίαλο, Πάρο, Σύρο, Άραξο, Νάξο, Κάλυμνο, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσο, Λέρο, Σητεία ανήλθε στους 12.824.813 επιβάτες, έναντι 12.001.679 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Συνολικά, για τα 39 αεροδρόμια της χώρας (24 ΥΠΑ, 14 Fraport Greece, ΔΑΑ) τα στατιστικά Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 καταγράφουν άνοδο 4,9% στην επιβατική κίνηση και 4,1% στις κινήσεις αεροσκαφών

Αύξηση 4,9%, προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για το 12μηνο του έτους 2025 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις. Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 έφτασε σε 83.333.571, έναντι 79.424.082 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Οι πτήσεις στα 39 αεροδρόμια

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) για το 12μηνο του 2025 στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 4,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2024, καθώς πραγματοποιήθηκαν 629.633 πτήσεις, έναντι 604.873 το 2024.