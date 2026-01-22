ΕΛΣΤΑΤ:-Στα-367,852-δισ.-ευρώ-το-δημόσιο-χρέος-το-γ’-τρίμηνο

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 28,763 δισ. ευρώ από 26,482 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2024.

Στα 367,852 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος το γ’ τρίμηνο πέρυσι, έναντι 370,820 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, όπως προκύπτει από τους τριμηνιαίους μη Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 32,664 δισ. ευρώ από 29,407 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2024. Οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία διαμορφώθηκαν σε 7,089 δισ. ευρώ από 6,348 δισ. ευρώ. Οι φόροι στην παραγωγή και στις εισαγωγές ήταν 11,465 δισ. ευρώ από 10,794 δισ. ευρώ. Ενώ, οι κοινωνικές εισφορές ανήλθαν σε 8,642 δισ. ευρώ από 8,118 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2024.

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 28,763 δισ. ευρώ από 26,482 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2024. Οι πρωτογενείς δαπάνες ήταν 26,815 δισ. ευρώ από 24,409 δισ. ευρώ. Οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας διαμορφώθηκαν σε 6,389 δισ. ευρώ από 6,111 δισ. ευρώ. Οι κοινωνικές παροχές ανήλθαν σε 11,467 δισ. ευρώ από 11,330 δισ. ευρώ. Ενώ, οι επιδοτήσεις διαμορφώθηκαν σε 1,198 δισ. ευρώ από 888 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2024.