Ελ.-Μελέτη:-«Δεν-μπορεί-ο-αλγόριθμος-να-έχει-περισσότερα-δικαιώματα-από-το-ανθρώπινο-σώμα»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελεονώρα Μελέτη, αναφέρθηκε στην ψηφιακή σεξουαλική κακοποίηση μέσω deepfakes, καταγγέλλοντας τη χρήση της τεχνολογίας για ψηφιακό βιασμό και εκμετάλλευση γυναικών.

Εκατομμύρια γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας, έχουν δει γυμνές φωτογραφίες τους στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεσή τους, αποτέλεσμα μη αδειοδοτημένης χρήσης αλγορίθμων για την παραγωγή τέτοιου περιεχομένου.

Σύμφωνα με την ίδια, η ευθύνη για το φαινόμενο δεν θεωρείται της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά των ψηφιακών πλατφορμών και της ανεπαρκούς εφαρμογής των ευρωπαϊκών νομοθεσιών.

Στο ζήτημα της «ψηφιακής σεξουαλικής κακοποίησης μέσω deepfakes», αναφέρθηκε η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ελεονώρα Μελέτη κατά την παρέμβασή της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως είπε, «εκατομμύρια γυναίκες έχουμε δει τον εαυτό μας γυμνό στο διαδίκτυο, χωρίς να έχουμε ποτέ γδυθεί και χωρίς να έχουμε καταφέρει ποτέ να κατεβάσουμε από τις πλατφόρμες το περιεχόμενο. Ανάμεσα τους κι εγώ. Φωτογραφίες απλές, από το Instagram, ντυμένες, καθημερινές ξεγυμνώθηκαν με ένα κλικ, από αλγόριθμους, χωρίς άδεια, χωρίς ντροπή, χωρίς συναίνεση, χωρίς συνέπειες. Αυτό δεν είναι, όμως, παρενέργεια της τεχνολογίας. Είναι σεξουαλική εκμετάλλευση, είναι εκβιασμός, είναι ψηφιακός βιασμός. Και βεβαίως τα deepfakes στοχεύουν και πάλι γυναίκες, εκείνες που εκτίθενται, εκείνες που μιλούν, εκείνες που ενοχλούν, εκείνες που τις ζηλεύουν κι εκείνες που τις εκδικούνται».

Η Ελεονώρα Μελέτη τόνισε ότι η ευθύνη δεν βαραίνει την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τις ψηφιακές πλατφόρμες και την ανεπαρκή εφαρμογή των ευρωπαϊκών νόμων.

«Ας σταματήσει, όμως, το παραμύθι. Δεν φταίει η Τεχνητή Νοημοσύνη γι’ αυτό. Φταίνε οι πλατφόρμες που κερδίζουν “χοντρά”, και οι νόμοι που δεν εφαρμόζονται», είπε και αμέσως προσέθεσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ψηφιακούς κανόνες. Οι πλατφόρμες όμως τους εφαρμόζουν; Όχι. Δεν μπορεί ο αλγόριθμος να έχει περισσότερα δικαιώματα από το ανθρώπινο σώμα. Ή θα επιβάλουμε, λοιπόν, άμεση αφαίρεση παράνομου deepfake υλικού και κυρώσεις ή θα απαιτήσουμε πλήρη ευθύνη των πλατφορμών και θα παραδεχτούμε ότι το ψηφιακό μέλλον δεν απαιτεί το γυναικείο σώμα να είναι αντικείμενο. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ».

