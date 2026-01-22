Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2025 6 Φεβρουαρίου 2026, Divani Caravel

Οι επιχειρήσεις που στηρίζουν την ελληνική οικονομία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του χρηματιστηριακού θεσμού θα βρεθούν, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, για 23η συνεχόμενη χρονιά, στο επίκεντρο της Τελετής Απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ – #hraw25, τα οποία διοργανώνει το περιοδικό ΧΡΗΜΑ σε συνεργασία με την ethosEVENTS, το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και την ηλεκτρονική εφημερίδα ΧΡΗΜΑ WEEK.



Τα βραβεία-θεσμός της επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας, θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο Divani Caravel με φυσική παρουσία και θα τιμήσουν με τη συμμετοχή τους εξέχοντες θεσμικοί ομιλητές, αλλά και σημαντικοί εκπρόσωποι του επιστημονικού χώρου και της αγοράς.

Όπως κάθε χρόνο, η διοργάνωση θα τιμήσει κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων με τους ακόλουθους τίτλους διακρίσεων:

«Εμβληματική Προσωπικότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς για το 2025»

«Εμβληματική Προσωπικότητα του Χρηματιστηρίου για το 2025»

«Εμβληματική Προσωπικότητα της Τραπεζικής Αγοράς για το 2025»

«Εμβληματική Προσωπικότητα στις Νέες Τεχνολογίες για το 2025»

Στο συνέδριο θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι κορυφαίων θεσμικών φορέων της χώρας. Ειδικότερα, από την Τράπεζα της Ελλάδος ο κ. Θεόδωρος Πελαγίδης, Υποδιοικητής, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η κα Βασιλική Λαζαράκου, Διδάκτωρ Νομικής, Πρόεδρος της Επιτροπής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO), Πρόεδρος του Δικτύου Διαφορετικότητας (Diversity Network) του IOSCO και Μέλος του Προεδρείου της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ. Επιπροσθέτως, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) ο κ. Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος, από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) ο κ. Βασίλης Παναγιωτίδης, Ανώτερος Διευθυντής, και η κα Κρίστη Κακομανώλη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, από τον Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) ο κ. Σπυρίδων Κυρίτσης, Πρόεδρος και η κα Ελευθερία Αχλαδιανάκη, Γενική Διευθύντρια, από την Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝΕΙΣΕΤ) ο κ. Αθανάσιος Στ. Κουλορίδας, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και Επίκουρος Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), καθώς και από την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ) ο Δρ Χρήστος Π. Νούνης, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΕΑ και Πρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ).

Τη λαμπερή Τελετή Απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2025 – #hraw25 θα παρουσιάσουν o Χρήστος Κώνστας, Head of Content, ethosMEDIA, και η Μαρία Ακριβού, Δημοσιογράφος, Senior Editor, Fortune Greece.

Οι νικητές της φετινής διοργάνωσης, κορυφαίες εταιρείες στους κλάδους τους, έχουν αναδειχθεί μέσα από ειδική ψηφοφορία των αναγνωστών του περιοδικού ΧΡΗΜΑ, του portal banks.com.gr και της εβδομαδιαίας ηλεκτρονικής εφημερίδας ΧΡΗΜΑ Week και θα βρεθούν μαζί μας, όπως κάθε χρόνο, στην Τελετή Απονομής, για να παραλάβουν τα βραβεία τους και να παρουσιάσουν τις αναπτυξιακές προοπτικές τους στο κοινό που θα παρακολουθήσει την εκδήλωση. Θυμίζουμε πως τα κριτήρια με βάση τα οποία η δημοσιογραφική ομάδα του περιοδικού ΧΡΗΜΑ αξιολόγησε και πρότεινε στο κοινό τις εταιρείες που συμμετείχαν στην ψηφοφορία είναι η ανάπτυξή τους, οι επενδύσεις, οι καινοτόμες δράσεις τους, ο διεθνοποιημένος προσανατολισμός τους, τα θετικά αποτελέσματα και η συμπεριφορά τους απέναντι στη χρηματιστηριακή αγορά και το επενδυτικό κοινό.