Ευρωαγορές:-Στο-+1%-ο-stoxx-μετά-τη-«συμφωνία»-Τραμπ-με-ώθηση-από-αυτοκινητοβιομηχανίες-και-φαρμακευτικές

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν υψηλότερα την Πέμπτη 22/1, μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι έχει επιτευχθεί «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία και ότι αποσύρει την επιβολή αυξανόμενων δασμών σε μια ομάδα ευρωπαϊκών χωρών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 1,03% στις 608,86 μονάδες, με τους περισσότερους τομείς και όλα τα βασικά περιφερειακά χρηματιστήρια να κλείνουν θετικά. Πιο αναλυτικά, οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν ως εξής:

Βρετανικός FTSE: +0,12% στις 10.150,05 μονάδες,

Γαλλικός CAC 40: +0,99% στις 8.148,89 μονάδες,

Γερμανικός DAX: +1,28% στις 24.876,24 μονάδες,

Ισπανικός IBEX: +1,28% στις 17.663,40 μονάδες,

Ιταλικός MIB: +1,36% στις 45.091,23 μονάδες.

Οι παγκόσμιες αγορές ανακάμπτουν μετά την ανακοίνωση του Τραμπ την Τετάρτη ότι αυτός και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχουν συμφωνήσει σε ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» που αφορά τη Γροιλανδία. Ως αποτέλεσμα, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα επιβάλει πλέον υψηλότερους δασμούς στους ευρωπαίους συμμάχους.

Ο Τραμπ, ο οποίος μίλησε σε συνέδρους στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, περιέγραψε το πλαίσιο ως περισσότερο «έννοια» σε συνέντευξή του στο CNBC με τον Τζο Κέρνεν, αναφέροντας ότι θα περιλαμβάνει συνεργασία ΗΠΑ-Ευρώπης για το προτεινόμενο σύστημα πυραυλικής άμυνας «Golden Dome» και την πρόσβαση σε ορυκτούς πόρους στη Γροιλανδία. Όταν του ζητήθηκαν λεπτομέρειες, ο Τραμπ είπε: «είναι λίγο περίπλοκο, αλλά θα το εξηγήσουμε αργότερα».

Η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, χαιρέτισε την αλλαγή στάσης του Τραμπ για τη Γροιλανδία και δήλωσε ότι είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για το «Golden Dome».

«Μπορούμε να διαπραγματευτούμε για όλα τα πολιτικά θέματα· ασφάλεια, επενδύσεις, οικονομία. Αλλά δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την κυριαρχία μας. Έχω ενημερωθεί ότι κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει», δήλωσε η Φρεντέρικσεν, σύμφωνα με μετάφραση από την Google.

«Το Βασίλειο της Δανίας επιθυμεί να συνεχίσει να συμμετέχει σε εποικοδομητικό διάλογο με τους συμμάχους για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ασφάλεια στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένου του «Golden Dome» των ΗΠΑ, με την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει με σεβασμό στην εδαφική μας ακεραιότητα», πρόσθεσε. Αυτό αναμένεται να μειώσει τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με το μέλλον του ΝΑΤΟ. Ο ευρωπαϊκός δείκτης Αεροδιαστημικής και Άμυνας έκλεισε σταθερός.

Αργότερα, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, άσκησε κριτική στην αντίδραση των ευρωπαϊκών ηγετών σε γεωπολιτικές απειλές κατά την ομιλία του στο WEF στο Νταβός.

Μετοχές αυτοκινητοβιομηχανιών και φαρμακευτικές εταιρείες

Οι μετοχές αυτοκινητοβιομηχανιών και φαρμακευτικών εταιρειών ήταν ιδιαίτερα ευάλωτες στους δασμούς λόγω των εξαγωγών τους προς τις ΗΠΑ. Οι μετοχές του τομέα αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 2,3%, περιορίζοντας κάποια νωρίτερα κέρδη, ενώ ο τομέας της υγείας σημείωσε άνοδο 1,7%.

Δεν είναι σαφές τι θα συμβεί με τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ μετά την αναστολή της έγκρισης από τους ευρωπαϊκούς βουλευτές.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, χαιρέτισε την αλλαγή στάσης του Τραμπ για τους δασμούς και τη Γροιλανδία και κάλεσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του να μην «απορρίψουν τη διατλαντική συνεργασία».

Η υποτίμηση του δολαρίου ήταν σημαντικό θέμα τον τελευταίο χρόνο, και ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για την Αμερική. Ο δείκτης δολαρίου, που μετρά το αμερικανικό νόμισμα έναντι ενός καλαθιού βασικών ανταγωνιστών, υποχώρησε 0,1%.

Οι επενδυτές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού θα αξιολογήσουν τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Σε εκτενή συνέντευξη στο CNBC, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι έχει αποφασίσει για την επόμενη ηγεσία της τράπεζας και δεν ανησυχεί αν ο Πάουελ παραμείνει στην Κεντρική Τράπεζα.

Αλλαγές σε εταιρικά αποτελέσματα και μετοχές

Η Volkswagen ανακοίνωσε αύξηση καθαρής ταμειακής ροής περίπου 20% σε ετήσια βάση, με τη μετοχή να κλείνει 6,2% υψηλότερα την Πέμπτη, εν μέρει λόγω των ειδήσεων για τους δασμούς.

Οι μετοχές της Ubisoft κατέρρευσαν έως 35% το πρωί της Πέμπτης, μετά την ανακοίνωση σημαντικών αλλαγών στην οργάνωση και το κλείσιμο στούντιο και έξι παιχνιδιών, κλείνοντας τελικά με πτώση 36,6%.

Η Rheinmetall, η μεγαλύτερη αμυντική εταιρεία της Ευρώπης, υποχώρησε 3,2%. Ο CEO Άρμιν Παπέργκερ δήλωσε ότι αναμένει διεθνείς παραγγελίες ύψους 80 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος.

Η βρετανική ασφαλιστική Beazley απέρριψε προσφορά εξαγοράς 7,7 δισεκατομμυρίων λιρών από τη Zurich Insurance. Οι μετοχές της Beazley έκλεισαν 0,9% χαμηλότερα, ενώ η Zurich σχεδόν αμετάβλητη.

Οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκαν κατά πάνω από 1 μονάδα βάσης στο 4,471%, μετά από δημοσιεύματα ότι ο δήμαρχος του Greater Manchester, Άντι Μπέρναμ, ενδέχεται να επιστρέψει ως βουλευτής και να αμφισβητήσει τον Καγκελάριο Σερ Κιρ Στάρμερ για την ηγεσία του κόμματος.

Η βρετανική λίρα διαπραγματευόταν στο $1,3493, σημειώνοντας άνοδο 0,51% έναντι του δολαρίου.