ΗΠΑ:-Σε-χαμηλά-επίπεδα-οι-αιτήσεις-για-επίδομα-ανεργίας

O αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας για πρώτη φορά, ήταν μικρότερος από τον αναμενόμενο την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο παρέμεινε κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης μέτρησης, υπογραμμίζοντας το αφήγημα που θέλει την αμερικανική αγορά εργασίας να παραμένει στάσιμη, λίγο πριν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα λάβει την πρώτη της κρίσιμη απόφαση για το 2026 όσο αφορά τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα σημείωσαν μικρή αύξηση, παραμένοντας σε χαμηλά επίπεδα, καταγράφοντας άνοδο μόλις 1.000 και φτάνοντας τις 200.000 την εβδομάδα που έληξε στις 17 Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας την Πέμπτη.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα της Wall Street Journal είχαν εκτιμήσει ότι οι αιτήσεις θα αυξηθούν στις 208.000 από την αρχική εκτίμηση της περασμένης εβδομάδας για 198.000.

Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών.

Αναλύοντας πρόσφατα στοιχεία, οι οικονομολόγοι τονίζουν ότι η αγορά εργασίας των ΗΠΑ βρίσκεται σε μια περίοδο τόσο χαμηλής δραστηριότητας προσλήψεων όσο και σιωπηλών απολύσεων, καθώς οι επιθετικές πολιτικές εμπορίου και μετανάστευσης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ οδηγούν πολλές εταιρείες να αποφεύγουν σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δυναμικό.

Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης και οι επακόλουθες επενδύσεις στις αναδυόμενες τεχνολογικές απαιτήσεις έχουν επίσης οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις να επανεκτιμήσουν τις ανάγκες προσλήψεων, ανέφεραν οι αναλυτές.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, μια ένδειξη για τις προσλήψεις που λαμβάνει επίδομα ανεργίας μετά από μια αρχική εβδομάδα, μειώθηκαν σε 1,849 εκατομμύρια κατά την εβδομάδα που έληξε στις 10 Ιανουαρίου.