Η-Ιαπωνία-τιμώμενη-χώρα-στη-Διεθνή-Έκθεση-Θεσσαλονίκης-2026

Η Ιαπωνία θα είναι η τιμώμενη Χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2026, όπως ανακοίνωσε ο πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα Koichi Ito απόψε κατά την ομιλία του στο πλαίσιο εκδήλωσης για τη νέα χρονιά.

Η 90η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης ενώ η Ιαπωνία θα φιλοξενείται στο Περίπτερο 13. Την εκδήλωση χαιρέτισε και ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών Δημήτρης Σκάλκος ενώ έδωσε το «παρών» και η διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.

Η έκθεση εστιάζει στο πνεύμα του «Takumi», μιας διαχρονικής ιαπωνικής φιλοσοφίας δεξιοτεχνίας που αποτυπώνει την αναζήτηση της απλότητας και της ομορφιάς μέσα από την αφοσίωση στην τελειότητα. Η φιλοσοφία αυτή αποτελεί τον πυρήνα μιας ολοκληρωμένης καλλιτεχνικής και δημιουργικής προσέγγισης, η οποία ενσωματώνει τη συσσωρευμένη σοφία που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Παράλληλα, λειτουργεί ως θεμέλιο για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών, προάγει την ενσυναίσθηση και τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό και συμβάλλει στη διαμόρφωση βιώσιμων υποδομών, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί κινητήρια δύναμη συνεχούς καινοτομίας στους τομείς της αυτοκίνησης και του τουρισμού.

«Καθώς η ΔΕΘ 2026 γιορτάζει τα 100 χρόνια της, η Ιαπωνία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι,γεφυρώνοντας τον περασμένο αιώνα με τον επόμενο. Με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας, σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και το καινοτόμο πνεύμα μας στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής διοργάνωσης. Οι επισκέπτες του Περιπτέρου θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να εξερευνήσουν το ευρύ φάσμα της ιαπωνικής δεξιοτεχνίας σε ποικίλους τομείς, μέσα από τρεις διακριτές ζώνες: Σοφία (Wisdom), Ενσυναίσθηση (Compassion) και Κινητήρια Δύναμη (Drive)», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι ελληνοϊαπωνικές σχέσεις εκτείνονται πέρα από τον ναυτιλιακό τομέα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση, έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, υποστηριζόμενες από σημαντικές θεσμικές αναβαθμίσεις, όπως η Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ιαπωνίας–ΕΕ (EPA) που τέθηκε σε ισχύ το 2019, η ανακήρυξη Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης το 2023 και η Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Ιαπωνίας–Ελλάδας που θεσπίστηκε το 2024. Ως αποτέλεσμα, σήμερα περίπου 40 ιαπωνικές θυγατρικές και υποκαταστήματα δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ενώ άλλες 40 εταιρείες συνεργάζονται ως κύριοι αντιπρόσωποι (master dealers) ιαπωνικών εμπορικών σημάτων. Παράλληλα, αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων εταιρείες λιανεμπορίου και συμβουλευτικές εταιρείες, έχουν επεκτείνει την παρουσία τους στην Ιαπωνία.

Παρά τις αλλαγές στο εμπορικό τοπίο, το οποίο έχει πλέον επεκταθεί και σε στρατηγικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων συγχωνεύσεων και εξαγορών καθώς και τεχνολογικών συνεργασιών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, οι εξαγωγές της Ιαπωνίας προς την Ελλάδα βασίζονται κυρίως στα μέσα μεταφοράς, όπως αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, καθώς και συστήματα λειτουργίας σιδηροδρόμων. Από την άλλη πλευρά, ο καπνός και τα αγροτικά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, κυριαρχούν στις εισαγωγές από την Ελλάδα από το 2018.

Παράλληλα, οι νέες επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, της καινοτόμου ιατρικής και των τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας πιο διαφοροποιημένης και ανθεκτικής διμερούς οικονομικής συνεργασίας.

Η συμμετοχή της Ιαπωνίας στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στοχεύει στην περαιτέρω εμβάθυνση των πολιτικών, οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ τ