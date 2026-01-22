Η-coffee-berry-ενισχύει-τη-διεθνή-στρατηγική-της-με-advisory-board-υψηλού-κύρους

Μέσα από τη γνώση, την εμπειρία και τα διεθνή τους δίκτυα, τα μέλη του θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη στρατηγική καθοδήγηση και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εταιρείας.

Τη δημιουργία Advisory Board υψηλού κύρους ανακοίνωσε η Coffee Berry ενισχύοντας περαιτέρω τη θεσμική της δομή και το διεθνές της αποτύπωμα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυξης και της δυναμικής της επέκτασης σε αγορές του εξωτερικού.

Άρωμα ελληνικό στις διεθνείς αγορές – Σε ποιες χώρες επεκτείνονται οι μεγάλες αλυσίδες καφέ

Το Advisory Board απαρτίζεται από διακεκριμένες προσωπικότητες της διεθνούς επιχειρηματικής σκηνής, με αποδεδειγμένη εμπειρία στη στρατηγική ανάπτυξη οργανισμών, το brand building και τη διεθνή επέκταση σε απαιτητικές αγορές. Μέσα από τη γνώση, την εμπειρία και τα διεθνή τους δίκτυα, τα μέλη του Advisory Board θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη στρατηγική καθοδήγηση και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Coffee Berry.

Το Advisory Board της Coffee Berry απαρτίζεται από τους:

Adam Mularuk Joint Venture Partner της L’Osteria Poland και ιδρυτής της AmBrands. Έχει διατελέσει President της Starbucks Central Europe και Brand President της Burger King, με εκτενή εμπειρία στην ανάπτυξη και κλιμάκωση δικτύων food & beverage και retail σε διεθνές επίπεδο. Από το 2021 υποστηρίζει οργανισμούς εστίασης και λιανικής σε θέματα στρατηγικής, επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και οργανωτικού μετασχηματισμού.

Nacho Adorna Caballero Ανώτερος στρατηγικός σύμβουλος με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στη φιλοξενία, την ανάπτυξη brand και τη διεθνή επιχειρηματική ανάπτυξη. Έχει διατελέσει CEO του Grupo Arzábal και σήμερα δραστηριοποιείται ως Strategic Advisor στη Joselito και τη Baika Mercados, καθώς και Director of Business Development στην Able & Baker.

James Williams Founder της Ikigai Partners, UK Country Chair του VAB και πρώην ανώτατο στέλεχος της Coca-Cola. Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στη στρατηγική ανάπτυξη επιχειρήσεων, το brand building και το leadership, έχοντας ηγηθεί βραβευμένων εμπορικών πρωτοβουλιών σε FMCG και αθλητικούς οργανισμούς.

Ahmed Hassan Regional Chairman του VAB και Partner στην CEO Coaching International. Ανώτατο διοικητικό στέλεχος με περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε πολυεθνικό περιβάλλον FMCG, με εξειδίκευση στη στρατηγική, το brand positioning, την ηγεσία και τη διεθνή επέκταση.

Αναστάσιος Σπανίδης Πρόεδρος του Ομίλου G.P.A. Ecosystem of Companies, Greek Chair του VAB και συνιδρυτής της Generation Y. Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια διεθνούς επιχειρηματικής εμπειρίας, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη στρατηγική επενδύσεων και την ανάπτυξη διεθνών δραστηριοτήτων.

Χάρης Γρυπάρης Ιδρυτής και CEO της Coffee Berry από το 2015, με μακρά εμπειρία στη δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων brands στον χώρο του καφέ και του retail.

Η Coffee Berry, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και το στρατηγικό υπόβαθρο των μελών του Advisory Board, δημιουργεί έναν ισχυρό πυλώνα καθοδήγησης και έμπνευσης, ενδυναμώνοντας περαιτέρω την αναπτυξιακή της πορεία και αναβαθμίζοντας τη συνολική αξία που προσφέρει σε συνεργάτες, επενδυτές και καταναλωτές.

Ο Χάρης Γρυπάρης, CEO της Coffee Berry, δήλωσε «Καθώς η Coffee Berry συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια δυναμικής παρουσίας, η δημιουργία του Advisory Board αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα ωρίμανσης και εξωστρέφειας. Η συμμετοχή διακεκριμένων στελεχών της διεθνούς αγοράς ενισχύει ουσιαστικά τη στρατηγική μας κατεύθυνση, μας προσφέρει πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα και βέλτιστες πρακτικές και επιβεβαιώνει τη δυναμική της Coffee Berry ως σύγχρονου, επενδύσιμου και διεθνώς αναπτυσσόμενου brand».

Όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, η δημιουργία του Advisory Board εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της Coffee Berry για ενίσχυση της παρουσίας της σε νέες αγορές, στήριξη της ανάπτυξης μέσω εξειδικευμένης στρατηγικής καθοδήγησης και περαιτέρω ενδυνάμωση των διεθνών της συνεργασιών.