Η-jpmorgan-θέλει-τους-Ευρωπαίους-«σκληρούς»-απέναντι-στον-Τραμπ

Η πιο σκληρή και συντονισμένη στάση της Ευρώπης απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ είναι «πολύ καλή για business», δήλωσε ο συν-διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan για την Ευρώπη, Κόνορ Χίλερι, καθώς οι ευρωπαϊκές αγορές αντέδρασαν θετικά στην υπαναχώρηση του Αμερικανού προέδρου από νέους δασμούς.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Mark Rutte, κάνοντας πίσω από την επιβολή δασμών 10% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.

Η είδηση λειτούργησε ανακουφιστικά για τις αγορές, με τις μετοχές της αυτοκινητοβιομηχανίας να καταγράφουν τα μεγαλύτερα κέρδη, καθώς ο κλάδος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε εμπορικούς φραγμούς λόγω των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων.

«Αυτό ζητούσε η αγορά»

Μιλώντας στο CNBC από το World Economic Forum στο Νταβός, ο Χίλερι τόνισε ότι η στάση αυτή είναι «κάτι που ο επιχειρηματικός κόσμος ζητούσε εδώ και καιρό», επισημαίνοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής συνοχής, της σταθερότητας και των πολιτικών που στηρίζουν επενδύσεις, καινοτομία και ανάπτυξη.

Παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση, υπογράμμισε ότι το γεωπολιτικό ρίσκο παραμένει κυρίαρχο, μετά από μια «χρονιά-τρενάκι του τρόμου» από την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο. «Υπάρχει ανθεκτικότητα και μια κάποια εμπιστοσύνη στις προοπτικές, αλλά και υψηλά επίπεδα ανησυχίας για το πού πηγαίνει ο κόσμος», σημείωσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της SAP, Κρίστιαν Κλάιν, ανέφερε ότι οι πελάτες εξακολουθούν να ανησυχούν για την ικανότητά τους να απορροφούν απρόβλεπτες γεωπολιτικές εξελίξεις, με τους δασμούς και την περιφερειοποίηση να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Παράλληλα, έκανε λόγο για έλλειμμα ψηφιακής ενοποίησης στην Ευρώπη, που δυσκολεύει τις startups να κλιμακωθούν, καλώντας την ΕΕ να απλοποιήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο και να «ξεκλειδώσει» κεφάλαια και ταλέντο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο CEO της Vestas, Χένρικ Άντερσεν, τόνισε ότι η εταιρεία έχει τοπικοποιήσει τις εφοδιαστικές της αλυσίδες, απαντώντας στις αιτιάσεις περί κινεζικής κυριαρχίας στον κλάδο της πράσινης ενέργειας.

Το μήνυμα των αγορών

Παρά την ανακούφιση από την απομάκρυνση του σεναρίου νέων δασμών, το μήνυμα από το Νταβός είναι σαφές: οι επιχειρήσεις επενδύουν πλέον στην ανθεκτικότητα, γνωρίζοντας ότι οι εμπορικές εντάσεις και οι πολιτικές ανατροπές θα παραμείνουν μέρος του «νέου κανονικού».