Η-paramount-παρατείνει-την-προθεσμία-υποβολής-της-επιθετικής-προσφοράς-της-στη-warner-bros-έως-τις-20-Φεβρουαρίου

Η Paramount Skydance παρέτεινε την Πέμπτη την προθεσμία υποβολής της επιθετικής προσφοράς της για την Warner Bros Discovery κατά περίπου ένα μήνα, έως τις 20 Φεβρουαρίου, κερδίζοντας περισσότερο χρόνο για να πείσει τους επενδυτές ότι η προσφορά της για το στούντιο του Χόλιγουντ υπερισχύει μιας ανταγωνιστικής συμφωνίας με το Netflix.

Η εταιρεία δεν αύξησε την προσφορά της την Πέμπτη. Μόνο περίπου 168,5 εκατομμύρια μετοχές της Warner Bros, που αντιπροσωπεύουν το 6,8% των μετοχών της εταιρείας σε κυκλοφορία, είχαν προσφερθεί μέχρι την αρχική προθεσμία της προσφοράς, στις 21 Ιανουαρίου.

Μια επιτυχημένη συμφωνία θα αλλάξει το τοπίο του Χόλιγουντ, δίνοντας στον υποψήφιο την κυριότητα εμβληματικών franchise από τα “Friends” μέχρι τον “Batman”, καθώς και την υπηρεσία streaming HBO Max.

Το Netflix αναθεώρησε την Τρίτη την προσφορά του ύψους 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να γίνει εξ ολοκλήρου σε μετρητά, με την ελπίδα να επιταχύνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας και να παράσχει μεγαλύτερη οικονομική βεβαιότητα στους επενδυτές που ανησυχούν για την προηγούμενη συμφωνία μετοχών και μετρητών.

Είναι πλέον πρόθυμη να πληρώσει 27,75 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά για τα περιουσιακά στοιχεία streaming και στούντιο της εταιρείας με επικεφαλής τον Ντέβιντ Ζάσλαβ, μια προσφορά που εγκρίθηκε ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros.

Η Paramount ξεκίνησε μια επίθεση γοητείας και μήνυσε την Warner Bros για να φέρει τον ιδιοκτήτη του HBO στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αλλά η Warner Bros και οι αναλυτές έχουν υποδείξει ότι η Paramount πρέπει να αυξήσει την προσφορά της των 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 30 δολαρίων ανά μετοχή, για να ξεκινήσει ξανά η διαπραγμάτευση για τη συμφωνία ολόκληρης της εταιρείας.

Ο «πόλεμος προσφορών» και η στάση των μετόχων

Οι μετοχές της Paramount σημείωσαν άνοδο κατά 1,9%, ενώ η Netflix υποχώρησε κατά 2,4% και η Warner Bros δεν άλλαξε σημαντικά.

«Είμαστε σίγουροι για την ικανότητά μας να επιτύχουμε την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών για τη συγχώνευση με την Netflix», δήλωσε η Warner Bros, προσθέτοντας ότι η συμφωνία παρείχε «τεράστια και βέβαιη αξία» και η Paramount συνεχίζει να κάνει μια προσφορά που το διοικητικό της συμβούλιο έχει απορρίψει επανειλημμένα.

Το Netflix δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros απέρριψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα μια τροποποιημένη προσφορά της Paramount που περιελάμβανε μετοχικό κεφάλαιο 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με προσωπική εγγύηση την Oracle (ORCL.N), ανοίγει νέα καρτέλα ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Paramount, David Ellison, πατέρας, Larry Ellison.

Η κούρσα αναμένεται να κορυφωθεί σε μια ψηφοφορία μετόχων που είναι πιθανό να διεξαχθεί μέχρι τον Απρίλιο, καθώς οι επενδυτές της Warner ζυγίζουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων καλωδιακής τηλεόρασης, τα οποία η Paramount υποστηρίζει ότι είναι άχρηστα.

Μόλις η Paramount λάβει το πράσινο φως από τις ρυθμιστικές αρχές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), σχεδιάζει να ζητήσει από τους επενδυτές της Warner Bros να ψηφίσουν «κατά» αυτού που αποκαλεί «κατώτερη συναλλαγή με το Netflix».

Στη Γερουσία ο Τεντ Σαράντος

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Netflix, Τεντ Σαράντος, σχεδιάζει να καταθέσει τον επόμενο μήνα σε ακρόαση της επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με την προτεινόμενη συμφωνία, ανέφερε το - News την Πέμπτη. Η εταιρεία δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Warner Bros δήλωσε ότι ο επικεφαλής εσόδων και στρατηγικής της, Μπρους Κάμπελ, έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στην ακρόαση.

Η Paramount έχει επίσης υπονοήσει ότι εάν οι μέτοχοι απορρίψουν τη συμφωνία με το Netflix, θα κινηθεί αμέσως για την απομάκρυνση των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Warner Bros και την αντικατάστασή τους με διευθυντές που θα είναι έτοιμοι να εξετάσουν την προσφορά της Paramount, δήλωσε ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Η εταιρεία έχει υποστηρίξει ότι η προσφορά του Netflix βασιζόταν στην εκταμίευση χρέους ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την αποσχισθείσα Discovery Global, η οποία θα στέγαζε τα περιουσιακά στοιχεία της καλωδιακής τηλεόρασης της Warner Bros και ήταν απαραίτητη για τη συμφωνία με το Netflix. Εάν η Warner Bros δεν μπορεί να μεταφέρει όλο το χρέος όπως έχει προγραμματιστεί, αυτό θα μειώσει σημαντικά τα κέρδη των μετόχων από μια πώληση στο Netflix, δήλωσε η Paramount.

Η Warner Bros δήλωσε ότι οι σύμβουλοί της χρησιμοποίησαν τρεις ξεχωριστές προσεγγίσεις για την αποτίμηση της Discovery Global.

Η χαμηλότερη τιμή μετοχής στην οποία κατέληξαν ήταν 1,33 δολάρια ανά μετοχή, εφαρμόζοντας μία μόνο τιμή σε ολόκληρη την εταιρεία. Το υψηλότερο άκρο του εύρους ήταν η τιμή των 6,86 δολαρίων ανά μετοχή, εάν η αποσχισθείσα εταιρεία εμπλεκόταν σε μια μελλοντική συμφωνία.

Η Paramount έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η προσφορά της είναι ανώτερη από τη συμφωνία του Netflix και έχει μια σαφέστερη πορεία προς την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών.

Οι Έλισον έχουν υποστηρίξει ότι η σχέση τους με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τους παρέχει μια ευκολότερη ρυθμιστική οδό για έγκριση.

Ο Σαράντος δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την Τρίτη ότι η εταιρεία έχει σημειώσει πρόοδο προς την εξασφάλιση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Το Netflix αναμένει ότι η προσθήκη του HBO Max θα της επιτρέψει να προσφέρει πιο εξατομικευμένες και ευέλικτες επιλογές συνδρομής για να καλύψει καλύτερα τις ανάγκες του ποικίλου παγκόσμιου κοινού του. Βλέπει επίσης την κινηματογραφική επιχείρηση ως μια νέα ροή εσόδων.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θα δημιουργήσει βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα σχετικά με το κόστος ενσωμάτωσης, τις δαπάνες περιεχομένου και το μεγάλο χρέος της συνδυασμένης εταιρείας.

- Reuters