Η-«top-gun»-εμφάνιση-του-Μακρόν-αυξάνει-την-αξία-της-μετοχής-του-κατασκευαστή-γυαλιών-κατά-4-εκατ.-δολάρια

Τα aviator γυαλιά ηλίου του Εμανουέλ Μακρόν οδήγησαν τις μετοχές της κατασκευάστριας εταιρείας iVision Tech σχεδόν 28% υψηλότερα την Πέμπτη, αφού η εμφάνιση του Γάλλου προέδρου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο ετήσιο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός έγινε viral στο διαδίκτυο.

Ο όμιλος, ο οποίος κατέχει τη γαλλική μάρκα γυαλιών υψηλής ποιότητας ”Henry Jullien”, δήλωσε την Τετάρτη ότι το μοντέλο που φορούσε ο Μακρόν ήταν το Pacific S 01, με τιμή 659 ευρώ (770 δολάρια) στην ιστοσελίδα του. Αυτό «σίγουρα δημιούργησε ένα εντυπωσιακό εφέ στη μετοχή», δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της iVision Tech, Στέφανο Φουλτσίρ.

Το ράλι των μετοχών πρόσθεσε περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ (4,1 εκατομμύρια δολάρια) στην κεφαλαιοποίηση της ιταλικής εταιρείας.

Τα σχόλια χρηστών του διαδικτύου και του Αμερικανού προέδρου

Τα memes, τα σχόλια και οι εικασίες σχετικά με την εμφάνιση του Μακρόν εκτοξεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πανταχού παρούσες αναφορές στην ταινία Top Gun του 1986 με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ. Ακόμα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη, χλευάζοντας την εμφάνιση του Γάλλου προέδρου.

Το γραφείο του Μακρόν δήλωσε ότι η επιλογή να φορέσει γυαλιά ηλίου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η οποία έλαβε χώρα σε εσωτερικό χώρο, ήταν για να προστατεύσει τα μάτια του λόγω ρήξης αιμοφόρου αγγείου. Δεν επιβεβαίωσε τη μάρκα των γυαλιών.

Ωστόσο, ο Φουλτσίρ είπε ότι μπορούσε να αναγνωρίσει ξεκάθαρα τα γυαλιά ”Henry Jullien”, τα οποία, όπως είπε, είχε στείλει στον Μακρόν το 2024.

Άνοδος στο χρηματιστήριο του Μιλάνου

Οι εισηγμένες μετοχές στο χρηματιστήριο του Μιλάνου σημείωσαν άνοδο σχεδόν 6% την Τετάρτη, προτού διακοπεί αυτόματα η διαπραγμάτευσή τους για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Ξανάρχισαν για λίγο γύρω στις 13:15 ώρα Ελλάδος την Πέμπτη προτού διακοπούν ξανά και βρίσκονταν σε καλό δρόμο για την υψηλότερη ημερήσια άνοδο που έχουν καταγραφεί ποτέ.

