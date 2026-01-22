Κομισιόν:-Διαθέτει-160-εκατ.-ευρώ-για-τη-στήριξη-του-αγροδιατροφικού-τομέα-της-ΕΕ

Οι προσκλήσεις αποτελούν μέρος του προγράμματος εργασίας για την πολιτική προώθησης του 2026, στο πλαίσιο του οποίου η Επιτροπή θα διαθέσει 205 εκατ. ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2026 για τη στήριξη εκστρατειών και εκδηλώσεων που προωθούν βιώσιμα και υψηλής ποιότητας αγροδιατροφικά προϊόντα της ΕΕ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκοσμίως.

Έως 160 εκατ. ευρώ θα διατεθούν μέσω επιχορηγήσεων για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων που προτείνονται από ομάδες παραγωγών και άλλους εμπορικούς φορείς γεωργικών προϊόντων διατροφής, τόσο στην εσωτερική αγορά της ΕΕ όσο και σε βασικές αγορές εκτός ΕΕ με ισχυρό αναπτυξιακό δυναμικό, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, της Κίνας, της Σιγκαπούρης και της Βόρειας Αμερικής.

Οι προσκλήσεις αποτελούν μέρος του προγράμματος εργασίας για την πολιτική προώθησης του 2026, στο πλαίσιο του οποίου η Επιτροπή θα διαθέσει 205 εκατ. ευρώ για τη συγχρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθησης για τα αγροδιατροφικά προϊόντα της ΕΕ, το υψηλότερο ποσό που έχει διατεθεί ποτέ για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα και τα συστήματα ποιότητας.

Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται υπό την κοινή υπογραφή «Απολαύστε το, είναι από την Ευρώπη», η οποία αποσκοπεί στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων της ΕΕ και στην επιβράβευση των γεωργών και των επιχειρήσεων γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ για τις προσπάθειές τους να ανταποκριθούν σε υψηλά πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Επιπλέον, το πρόγραμμα εργασίας προβλέπει πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν απευθείας από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών προώθησης και ενημέρωσης σε τρίτες χώρες, της συμμετοχής της ΕΕ σε σημαντικές διεθνείς εμπορικές εκθέσεις γεωργικών προϊόντων διατροφής, των επισκέψεων του Επιτρόπου Christophe Hansen σε τρίτες χώρες και της ανάπτυξης εγχειριδίων εισόδου στην αγορά για τους εξαγωγείς.

Η πολιτική προώθησης των γεωργικών προϊόντων διατροφής αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τόνισε η πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. Αναγνωρίζεται στο όραμα για τη γεωργία και τα τρόφιμα ως βασικό εργαλείο για τη στήριξη της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της διαφοροποίησης του αγροδιατροφικού τομέα της ΕΕ.

Οι προσκλήσεις που προκηρύχθηκαν σήμερα θα παραμείνουν ανοικτές για υποβολή αιτήσεων για περίοδο τριών μηνών και είναι ανοικτές σε ευρύ φάσμα επιλέξιμων φορέων σε ολόκληρη την ΕΕ. Ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες και διαδικτυακά στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2026.