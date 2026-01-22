Λιγότερες-καλοκαιρινές-διακοπές-και-υποχρεωτικά-μαθήματα-για-τα-παιδιά-στην-Αυστρία-με-ελλείψεις-στα-γερμανικά

Οι μαθητές με προβλήματα γλώσσας θα έχουν στο εξής στην Αυστρία λιγότερες καλοκαιρινές διακοπές και θα είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα γερμανικών. Όσοι αρνηθούν, θα τιμωρούνται με πρόστιμο, όπως και όσοι ενήλικες εγκαταλείπουν τα μαθήματα αξιών ή γλώσσας.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία στη χώρα για την ενσωμάτωση των μεταναστών, τα παιδιά έως 15 ετών με ανεπαρκείς γνώσεις της γερμανικής γλώσσας θα είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν το καλοκαίρι επιπλέον μαθήματα για δύο εβδομάδες. Όσοι αρνηθούν, θα τιμωρούνται με πρόστιμο.

«Τα γερμανικά είναι το κλειδί για να ανέλθει κανείς κοινωνικά μέσω της μόρφωσης και επίσης το κλειδί για μια καλή ζωή», δήλωσε στο κοινοβούλιο ο υπουργός Παιδείας Κρίστοφ Βίντερκερ (NEOS).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το προηγούμενο σχολικό έτος περίπου 48.000 μαθητές δημοτικού σε σχολεία της Βιέννης παρακολουθούσαν ειδικά ή ενισχυτικά μαθήματα, επειδή δεν ήταν σε θέση να ενταχθούν κανονικά στις τάξεις τους, λόγω γλωσσικών ελλείψεων. Επιπλέον, μόνο στην αυστριακή πρωτεύουσα, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, το 48% των μαθητών της Α’ δημοτικού δεν γνώριζε γερμανικά, ενώ συνολικά στο δημοτικό το 20% είχε ανεπαρκείς γλωσσικές δεξιότητες.

Εκπρόσωπος του δήμου της Βιέννης δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στην επανένωση οικογενειών προσφύγων από τη Συρία.

Στην αντίστοιχη συζήτηση στη Γερμανία, η ομοσπονδιακή υπουργός Παιδείας Κάριν Πρίεν έχει εισηγηθεί τεστ γερμανικών για όλα τα παιδιά 4 ετών και υποχρεωτικά ενισχυτικά μαθήματα σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανεπάρκεια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην Α’ δημοτικού θα φθάνουν όσο το δυνατόν λιγότερα παιδιά με προβλήματα στη γλώσσα.

Στο ίδιο πνεύμα, στην Αυστρία οι ενήλικες οι οποίοι στο εξής θα εγκαταλείπουν τα υποχρεωτικά για τους πρόσφυγες μαθήματα αξιών ή γλώσσας ή θα αρνούνται να υπογράψουν τον προβλεπόμενο «χάρτη αξιών», θα κινδυνεύουν με πρόστιμο ύψους χιλιάδων ευρώ.

«Η ένταξη δεν θα πρέπει να θεωρείται προσφορά, αλλά υποχρέωση», τόνισε η υπουργός Ενσωμάτωσης Κλαούντια Μπάουερ (ÖVP) και διευκρίνισε ότι το ύψος των προστίμων βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση. Μέχρι τώρα, σε ανάλογες περιπτώσεις οι πρόσφυγες απειλούνταν με περικοπή επιδομάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ενσωμάτωσης, το 2025 2.400 άτομα εγκατέλειψαν τα μαθήματα αξιών και 10.000 τα μαθήματα της γερμανικής γλώσσας.

Επιπλέον, ο υφυπουργός αρμόδιος για την προστασία του Συντάγματος Γεργκ Λάιχφριντ (SPÖ) σημείωσε ότι το 10% των ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο απορρίπτει ανοιχτά τις δημοκρατικές αξίες και προειδοποίησε ότι «η ενσωμάτωση αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα για την ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη στην Αυστρία», αναφερόμενος κυρίως στον «ισλαμικό» και στον «δεξιό» εξτρεμισμό.

Στο αυστριακό κοινοβούλιο τέθηκε ακόμη εκ νέου εκ μέρους του Κόμματος της Ελευθερίας (FPÖ) η επέκταση της απαγόρευσης της μαντίλας, η οποία ισχύει ήδη στους σχολικούς χώρους και για μαθήτριες έως 14 ετών, σε όλο το προσωπικό των σχολείων, κρίθηκε ωστόσο «νομικά προβληματική». «Η χρήση μαντίλας συνιστά σκοπίμως διατυπωμένη δήλωση και πολιτική ιδεολογία ασύμβατη με τις θεμελιώδεις αρχές της κοινωνίας μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ακροδεξιού κόμματος, Κρίστοφ Στάινερ.